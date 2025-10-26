வசூல் வேட்டை: பிரதீப் ரங்கநாதனின் 'Dude' மெகா வசூல் சாதனை, எவ்வளவு?

Dude Box Office Collection: கீர்த்திஸ்வரன் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்திருக்கும் 'டியூட்' திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வரும் நிலையில் இப்படத்தின் தற்போது வரை எவ்வளவு வசூல் செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
"ட்ராகன்" படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு, நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில் நேற்று உலக முழுவதும் வெளியாகியுள்ள படம் டியூட். மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த படத்தை இயக்குனர் சுதா கொங்கராவிடம் சுமார் ஏழு ஆண்டுகள் உதவி இயக்குனராக பணியாற்றிய கீர்த்திஸ்வரன் இயக்கியுள்ளார். அதேபோல் இந்த படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாக, "பிரேமலு" படத்தின் மூலம் தென்னிந்தியா முழுவதும் பிரபலமான மமிதா பைஜு நடித்துள்ளார். இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இந்த படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். இளம் நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்களுடன், சரத்குமார், ரோகினி போன்ற அனுபவமிக்க மூத்த நடிகர்களும் இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
பிரதீப் ரங்கநாதனின் படம் என்ற காரணத்தால், இப்படத்தின் மீது பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. 'லவ் டுடே' மற்றும் 'டிராகன்' படங்களின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, இந்தப் படத்தின் மூலமும் அவர் ஹாட்ரிக் வெற்றி பெறுவாரா என்ற கேள்வியும் பலரிடையே இருந்தது.
படம் பார்த்த பலரும் தங்கள் வரவேற்பைத் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். பிரதீப் ரங்கநாதன் தனது வழக்கமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருந்தாலும், அது ரசிக்கும்படியாகவே இருந்தது. மமிதா பைஜு மற்றும் சரத்குமார் ஆகியோரும் தங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட கதாபாத்திரங்களை மிகச் சிறப்பாகச் செய்திருந்ததால், படம் முழுவதும் ரசிகர்கள் ஈடுபாட்டுடனே இருந்தார்கள். 'டியூட்' திரைப்படம் தங்களுக்கு முழு திருப்தியை அளித்திருப்பதாக ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் மகிழ்ச்சியுடன் கருத்துத் தெரிவித்து இருந்தனர்.
இந்தப் படத்தை இயக்குநர், குறிப்பாக 'ஜென் ஸி' (Gen Z) தலைமுறைக்கேற்ப உருவாக்கியிருந்தாலும், அதில் ஆணவக் கொலையைப் பேசிய விதம் உண்மையில் பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒன்று. முதல் படத்திலேயே கமர்ஷியல் அம்சங்களுடன் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சமூக செய்தியையும் சொல்லியிருக்கும் இயக்குநர் கீர்த்திஸ்வரனை பலரும் பாராட்டி வருகிறார்கள். கண்டிப்பாக பிரதீப் ரங்கநாதன் கோலிவுட்டில் தவிர்க்க முடியாத நடிகர்களில் ஒருவராக மாறிவிட்டார் என்பதுதான் உண்மை.
திரைப்படத்தின் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் படத்தில் எப்படி இசையமைத்துள்ளார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு அனைவரிடமும் இருந்தது. அதன்படி அவரும் தனது பங்கிற்குப் படத்தை உயர்த்திக் காட்டியிருக்கிறார் என்றே கூற வேண்டும். விமர்சன ரீதியாகப் பாராட்டப்பட்ட இப்படம், வசூல் ரீதியாகவும் தனது வெற்றியை நிலைநாட்டியுள்ளது.
இந்நிலையில் தற்போது வரை Dude திரைப்படம் எவ்வளவு வசூல் செய்துள்ளது என்கிற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி இதுவரை 9 நாட்களை கடந்திருக்கும் Dude திரைப்படம் உலகளவில் ரூ. 106 கோடி வசூல் செய்துள்ளது. லவ் டுடே, டிராகன் படங்களை தொடர்ந்து Dude படமும் ரூ. 100 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்துள்ளது. அதன்படி தமிழ் சினிமாவின் வசூல் நாயகனாக பிரதீப் ரங்கநாதன் திகழ்ந்துள்ளார்.
