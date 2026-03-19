ஒரு வழியாக "LIK" ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு.. இப்பவாது உண்மையா வெளியாகுமா?

Pradeep Ranganathan ‘LIK’ Movie Release Update: பிரதீப் ரங்கநாதனின் LIK (‘லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி’) திரைப்படம் தொடர்ந்து ரிலீஸ் ஆகாமல் தள்ளிப்போன நிலையில், தற்போது ஏப்ரல் 3 ஆம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்திருக்கிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 19, 2026, 12:56 PM IST
Pradeep Ranganathan ‘LIK’ Movie Release Update: தமிழ் திரையுலகின் நட்சத்திர நடிகரான பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில், முன்னணி இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் படம் LIK (‘லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி’). இப்படம் சில் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே எடுக்கப்பட்டது. ஆனால் ரிலீஸ் தேதி தள்ளிப்போய் கொண்டே இருந்தது. இந்த நிலையில், வரும் ஏப்ரல் 3 ஆம் தேதி உலகமெங்கும்  வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்திருக்கிறது.

மெகா ஹிட்டான தீமா தீமா பாடல் 

முன்னதாக வெளியான LIK (‘லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி’) படத்தின் சிங்கிள் பாடல்களான  "தீமா தீமா" ,  “பட்டும்மா”,மற்றும் “எனக்கென யாருமில்லையே” பாடல்கள்  மிகப்பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. படத்தின் டீசரும் ரசிகர்களை கவர்ந்த நிலையில், தற்போது வெளியீட்டு அறிவிப்பு,  திரை ரசிகர்களை பெரிதும் உற்சாகப்படுத்தி இருக்கிறது.

தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் ‘லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி’ (LIK) திரைப்படம், சயின்ஸ் பிக்ஷன் அம்சங்களுடன் எதிர்காலத்தில் நடைபெறும் கதையாக உருவாகி உள்ளது. ஒரு இளைஞன் தனது காதலை காப்பாற்ற போராடும் இந்த கதைக்களம், காதல் அரிதான ஒன்றாக மாறிய உலகில் புதிய கோணத்தில் சொல்லப்படுகிறது. புதுமையான கான்செப்ட், இளம் தலைமுறையை கவரும் அம்சங்கள் மற்றும் உணர்வுகளை ஆழமாக இணைத்து, தமிழ் சினிமாவில் ஒரு வித்தியாசமான அனுபவத்தை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கேமியோ ரோலில் சீமான்

LIK (‘லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி’) படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன்,  கிரித்தி ஷெட்டி , எஸ். ஜே. சூர்யா,  யோகி பாபு, கௌரி கிஷன், ஷாரா ஆகியோர் முதன்மையான வேடங்களில் நடித்திருக்கிறார்கள். இவர்களுடன் சீமான் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்திருக்கிறார்.

ரவிவர்மன் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும்,  இந்த திரைப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையமைத்து இருக்கிறார். படத்தொகுப்பு பணிகளை பிரதீப் ஈ. ராகவ் மேற்கொள்ள, கலை இயக்கம் மற்றும் தயாரிப்பு வடிவமைப்பு பணிகளை டி. முத்துராஜ் மேற்கொண்டிருக்கிறார். ஃபேமிலி என்டர்டெய்னராக உருவாகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோ நிறுவனம் சார்பில்  எஸ். எஸ். லலித்குமார், ரௌடி பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் நடிகை நயன்தாரா ஆகியோர் தயாரித்திருக்கிறார்கள்.

விரைவில் வெளியாக இருக்கும் ட்ரெய்லர்

ரசிகர்களால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் இந்த திரைப்படம் வரும் ஏப்ரல் 3, 2026 அன்று உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. தற்போது பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றிருக்கும் வெளியீட்டு  அறிவிப்பு  போஸ்டரைத் தொடர்ந்து, ட்ரெய்லர், ஸ்னீக் பீக் ஆகியவை வரும் நாட்களில் அடுத்தடுத்து வெளியாகும் என படக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

