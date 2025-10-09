English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dude Trailer : பிரதீப் ரங்கநாதனின் ‘ட்யூட்’ படத்தின் ட்ரெயிலர் எப்படி இருக்கு?

Dude Movie Trailer Release : பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்துள்ள ‘ட்யூட்’ படத்தின் ட்ரெயிலர் ரிலீஸ் ஆகியுள்ளது. கீர்த்தீஸ்வரன் இந்த படத்தை இயக்கியிருக்கிறார்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 9, 2025, 11:46 AM IST
  • ட்யூட் திரைப்படத்தின் ட்ரெயிலர் ரிலீஸ்!
  • வித்தியாசமான தோற்றத்தில் பிரதீப்
  • எப்படியிருக்கு? இதோ விவரம்!

Dude Movie Trailer Release : தீபாவளி 2025க்கு வெளியாக இருக்கும் படம், ட்யூட். இந்த படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். லவ் டுடே, டிராகன் போல, ட்யூட் படமும் வித்தியாசமான கதையை கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

ட்ரெயிலர் ரிலீஸ்!

ட்யூட் படத்தின் ட்ரெயிலர், தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. 2.38 நிமிடங்கள் இருக்கும் இந்த ட்ரெயிலரில் படத்தின் கதை பெரிதாக சொல்லப்படவில்லை என்றாலும், ஓரளவிற்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஹீரோ பிரதீப்பும், ஹீரோயின் மமிதா பைஜுவும், ஒன்றாக திருமணம் நடத்தும் இவண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நிறுவனத்தை நடத்துபவர்கள் என்பது முன்னரே சொல்லப்பட்டது. படத்தின் ட்ரெயிலரில் அது உறுதிப்படுத்த பட்டுள்ளது.

லவ் டுடே படத்திலும் டிராகன் படத்திலும் எப்படி திருமணம் என்பது முக்கிய திருப்பமாக இருந்ததோ, அதே போல, ட்யூட் படத்திலும் அது ஒரு முக்கிய திருப்பத்தை தரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் காதலுக்காக எதையும் செய்யத்துணியும் இளைஞராக இருக்கிறார்.

ரசிகர்கள் கருத்து..!

ட்யூட் படத்தின் ட்ரெயிலர் குறித்து ரசிகர்கள் அனைவரும் இணையத்தில் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். ஒரு சிலர், படத்தில் இருக்கும் சில டைலாக் தங்களுக்கு புல்லரிப்பை ஏற்படுத்துவதாக கூறி வருகின்றனர். இன்னும் சிலர், தீபாவளிக்கு இந்த படம் தியேட்டரில் சரவெடியாக இருக்கும் என்று கூறி வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | பணக்கார தொழிலதிபர்களை திருமணம் செய்துக்கொண்ட தமிழ் நடிகைகள்.. யார் யார் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! வார் 2 to பாம்..எதை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

