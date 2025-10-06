English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரஜினிக்காக எழுதிய கதையில் நடிக்கும் பிரதீப் ரங்கநாதன்! என்ன படம் தெரியுமா?

Director Keerthiswaran Dude Movie: பிரதீப் ரங்கநாதனின் 'டூட்' படம் குறித்து இயக்குனர் கீர்த்திஸ்வரன் பகிர்ந்த சுவாரஸ்ய தகவல்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 6, 2025, 08:23 AM IST
  • ரஜினிக்காக எழுதிய கதை இது.
  • கீர்த்திஸ்வரன் பகிர்ந்த தகவல்.
  • முழு விவரம் இதோ.

ரஜினிக்காக எழுதிய கதையில் நடிக்கும் பிரதீப் ரங்கநாதன்! என்ன படம் தெரியுமா?

Director Keerthiswaran Dude Movie: "ட்ராகன்" படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு, நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிக்கும் அடுத்த படம் குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன. இந்த நிலையில், அவரது நடிப்பில் மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள "டூட்" திரைப்படம், தீபாவளிக்கு வெளியாகவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப்படத்தை, இயக்குனர் சுதா கொங்கராவிடம் சுமார் ஏழு ஆண்டுகள் உதவி இயக்குனராக பணியாற்றிய கீர்த்திஸ்வரன் இயக்கியுள்ளார். அறிமுக இயக்குனராக இவர் அளித்துள்ள பேட்டி, படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை மேலும் எகிற வைத்துள்ளது.



மேலும் படிக்க | குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சிக்கு வந்தவர் கைது! ஏன் தெரியுமா? காரணம் இதோ..

ரஜினிகாந்திற்காக உருவான கதை

"டூட்" படத்தின் கதைக்கரு உருவான விதம் குறித்து இயக்குனர் கீர்த்திஸ்வரன் ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். அவர் கூறுகையில், "இந்த கதையை நான் எழுதத் தொடங்கியபோது, 30 வயது நிரம்பிய ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இந்த கதாபாத்திரத்தில் நடித்தால் எப்படி இருக்கும் என்று கற்பனை செய்து கொண்டே எழுதினேன். அந்த பிம்பத்தை மனதில் வைத்தே முழு கதையையும் உருவாக்கினேன். அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு பிரதீப் ரங்கநாதன் மிகவும் கச்சிதமாக பொருந்தி போனார். அவர் கதையை கேட்ட உடனேயே, அவருக்கு மிகவும் பிடித்துப் போய், நடிக்க ஒப்புக்கொண்டார்" என்றார். இந்த தகவல், ரஜினி ரசிகர்களையும், பிரதீப் ரசிகர்களையும் ஒருசேர உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

காதலும், மாஸும் கலந்த கதைக்களம்

"டூட்" படத்தின் கதை, சென்னையில் ஒரு நிகழ்ச்சி மேலாண்மை நிறுவனத்தை நடத்தும் இரண்டு இளைஞர்களை சுற்றிச் சுழல்கிறது. இது வெறும் காதல் கதை மட்டுமல்ல என்று கூறும் இயக்குனர் கீர்த்திஸ்வரன், "இதில் காதலுடன் சேர்ந்து, ஒரு வலுவான மாஸ் அம்சமும் உள்ளது. அதை ரசிகர்கள் திரையரங்குகளில் படம் பார்க்கும்போது உணர்வார்கள். எனது முதல் படமே தீபாவளிக்கு வெளியாவது ஒரு கனவு நனவானது போல் உள்ளது" என்று மகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டார்.

'பிரேமலு' படத்திற்கு முன்பே தேர்வான மமிதா பைஜு

இந்த படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாக, "பிரேமலு" படத்தின் மூலம் தென்னிந்தியா முழுவதும் பிரபலமான மமிதா பைஜு நடித்துள்ளார். இதில் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்றால், "பிரேமலு" திரைப்படம் வெளியாகி, அவர் புகழடைவதற்கு முன்பே "டூட்" படத்திற்காக அவர் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது தான். "சூப்பர் சரண்யாவை பார்த்த பிறகு தான் நாங்கள் மமிதா பைஜுவை நடிக்க வைத்தோம். மமிதா நடிக்க வந்தவுடன், ரஜினிகாந்தும் ஸ்ரீதேவியும் சேர்ந்து நடித்திருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும் என்பது போன்ற உணர்வு இந்த படத்திற்கு வர தொடங்கியது" என்று இயக்குனர் தெரிவித்துள்ளார்.

பிரம்மாண்ட தயாரிப்பு

மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் போன்ற பெரிய தயாரிப்பு நிறுவனம் இப்படத்தை தயாரித்துள்ளதால், படத்தின் தரம் பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இயக்குனர் மேலும் கூறுகையில், "படத்தின் உடைகள், இடங்கள் மற்றும் காட்சிகள் என ஒவ்வொன்றிலும் நாங்கள் மிக நுணுக்கமாக உழைத்துள்ளோம். எனது தொழில்நுட்ப குழுதான் இந்த படத்தின் மிகப் பெரிய பலம். குறிப்பாக, இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர், பல புதிய முயற்சிகளை செய்து புதிய இசையை வழங்கியுள்ளார்" என்றார்.

இளம் நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்களுடன், சரத்குமார், ரோகினி போன்ற அனுபவமிக்க மூத்த நடிகர்களும் இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். ரஜினியின் ஸ்டைல், பிரதீப்பின் எனர்ஜி மற்றும் ஒரு திறமையான இளம் குழுவின் உழைப்பில் உருவாகியுள்ள "டூட்" திரைப்படம், இந்த தீபாவளிக்கு ரசிகர்களுக்கு ஒரு முழுமையான பொழுதுபோக்கு விருந்தாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

மேலும் படிக்க | ஷபானாவிடம் வம்பு செய்த மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்? நடந்தது என்ன? முழு விவரம்!

About the Author
Pradeep RanganathanDuderajinikanthDirector KeerthiswaranLIK

