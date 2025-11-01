பாகுபலி ரீ ரிலீஸில்..வசூல் சாதனை; இதோ பாக்ஸ் ஆபிஸ் ரிப்போர்ட்

Baahubali The Beginning Re Release Box Office Collections : ரீ ரிலீஸ் ஆன பாகுபலி படத்தின் முதல் நாள் வசூல் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, இப்படம் ரீ ரிலீஸில் உலகளவில் எவ்வளவு வசூல் செய்துள்ளது என்பதை இங்கே காணலாம்.
பாகுபலி திரைப்படம்:
பாகுபலி திரைப்படம் இரண்டு பாகங்களாக வெளியானது. முதல் பாகத்தின் பெயர் பாகுபலி : தி பிகினிங். 2015 ஆம் ஆண்டு வெளியான இந்த படம் ஜூலை 10ஆம் தேதி அன்று ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. இப்படம் வெளியாக தற்போது 10 ஆண்டுகள் முடிந்திருக்கிறது. இதை எடுத்து நேற்று முதல் #10YearsOfBahubali என்கிற ஹேர் ஸ்டைல் இணையத்தில் ட்ரெண்டிங்கில் உள்ளது.
ராஜமவுலி இயக்கத்தில் உருவான பாகுபலி படத்தில், ஹீரோவாக பிரபாஸ் நடித்திருந்தார். வில்லனாகவும் சகோதரனாகவும் ராணா டகுபதி வந்தார். ரோகிணி, தமன்னா, அனுஷ்கா, ரம்யா கிருஷ்ணன், சத்யராஜ், நாசர் என்று இந்த படத்தில் பெரிய நட்சத்திர பட்டாளமே இருந்தது.
ரீ-ரிலீஸ்:
வழக்கமாக, ஐகானிக் ஆக வெளியான படங்கள் யாவும் மீண்டும் ரீ-ரிலீஸ் ஆவது வழக்கம். அந்த வகையில் பாகுபலி திரைப்படமும் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நேற்று அதாவது அக்டோபர் 31ஆம் தேதி, உலகளவில் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.
கதை என்ன?
மகிழ்மதி என்ற ராஜ்யத்தை தேடி வரும் அவந்திகாவின் பயணத்தில், உடன் தொடர்கிறான் சிவா. அவனுக்கும் மகிழ்மதிக்கும் பெரும் நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பது தெரிய வருகிறது. அது என்ன தொடர்பு, அவனுக்கும் மகிழ்மதிக்கும் உண்டான உறவு விட்டுப் போனது எப்படி என்பது குறித்து பிரம்மாண்டமாக காண்பிக்கும் கதைதான் பாகுபலி.
இந்த படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த ‘ராஜாமாதா, ஜெய் மகிழ்மதி, அமரேந்திர பாகுபலி என்னும் நான்..” உள்ளிட்ட பல டைலாக்குகள் மீம் டெம்ப்ளேட்டாக மாறின. இந்த படத்திற்கு பின் நடிகர் பிரபாஸின் மார்கெட், தொட முடியாத உச்சிக்கு சென்றது. இப்போது, அதிக சம்பளம் வாங்கும் தென்னிந்திய நடிகர்களின் டாப் இடத்தில் இருக்கிறார்.
பாகுபலி இரண்டாம் பாகம்:
பாகுபலி திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகம், அதன் முதல் பாகத்தின் ரிலீஸிற்கு பின்பு 2 ஆண்டுகள் கழித்து வெளியானது. இந்த படமும் பெரிய ஹிட் அடித்தது. முதல் பாகத்தில் தமன்னாவிற்கு பெரிய கேரக்டர் கொடுக்கப்பட, இரண்டாம் பாகத்தில் அனுஷ்கா கதாப்பாத்திரத்திற்கு வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருந்தது.
வசூல் நிலவரம்:
இந்நிலையில் ரீ ரிலீஸ் ஆன பாகுபலி திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, இந்த படம் ரீ ரிலீஸில் உலகளவில் ரூ. 25கோடிக்கு வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதன்மூலம் ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட படங்களில் முதல் நாள் அதிக வசூல் செய்த படம் என்கிற சாதனையை பாகுபலி படைத்துள்ளது.
