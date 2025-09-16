English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

2 ஆண்டுகளில் 4 முறை கர்ப்பம்? மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!

நாங்கள் இரண்டு ஆண்டுகள் கணவன் மனைவியாக வாழ்ந்தோம். ஆனால், நான் கர்ப்பமான பிறகு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் என்னை  கைவிட்டுவிட்டார் என்று ஜாய் கிரிசில்டா புகார் அளித்துள்ளார்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 16, 2025, 08:05 AM IST
  • இரண்டு ஆண்டுகளில் 4 முறை கர்ப்பம்!
  • மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது புகார்!
  • ஜாய் கிரிசில்டா அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகள்!

Trending Photos

தீபாவளிக்கு முன் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon7
Guru Peyarchi
தீபாவளிக்கு முன் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
Happy Engineer’s Day: தமிழ் சினிமாவின் ஃபேமஸ் இஞ்சினியர் இயக்குநர்கள்!
camera icon8
Engineer Directors
Happy Engineer’s Day: தமிழ் சினிமாவின் ஃபேமஸ் இஞ்சினியர் இயக்குநர்கள்!
நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு ராஜ வாழ்க்கை! பணம் கொட்டும்!
camera icon6
Venus Transit
நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு ராஜ வாழ்க்கை! பணம் கொட்டும்!
ஆசிய கோப்பை: ஓமனுக்கு எதிரான போட்டி.. பும்ராவுக்கு பதில் இவர்.. இந்தியாவின் பிளேயிங் 11 என்ன?
camera icon11
Asia Cup 2025
ஆசிய கோப்பை: ஓமனுக்கு எதிரான போட்டி.. பும்ராவுக்கு பதில் இவர்.. இந்தியாவின் பிளேயிங் 11 என்ன?
2 ஆண்டுகளில் 4 முறை கர்ப்பம்? மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!

பிரபல சமையல் கலைஞரும், நடிகருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் சமீப நாட்களாக தலைப்பு செய்திகளில் இடம் பெற்று வருகிறார். காரணம் தன்னை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்டு ஏமாற்றிவிட்டதாக, ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிசில்டா, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது வைத்த குற்றச்சாட்டுகள் சமீப காலமாக திரையுலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இந்நிலையில், திருமணம் செய்து கொண்ட இரண்டு ஆண்டுகளில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தன்னை நான்கு முறை கர்ப்பமாக்கினார் என்று ஜாய் கிரிசில்டா கூறியுள்ளது இந்த விவகாரத்தில் மேலும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | அரை பீரை குடித்து விட்டு இளையராஜா கொடுத்த அலப்பறை! ரஜினி பகிர்ந்த சீக்ரெட்..

சர்ச்சையில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்

குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் நடுவராகவும், மெஹந்தி சர்க்கஸ் படத்தின் நாயகனாகவும் பிரபலமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகி, ஸ்ருதி பிரியா என்ற மனைவியும், இரண்டு மகன்களும் உள்ளனர். இந்த சூழலில் தான், பிரபல ஆடை வடிவமைப்பாளரான ஜாய் கிரிசில்டா, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தனது முதல் மனைவியிடமிருந்து விவாகரத்து பெறும் முன்னரே என்னை காதலித்து, ரகசியமாக இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டார் என்றும், நாங்கள் இரண்டு ஆண்டுகள் கணவன் மனைவியாக வாழ்ந்தோம். ஆனால், நான் கர்ப்பமான பிறகு என்னைக் கைவிட்டுவிட்டார் என்று கூறி சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்கள்

இந்த விவகாரத்தில் நெட்டிசன்கள் பலரும் ஜாய் கிரிசில்டா மீது தான் தவறு என்று விமர்சித்து வந்தனர். மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்க்கு திருமணமாகி விட்டது என்று தெரிந்தும், அவருடன் பழகியதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. ஆனால், சமீபத்தில் ஜாய் கிரிசில்டா அளித்த பேட்டிகளுக்கு பிறகு இந்த விவகாரம் வேறு ஒரு கோணத்தில் பார்க்கப்படுகிறது. "சினிமாவில் ஒரு பெரிய ஆடை வடிவமைப்பாளராக இருந்த நான், மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்காக எனது கெரியரையே விட்டுவிட்டு, அவரையே மலைபோல் நம்பி வாழ்ந்தேன். ஆனால், அவர் என்னை ஏமாற்றிவிட்டார்.

நாங்கள் திருமணம் செய்து கொண்ட இரண்டு ஆண்டுகளில், நான் மூன்று முறை கர்ப்பமாகி, அபார்ஷன் செய்துள்ளேன். தற்போது, நான்காவது முறையாக கர்ப்பமாகி, 7 மாத குழந்தையை வயிற்றில் சுமந்து கொண்டிருக்கிறேன். என் வயிற்றில் வளரும் இந்த குழந்தைக்காகத்தான் நான் இப்போது போராடி வருகிறேன். இந்த குழந்தைக்கு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பொறுப்பேற்க வேண்டும். அதுதான் என் ஒரே நோக்கம்" என்று ஜாய் கிரிசில்டா தெரிவித்துள்ளார். 

ஜாய் கிரிசில்டா செய்த தவறு என்ன?

ஜாய் கிரிசில்டா தனது முதல் திருமணத்தில் முறைப்படி விவாகரத்து பெற்ற பிறகே, ரங்கராஜை திருமணம் செய்துள்ளார். ஆனால், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தனது முதல் மனைவியை விவாகரத்து செய்யாமலேயே, ஜாய் கிரிசில்டாவை காதலித்துத் திருமணம் செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. இதை சரியாக விசாரிக்காமல் ரங்கராஜை திருமணம் செய்தது, ஜாய் கிரிசில்டாவுக்கு பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. தற்போது, வயிற்றில் குழந்தையுடன் தனது உரிமைக்காக போராடி வரும் ஜாய் கிரிசில்டாவின் இந்த விவகாரம், சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தரப்பிலிருந்து இதுகுறித்து இதுவரை எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ விளக்கமும் அளிக்கப்படவில்லை.

மேலும் படிக்க | 2026ல் வெளியாகும் பெரிய படங்கள்! அதிலும் ‘இந்த’ படத்திற்கு செம ஹைப்..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Madhampatti RangarajPregnancyMadhampatti Rangaraj NewsJoy CrizildaaCook With Comali

Trending News