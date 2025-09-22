English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பிரியங்கா தேஷ்பாண்டே வீட்டில் விசேஷம்.. குவியும் வாழ்த்து மழை

Priyanka Deshpande viral photo For Husband: விஜய் டிவியின் பிரபல தொகுப்பாளினி பிரியங்கா தேஷ்பாண்டே தனது இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்டுள்ள போஸ்ட் மற்றும் போட்டோ ஒன்று தற்போது வைரலாகி வருகிறது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 22, 2025, 07:18 PM IST
  • விஜய் டிவியின் பிரபல தொகுப்பாளினி பிரியங்கா தேஷ்பாண்டே
  • ஏப்ரல் மாதம் 16ஆம் தேதி, வசி என்பவருடன் திருமணம்
  • தொகுப்பாளினி பிரியங்கா இன்று பதிவு ஒன்றை போட்டுள்ளார்.

பிரியங்கா தேஷ்பாண்டே வீட்டில் விசேஷம்.. குவியும் வாழ்த்து மழை

Priyanka Deshpande viral photo For Husband: விஜய் டிவியின் பிரபல தொகுப்பாளினி பிரியங்கா தேஷ்பாண்டே தனது இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்டுள்ள போஸ்ட் மற்றும் போட்டோ ஒன்று தற்போது வைரலாகி வருகிறது. அதனுடன் போஸ்ட்டிற்கு திரைப்பிரபலங்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழ் சின்னத்திரை உலகில் மிக முக்கிய இடம் பெற்ற தொகுப்பாளராக வலம் வருகிறார் பிரியங்கா தேஷ்பாண்டே. இவரது கலகல பேச்சும், துரு துரு செய்கையும் பலருக்கும் பிடிக்கும். பிரபல தனியார் தொலைக்காட்சியான விஜய் டிவியில் முக்கிய தொகுப்பாளினியாக இருக்கிறார் பிரியங்கா. அந்த சேனலில் பல ஆண்டுகளாக தொகுப்பாளராக இருக்கும் இவர், சூப்பர் சிங்கர், ஜோடி ஆர் யூ ரெடி உள்ளிட்ட பல நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்கியிருக்கிறார். அது மட்டுமன்றி, கடந்த குக் வித் கோமாளி சீசனின் டைட்டில் வின்னரே இவர்தான்.

பிரியங்காவிற்கு, தனது காதலர் பிரவீன் குமார் என்பவருடன் 2016ஆம் ஆண்டு காதல் திருமணம் நடைப்பெற்றது. இந்த திருமணம், சில ஆண்டுகளிலேயே விவாகரத்தில் முடிந்தது. இதையடுத்து, பிரியங்கா சில ஆண்டுகள் சிங்கிளாக இருந்தார்.

கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 16ஆம் தேதி, வசி என்பவருடன் திருமணம் நடந்துள்ளதாக அறிவித்தார். திடீரென்று வந்த இவரது அறிவிப்பால் ரசிகர்கள் அனைவரும் கொஞ்சம் ஷாக் ஆகினர். இறுதியில், வசியை இவர் பல ஆண்டுகள் காதலித்து வந்ததாக கூறப்பட்டது. பிரியங்காவின் கணவர் வசி, இலங்கையில் இருக்கும் ஒரு பெரிய அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் என்று சாெல்லப்படுகிறது. மேலும், அவர் சமீப காலமாக சென்னையில் செட்டில் ஆகி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. பிரியங்காவிற்கும் இவருக்கும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பழக்கம் ஏற்பட்டதாகவும், அதன் பிறகு அது காதலாக மாறி, இப்போது திருமணத்தில் முடிந்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

திருமணம் முடிந்ததில் இருந்து, பிரியங்கா மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் பல போட்டோக்களையும் வீடியோக்களையும் இணையத்தில் பதிவிட்ட வண்ணம் இருக்கிறார்.

இந்நிலையில் தற்போது தொகுப்பாளினி பிரியங்கா இன்று பிறந்தநாள் பதிவு ஒன்றை போட்டுள்ளார். அதாவது அவரின் கணவரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ஸ்பெஷல் பதிவு ஒன்றை போட்டுள்ளார். அதில் அவர், பல போராட்டங்கள், குழப்பங்கள், காத்திருப்பு என அனைத்துக்கும் நீ என்னை கண்டுபிடித்த நாள் ஒரு நல்ல தீர்வாக அமைந்தது. ரொம்ப நன்றி என் அழகான மனுஷனே.. ஹேப்பி பர்த்டே மை லவ் என தொகுப்பாளினி பிரியங்கா தேஷ்பாண்டே சர்ப்ரைஸ் கொடுத்து ரொமாண்டிக் போட்டோவுடன் போஸ்ட்டை இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்டுள்ளார். மேலும் விஜய் டிவி பிரபலங்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் என பலரும் தற்போது பிரியங்காவின் கணவர் வசி சாச்சிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

