Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /சிவகார்த்திகேயன் படத்தால் ரூ.120 கோடி போச்சு! தயாரிப்பாளர் சொன்ன ஷாக் தகவல்..

சிவகார்த்திகேயன் படத்தால் ரூ.120 கோடி போச்சு! தயாரிப்பாளர் சொன்ன ஷாக் தகவல்..

பிரபல தயாரிப்பாளரான கோட்டப்பாடி ஜே.ரஜேஷ், சமீபத்தில் தான் கலந்துகொண்ட நேர்காணலில் சிவகார்த்திகேயன் படங்களால் ரூ.120 கோடி நஷ்டம் ஏற்பட்டதாக அதிர்ச்சிகர தகவல் ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 04, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 03:00 PM IST
சிவகார்த்திகேயன் படத்தால் ரூ.120 கோடி போச்சு! தயாரிப்பாளர் சொன்ன ஷாக் தகவல்..
Image Credit: SK Movies Loss | X SK Fan Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சேலம்: பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.21,000 சம்பளம்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு
TN Government3 min ago
2
Zee Short Film Contest41 min ago
3
Sivakarthikeyan55 min ago
4
Xiaomi 17T1 hr ago
5
Chennai1 hr ago