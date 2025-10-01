தொடர்ச்சியாக 500 கோடி வசூல் படங்களில் நடித்த நடிகை! த்ரிஷா-நயன்தாரா இல்லை, யார் தெரியுமா?

Popular Actress Acted In 500 Crore Films : இந்திய திரையுலகை பாெருத்தவரை, ஒரு படத்திற்கு ஹீரோ எவ்வளவு முக்கியமோ, ஹீரோயினும் அதே அளவிற்கு முக்கியம்தான். அந்த படத்தின் Male Lead-ஐ பார்க்க எந்த அளவிற்கு கூட்டம் வருகிறதோ, அதே அளவிற்கு Female Lead-ஐ பார்க்கவும் கூட்டம் வரும். இதனாலேயே ஒரு படத்திற்கு ஹீரோயினை தேர்ந்தெடுக்கும் போது அவரது நடிப்பை தாண்டி, பிற விஷயங்களையும் பார்ப்பர். இங்கு ஒரு நடிகை, தான் நடித்த கடைசி 3 படங்கள் ரூ.500 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்திருப்பதாக இருக்கிறது.
500+ கோடி படங்களில் நடித்த நடிகை!
ஒரு திரைப்படத்தின் வெற்றியை, அதன் வசூல் மட்டுமல்ல, விமர்சனமும் சேர்ந்துதான் தீர்மானிக்கும். அப்படி பார்த்தால், இந்த நடிகை நடித்த மூன்று படங்களுமே, ரூ.500 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்திருக்கிறது. அதிலும் குறிப்பாக ஒரு படம், ரூ.1740 கோடி வரை வசூலித்திருக்கிறது. அந்த நடிகை யார் தெரியுமா?
யார் அந்த நடிகை?
அந்த நடிகை வேறு யாருமில்லை, ரசிகர்களால் அன்பாக ‘நேஷனல் க்ரஷ்’ என்று அழைக்கப்படும் ராஷ்மிகா மந்தனாதான். இவர்தான் இப்போதைக்கு இந்தியாவின் ஹிட் ஹீரோயினாக கருதப்படுகிறார். காரணம், இவர் நடித்திருக்கும் பெரும்பாலான படங்கள் பெரிய ஹிட் அடித்துள்ளதோடு நல்ல வசூலையும் பெற்றுள்ளது.
அனிமல்:
2023ல் ராஷ்மிகா மந்தனா, ரன்பீர் கபூருக்கு ஜோடியாக அனிமல் படத்தில் நடித்திருந்தார். இப்படம், உலகளவில் ரூ.915 கோடி வரை வசூலித்திருக்கிறது. இந்த படத்தில், கீதாஞ்சலியாக அவரது நடிப்பு, பெரிதாக பேசப்பட்டது.
புஷ்பா 2 : தி ரூல்
2021ல் வெளியான புஷ்பா படத்தின் இரண்டாவது பாகம், கடந்த ஆண்டு வெளியானது. இந்த படத்தில் அவர் ஸ்ரீவல்லி கேரக்டரில் நடித்திருந்தார். இந்த படம், சுமார் ரூ.1,500 கோடிக்கு மேல் வசூலித்தது. ஏற்கனவே உச்சத்தில் இருந்த ராஷ்மிகாவின் மார்கெட், இன்னும் பெரிய உச்சத்திற்கு சென்றது.
சவ்வா:
ராஜா காலத்து கதையாக உருவானது, சவ்வா. இந்தி படமான இது, ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றதுடன் சுமார் ரூ.800 கோடி வரை வசூலித்தது. ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆன பின்பு கூட நல்ல வரவேற்பையே இப்படம் பெற்றது. இதில், ராஷ்மிகா யேசுபாய் மகாராணியாக நல்ல கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். இந்த இந்தி படத்தின் மூலம் அவருக்கு இன்னும் சில நல்ல கதாப்பாத்திரங்கள் கிடைத்தது.
குபேரா:
தனுஷுக்கு ஜோடியாக ராஷ்மிகா மந்தனா குபேரா படத்தில் நடித்திருந்தார். இதில் அவர் சமீரா எனும் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழியில் உருவான இந்த படம் சுமார் ரூ.125 கோடி வரை வசூலித்தது.
மேலும் படிக்க | சர்ச்சைகளுக்கு பின்..மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மனைவி ஸ்ருதியின் முதல் பதிவு! என்ன கூறியிருக்கிறார்?
மேலும் படிக்க | ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு உலக அழகி பட்டம் பெற்றுத்தந்த ஒரு பதில்! என்ன தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ