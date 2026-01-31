English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • பிரபு தேவா மற்றும் வடிவேலு நடிக்கும் பேங் பேங்! வெளியானது டீசர்!

பிரபு தேவா மற்றும் வடிவேலு நடிக்கும் பேங் பேங்! வெளியானது டீசர்!

KRG கண்ணன் ரவியின் தயாரிப்பில் நடனப்புயல் பிரபு தேவா மற்றும் வைகைப் புயல் வடிவேலு நடிக்கும் "பேங் பேங்" (Bang Bang ) படத்தின் டைட்டில் டீஸர் வெளியானது!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 31, 2026, 05:53 PM IST
  • பிரபு தேவா மற்றும் வைகைப் புயல் வடிவேலு.
  • பேங் பேங் டைட்டில் டீஸர்.
  • தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

Trending Photos

புதிய ரேஷன் கார்டு : சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு முன்பு விண்ணப்பிப்பது நல்லது! ஏன் தெரியுமா?
camera icon10
New Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு : சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு முன்பு விண்ணப்பிப்பது நல்லது! ஏன் தெரியுமா?
கம்மி விலையில் அயோத்தியுடன் 4 ஆன்மீக டூர்! சூப்பர் வாய்ப்பு.. எப்படி புக் பண்ணலாம்?
camera icon7
IRCTC
கம்மி விலையில் அயோத்தியுடன் 4 ஆன்மீக டூர்! சூப்பர் வாய்ப்பு.. எப்படி புக் பண்ணலாம்?
மனநிலை சரியில்லாத போது..மனதை குஷிப்படுத்தும் 7 விஷயங்கள்!
camera icon7
Upset
மனநிலை சரியில்லாத போது..மனதை குஷிப்படுத்தும் 7 விஷயங்கள்!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மேல்முறையீடு குறித்த முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மேல்முறையீடு குறித்த முக்கிய அப்டேட்
பிரபு தேவா மற்றும் வடிவேலு நடிக்கும் பேங் பேங்! வெளியானது டீசர்!

KRG கண்ணன் ரவியின் பிரமாண்ட தயாரிப்பில், தீபக் ரவி இணைத் தயாரிப்பில், தமிழ் திரையுலகின் மறக்க முடியாத கூட்டணியான நடனப்புயல் பிரபுதேவா, வைகைப்புயல் வடிவேலு மற்றும் இசையமைப்பாளர் யுவன் சங்கர் ராஜா மூவரும் 25 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் இணையும் "பேங் பேங்" படத்தின் டைட்டில் டீஸர் தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அந்த டீஸரில் ஜாம்பியாக மாறி ஓடுகிறார்கள். பிரபு தேவாவும், வடிவேலுவும் துப்பாக்கியுடன் கெத்தாக வருகிறார்கள். வடிவேலு ஜாம்பி என்று கூறுகிறார். பிரபு வேலு, வடி தேவா என்று பெயரோடு டீஸரை பார்க்கும் போது படத்தை பார்க்கும் ஆவலை தூண்டுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | ‘நீலோத்தி’ என்றால் என்ன? வைரல் பாடலின் வரிகளுக்கு பின்னால் இருக்கும் அர்த்தம்..

பிரபுதேவா – வடிவேலு 

இப்படத்தினை இயக்குநர் சாம் ரோட்ரிகஸ் (Sam Rodrigues) எழுதி இயக்குகிறார். பிரபுதேவா – வடிவேலு கூட்டணியின் டிரேட்மார்க் அம்சங்களுடன், ஒரு கலக்கலான Horror Adventure படமாக "பேங் பேங்" உருவாகி வருகிறது. இப்படத்திற்கு முன்னணி இசையமைப்பாளர் யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைக்கிறார். H C வேணு ஒளிப்பதிவு செய்ய, சுரேஷ் ஸ்டண்ட் காட்சிகளை வடிவமைக்கிறார். ஆண்டனி எடிட்டிங் பணிகளை கையாளுகிறார். சவுண்டு டிசைனை 'அனிமல்' படத்திற்காக தேசிய விருது பெற்ற Sync சினிமா செய்திருக்கிறார்கள். சவுண்டு மிக்ஸிங்-ஐ தெலுங்கனா மாநில விருது பெற்ற அரவிந்த் மேனேன் செய்திருக்கிறார். நடிகர் பப்லு பிரித்திவிராஜ் இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்.

பேங் பேங்

KRG நிறுவனத்தின் 4வது படைப்பாக உருவாகும் "பேங் பேங்" படத்தை தயாரிப்பாளர் கண்ணன் ரவி மிகப்பெரிய பொருட்செலவில் பிரமாண்டமாக தயாரிக்கிறார். தீபக் ரவி இணைத் தயாரிப்பாளராக பணியாற்றுகிறார். இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது. இப்படத்தின் முதல் படப்பிடிப்பு இந்தோனேசியாவில் (indonesia) உள்ள மவுண்ட் ப்ரோமோ (mount bromo) என்ற இடத்தில் செயலில் இருக்கும் எரிமலை பகுதியில் படமாக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தில் நடிக்கவுள்ள மற்ற நடிகர்கள் மற்றும் படத்தின் அடுத்தடுத்த அப்டேட்கள் குறித்த தகவல்கள் விரைவில் வெளியாகும் நிலையில் , பேங் பேங் டைட்டில் டீசர் ரசிகர்களிடையே கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசு திரைப்பட விருதுகள் 2016-2022: சிறந்த நடிகர்-நடிகைகள், இயக்குநர்கள் லிஸ்ட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Prabhu DevavadiveluBang Bang MovieBang Bang TeaserKollywood

Trending News