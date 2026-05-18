/கே.ராஜனின் விபரீத முடிவுக்கு பின்னால் இருந்த வேதனை..உண்மையை உடைத்த பிள்ளைகள்!

K Rajan Death Real Reason : சமீபத்தில், 85 வயதான தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன் அடையாறு ஆற்றில் இருந்து கிழே குதித்து உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, அவருடைய இறப்பு குறித்தும், இறப்பிற்கான காரணம் குறித்தும் அவரது இரு பிள்ளைகள் பேசியிருக்கின்றனர். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
K Rajan Death Real Reason : தென்னிந்திய தயாரிப்பாளர்களுள் மிகவும் பிரபலமானவராகவும், ஹிட் படங்களை தயாரிப்பவராகவும் இருந்தவர் கே.ராஜன். இவர், நேற்று அடையாறு ஆற்றில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டது கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, சமீபத்தில் அவருடைய பிள்ளைகள் அவரைப்பற்றி பேசியிருக்கும் விஷயங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன், சமீபத்தில் சென்னை அடையாறு ஆற்றில் குதித்து தன் உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 85 வயதாகும் அவர், ஏன் இப்படி ஒரு முடிவை எடுத்தார் என்பது பலருடைய கேள்வியாக இருந்தது. ஒரு பக்கம், அவர் தனது குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்து இருந்ததாகவும், அவர் யாருக்கு ரூ.15 கோடி கடன் கொடுக்க முடியாததால் மன அழுத்தத்தில் இருந்ததாகவும் கூறப்பட்டது. இது, அவருடைய தற்கொலைக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என ஊடகங்கள் செய்திகளை வெளியிட்ட நிலையில் தற்போது அவரது பிள்ளைகள் ஊடகத்தினரை சந்தித்து, தேவையற்ற வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளனர்.
பிரேத பரிசோதனைக்கு பிறகு கே.ராஜனின் உடலானது அவரது இல்லம் அமைந்துள்ள தண்டையார்பேட்டை தனியார் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு வந்தடைந்தது. இவரது உடலைப்பார்த்த உறவினர் கதறியழுதனர். அவரது இல்லத்தில் அஞ்சலிக்காக தற்போது அவரது உடல் ஆனது வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சமயத்தில்தான் கே.ராஜனின் பிள்ளைகள் இருவரும் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தனர்.
"சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டம் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்க, விநியோகஸ்தர் சங்க தலைவர், நடிகர் கே. ராஜன் அவர்களுடைய பையன் பேசுறேன். என் பேர் சுரேஷ் ராஜன். அப்பா போனது சினிமா தொழிலுக்கே லாஸ். இவ்வளவு பெரிய மகா ஜாம்பவானை இழந்தது சினிமா திரையுலகம். அவரை மாதிரி யாரும் வர மாட்டாங்க. அப்பா சினிமால ஜெயிக்கணும்னு வந்தாரு. பெரிய லெவல்ல ஜெயிச்சாரு. விநியோகஸ்தர் சங்கத்துல இப்ப தலைவரா இருக்குறாரு. அவரைப் பத்தி தப்பு தப்பா ஏதோ போட்டாங்க” என்றார்.
“கையெடுத்துக் கும்பிடுறேன், அவர் யாருகிட்டயும் அவர் பணம் வாங்கல, கடன் வாங்கல. தயவுசெஞ்சு இதப் புரிஞ்சுக்கோங்க, தப்பா போடாதீங்க. அவர் பணம்தான் 20 கோடி ரூபாய்க்கு தயாரிப்பாளர்கள் கிட்ட இருக்குது.
அதற்குண்டான எவிடென்ஸ் எல்லாம் என்கிட்ட இருக்கு. அதை தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர், இப்போதைய தலைவர் திரு. தமிழ்க்குமரன் அவர்கள்கிட்ட கொடுத்திருக்கோம். ஏற்கனவே அப்பாவும் கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்திருக்காங்க. விநியோகஸ்தர் சங்கத்திலேயும் கம்ப்ளைன்ட் இருக்கு, இதுலயும் இருக்கு யார் யார் கொடுக்க வேண்டியதுன்னு. அதனுடைய நடவடிக்கை எடுப்போம்.
அப்பா கடன் 10 காசு கூட யாருகிட்டயும் வாங்கல. அவர் பணம்தான் 20 கோடி கிட்டத்தட்ட மத்தவங்ககிட்ட இருக்கு. அதுல மனஉளைச்சல் ஆயிதான்... யாருமே 10 காசு கூட கொடுக்கல, போனும் எடுக்கல பண்ணா. இவ்வளவு பெரிய ஜாம்பவான் அவரு, அவர் போன் பண்ணி யாருமே எடுக்கல. எடுக்காததுனால மனஉளைச்சலிலேயே ஒரு ரெண்டு வருஷமா இருந்தாரு. ரெண்டு வருஷமா அது அப்படியே இருந்து மூணு தடவை அட்டாக் வந்துருக்கு.
இப்போ, 4 நாளைக்கு முன்னாடிதான் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ல பேஸ்மேக்கர் (Pacemaker) வச்சு நாங்க வந்தோம். வந்து, நல்லா இருந்தாரு ரெண்டு நாள். திடீர்னு இந்த மனஉளைச்சல். திருப்பியும் போன் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு, யாருமே எடுக்கலன்னு சொன்னவுடனே மனஉளைச்சல்ல இந்த மாதிரி அப்பா பண்ணிட்டாரு” என்று பேசினார்.
“கொடுத்தவங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு எங்களுக்கு, எங்க குடும்பத்துக்கு திருப்பிக் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும், உதவியா இருக்கும். அதே மாதிரி எல்லா மீடியாவையும் கையெடுத்துக் கும்பிடுறேன், அவரைப் பத்தி தப்பா எழுதாதீங்க. யார வேணாலும் கேட்டுப் பாருங்க, அவர் எத்தனையோ ஏழைகளுக்குப் படிக்க வச்சிருக்காரு, காமராஜ் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியில படிக்க வச்சிருக்காரு. அவரை மாதிரி யாருமே வர முடியாது. எங்களுக்கு அவர் கிடைச்ச தெய்வம். ஒரே ஒரு தெய்வத்தை நாங்க எல்லாரும் இழந்துட்டு இருக்குறோம். அதனால, நல்லபடியா எங்களுக்கு எல்லாத்தையும் பண்ணிக் கொடுங்க, தப்பா எழுதாதீங்க. தயவுசெஞ்சு நான் கேட்டுக்கிறேன், காலைத் தொட்டுக் கேட்டுக்கிறேன்" என்று பேசினார்.
"எங்க அப்பா எல்லாரையும் எதிர்த்து கேள்வி கேட்டவர். திருட்டு விசிடி (VCD) பைரஸிக்காகத்தான் உயிரையே அடகு வச்சு போராடியவர். தன்னுடைய டாக்ஸா (Tax)... எதுவா... எந்த ஒரு பிரச்சனை, உரிமைக்காக போராடியவர். எல்லா ஹீரோஸும் பணம் ரொம்ப வாங்குறாங்க, ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு நினைக்கும்போது தயாரிப்பாளர்களுக்காக கூட இருந்தார். டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை, அவங்களுக்காக... யாரைப் பற்றியும் கவலைப்படாம போன ஒரே தனி சிங்கம் அவர்.
எங்கள் வீட்டில் பிரச்சனையெல்லாம் இல்லை. எங்க அப்பா உயிருக்காக பயந்தவங்க நாங்க. அந்த உயிரை அவர் துணிந்து இந்த திரையுலகத்துக்காக சமர்ப்பித்தார். அவருடைய குழந்தைகளுக்காக, ஏழை மக்களுக்காக. இந்த யூடியூப்ல (YouTube) ஒரு வீடியோ பேசினா கூட 2000 கொடுத்தாங்க, 3000 கொடுத்தாங்கன்னா கூட உடனே விதவை பெண்களுக்கும், சின்ன குழந்தைகளுக்கும் அதை கொடுத்து உதவுவார். தான் கஷ்டப்பட்ட மாதிரி இன்னொருத்தங்க கஷ்டப்படக் கூடாதுன்னு நினைப்பாரு. அதனால தயவுசெய்து கையெடுத்துக் கும்பிடுறோம் எல்லார்கிட்டயும், எங்க அப்பா மாதிரி ஒரு ஆளை திரையுலகத்துல இன்னொரு ஆளு கண்டிப்பா வரவே முடியாது; அவரைப் பற்றி தயவுசெய்து நல்லதா போடலனாலும் கெட்டதா போட்டு அவருடைய தியாகத்தை, அவருடைய உழைப்பை தயவுசெய்து தப்பா கணிக்காதீங்க. உங்க எல்லாருக்கும்... தயாரிப்பாளர் தலைவருக்கும் கேட்டுக்கொள்கிறேன், வரவேண்டிய பணம் என்னவோ அது நியாயமா ஒரு தயாரிப்பாளருடைய பணம், உழைப்பின் பணம், அதை நீங்க வாங்கி கொடுக்கனும்” என்று பேசினார்.
இவர்களின் பெரிய அண்ணன் பெயர் கே.ஆர்.பிரபு. அவர்தான், தனது தந்தையை உடன் வைத்து பார்த்துக்கொண்டு இருந்துள்ளார். தங்கள் குடும்பத்தில் சமீபத்தில் கொள்ளுப்பேரன் பிறந்ததாகவும் ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டிய அப்பா இப்படியொரு முடிவை எடுத்து விட்டதாகவும் கூறினர். தொடர்ந்து பேசிய அவரது மகன் சுரேஷ் ராஜன், "அவர் கடனாளி இல்ல, கடன் வாங்க மாட்டார் யாருகிட்டயுமே. அவர் எல்லாருக்கும் பணம் கொடுத்திருக்கிறார். தயவுசெஞ்சு அவரை வந்து தப்பா போட்டுறாதீங்க. கால்ல விழுந்து கேட்கிறேன், தயவுசெஞ்சு அந்தப் பணத்தையும் கொஞ்சம் எல்லாரும் சேர்ந்து எப்படி பண்ணணுமோ, தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்திலேயும், விநியோகஸ்தர் சங்கத்திலேயும் சேர்த்து அதை வாங்கி கொடுத்துருங்க. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி” என்று கூறினார்.