2 ஆண்டுகளில் 4 முறை கர்ப்பம்? மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!

பிரபல சமையல் கலைஞரும், நடிகருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் சமீப நாட்களாக தலைப்பு செய்திகளில் இடம் பெற்று வருகிறார். காரணம் தன்னை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்டு ஏமாற்றிவிட்டதாக, ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிசில்டா, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது வைத்த குற்றச்சாட்டுகள் சமீப காலமாக திரையுலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இந்நிலையில், திருமணம் செய்து கொண்ட இரண்டு ஆண்டுகளில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தன்னை நான்கு முறை கர்ப்பமாக்கினார் என்று ஜாய் கிரிசில்டா கூறியுள்ளது இந்த விவகாரத்தில் மேலும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சர்ச்சையில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்
குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் நடுவராகவும், மெஹந்தி சர்க்கஸ் படத்தின் நாயகனாகவும் பிரபலமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகி, ஸ்ருதி பிரியா என்ற மனைவியும், இரண்டு மகன்களும் உள்ளனர். இந்த சூழலில் தான், பிரபல ஆடை வடிவமைப்பாளரான ஜாய் கிரிசில்டா, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தனது முதல் மனைவியிடமிருந்து விவாகரத்து பெறும் முன்னரே என்னை காதலித்து, ரகசியமாக இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டார் என்றும், நாங்கள் இரண்டு ஆண்டுகள் கணவன் மனைவியாக வாழ்ந்தோம். ஆனால், நான் கர்ப்பமான பிறகு என்னைக் கைவிட்டுவிட்டார் என்று கூறி சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்கள்
இந்த விவகாரத்தில் நெட்டிசன்கள் பலரும் ஜாய் கிரிசில்டா மீது தான் தவறு என்று விமர்சித்து வந்தனர். மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்க்கு திருமணமாகி விட்டது என்று தெரிந்தும், அவருடன் பழகியதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. ஆனால், சமீபத்தில் ஜாய் கிரிசில்டா அளித்த பேட்டிகளுக்கு பிறகு இந்த விவகாரம் வேறு ஒரு கோணத்தில் பார்க்கப்படுகிறது. "சினிமாவில் ஒரு பெரிய ஆடை வடிவமைப்பாளராக இருந்த நான், மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்காக எனது கெரியரையே விட்டுவிட்டு, அவரையே மலைபோல் நம்பி வாழ்ந்தேன். ஆனால், அவர் என்னை ஏமாற்றிவிட்டார்.
நாங்கள் திருமணம் செய்து கொண்ட இரண்டு ஆண்டுகளில், நான் மூன்று முறை கர்ப்பமாகி, அபார்ஷன் செய்துள்ளேன். தற்போது, நான்காவது முறையாக கர்ப்பமாகி, 7 மாத குழந்தையை வயிற்றில் சுமந்து கொண்டிருக்கிறேன். என் வயிற்றில் வளரும் இந்த குழந்தைக்காகத்தான் நான் இப்போது போராடி வருகிறேன். இந்த குழந்தைக்கு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பொறுப்பேற்க வேண்டும். அதுதான் என் ஒரே நோக்கம்" என்று ஜாய் கிரிசில்டா தெரிவித்துள்ளார்.
ஜாய் கிரிசில்டா செய்த தவறு என்ன?
ஜாய் கிரிசில்டா தனது முதல் திருமணத்தில் முறைப்படி விவாகரத்து பெற்ற பிறகே, ரங்கராஜை திருமணம் செய்துள்ளார். ஆனால், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தனது முதல் மனைவியை விவாகரத்து செய்யாமலேயே, ஜாய் கிரிசில்டாவை காதலித்துத் திருமணம் செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. இதை சரியாக விசாரிக்காமல் ரங்கராஜை திருமணம் செய்தது, ஜாய் கிரிசில்டாவுக்கு பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. தற்போது, வயிற்றில் குழந்தையுடன் தனது உரிமைக்காக போராடி வரும் ஜாய் கிரிசில்டாவின் இந்த விவகாரம், சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தரப்பிலிருந்து இதுகுறித்து இதுவரை எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ விளக்கமும் அளிக்கப்படவில்லை.
