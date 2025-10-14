லவ் டுடே 2: பிரதீப் ரங்கநாதன் வெளியிட்ட எக்ஸ்குளுசிவ் தகவல்

Love Today 2 Movie Update: 'டியூட்' திரைப்படத்தின் புரமோஷனின் போது நடிகர் மற்றும் இயக்குநர் பிரதீப் ரங்கநாதன், அளித்த பேட்டி ஒன்று தற்போது வைரலாகி வருகிறது. இது தொடர்பான முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
"ட்ராகன்" படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு, நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிக்கும் அடுத்த படம் குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன. இந்த நிலையில், அவரது நடிப்பில் மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள "டூட்" திரைப்படம், தீபாவளிக்கு வெளியாகவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப்படத்தை, இயக்குனர் சுதா கொங்கராவிடம் சுமார் ஏழு ஆண்டுகள் உதவி இயக்குனராக பணியாற்றிய கீர்த்திஸ்வரன் இயக்கியுள்ளார். அறிமுக இயக்குனராக இவர் அளித்துள்ள பேட்டி, படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை மேலும் எகிற வைத்துள்ளது.
இந்த படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாக, "பிரேமலு" படத்தின் மூலம் தென்னிந்தியா முழுவதும் பிரபலமான மமிதா பைஜு நடித்துள்ளார். மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் போன்ற பெரிய தயாரிப்பு நிறுவனம் இப்படத்தை தயாரித்துள்ளதால், படத்தின் தரம் பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இந்த படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். இளம் நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்களுடன், சரத்குமார், ரோகினி போன்ற அனுபவமிக்க மூத்த நடிகர்களும் இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இந்த படத்தின் ட்ரெயிலர் சமீபத்தில் வெளியானது. ஹீரோ பிரதீப்பும், ஹீரோயின் மமிதா பைஜுவும், ஒன்றாக திருமணம் நடத்தும் இவண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நிறுவனத்தை நடத்துபவர்கள் என்பது முன்னரே சொல்லப்பட்டது. படத்தின் ட்ரெயிலரில் அது உறுதிப்படுத்த பட்டுள்ளது. அதேபோல் லவ் டுடே படத்திலும் டிராகன் படத்திலும் எப்படி திருமணம் என்பது முக்கிய திருப்பமாக இருந்ததோ, அதே போல, ட்யூட் படத்திலும் அது ஒரு முக்கிய திருப்பத்தை தரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் காதலுக்காக எதையும் செய்யத்துணியும் இளைஞராக இருக்கிறார்.
ட்யூட் படத்தின் ட்ரெயிலர் குறித்து ரசிகர்கள் அனைவரும் இணையத்தில் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். அதன்படி ஒரு சிலர், படத்தில் இருக்கும் சில டைலாக் தங்களுக்கு புல்லரிப்பை ஏற்படுத்துவதாக கூறி வருகின்றனர். இன்னும் சிலர், தீபாவளிக்கு இந்த படம் தியேட்டரில் சரவெடியாக இருக்கும் என்று கூறி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் தற்போது தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்னதாக இந்த திரைப்படம் வெளியாக உள்ளது. இதனால் படத்தின் ப்ரமோஷன் வேலை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. 'டியூட்' திரைப்படத்தின் புரமோஷனுக்காக அளித்த பேட்டி ஒன்றில், நடிகர் மற்றும் இயக்குநர் பிரதீப் ரங்கநாதன், தனது சூப்பர் ஹிட் திரைப்படமான 'லவ் டுடே' படத்தின் இரண்டாம் பாகம் உருவாவது குறித்து ஒரு முக்கியமான தகவலைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
"'லவ் டுடே' படத்தின் இரண்டாம் பாகம் உருவாக வாய்ப்பு உள்ளது. அதற்கான ஒரு யோசனையும் என்னிடம் தயாராக உள்ளது. ஆனால், உடனடியாக அந்தப் படத்தை நான் இயக்க மாட்டேன். வேறு வேறு கதைக்களங்களில் உள்ள எனது எழுத்துக்களை முயற்சி செய்ய நான் ஆர்வமாக இருக்கிறேன். அதன் பிறகு, 'லவ் டுடே 2' படத்தினை இயக்குவேன்." எனத் தெரிவித்துள்ளார். இந்த தகவல் வெளியான முதல் 'லவ் டுடே' படத்தின் ரசிகர்களிடையே மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேலும் படிக்க | வெறும் 35 நாட்களில் படப்பிடிப்பு நிறைவா? டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி அபிஷன் ஜீவிந்த் நடிக்கும் படம்!
மேலும் படிக்க | தமிழ் சினிமாவின் பணக்கார காமெடி நடிகர்கள்! இத்தனை கோடி சொத்தா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ