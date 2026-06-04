/சிவகார்த்திகேயன் படத்தால் ரூ.120 கோடி போச்சு! தயாரிப்பாளர் சொன்ன ஷாக் தகவல்..

தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர், சிவகார்த்திகேயன். இவர், அமரன் திரைப்படத்திற்கு முன்பு அவர் நடித்த சில படங்கள் பெரும் தோல்வியடைந்தது. இதையடுத்து, அந்த படங்களை தயாரித்த தயாரிப்பாளர் தற்போது ஒரு ஷாக் தகவலை தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தமிழ் திரையுலகில், டாப் நடிகராக வலம் வருபவர் சிவகார்த்திகேயன். தொகுப்பாளராக இருந்து, ஹீரோவாக மாறிய போது இவர் மீது பலருக்கும் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகமாக இருந்தன. அந்த நம்பிக்கையை காப்பாற்றும் வகையில், அவர் எடுத்த எடுப்பிலேயே வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம், மான் கராத்தே உள்ளிட்ட சில வெற்றி படங்களில் நடித்தார். இப்படியே படிப்படியாக சில படங்களில் நடித்த அவர், டாப் ஹீரோவாக மாறிவிட்டார்.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் அவர் நடித்த சில திரைப்படங்கள் அவ்வளவாக நல்ல வரவேற்பினை பெறவில்லை. அப்படி வரவேற்பை பெறாத சில படங்களில் ஒன்று, அயலான். இந்த படத்தை, ராஜேஷ் தயாரித்திருந்தார்.
அயலான் திரைப்படத்தை, இன்று நேற்று நாளை படத்தின் இயக்குநர் ஆர்.ரவிகுமார் இயக்கியிருந்தார். அயலான் படம், கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆண்டுகளாக எடுக்கப்பட்டது. இதனாலேயே, இப்படம் 2024ல் வெளியான போது, இதன் கதை அவுட் டேட்டட் ஆனதாக பலவாறாக விமர்சனங்கள் எழுந்தன. வேற்று கிரகத்தில் இருந்து பூமிக்கு வரும் ஏலியன், எப்படி இங்கு நடக்கும் ஒரு பிரச்சனையை தீர்த்து, தனது கிரகத்திற்கு திரும்புகிறது என்புதுதான் இப்படத்தின் கதை. இந்த படம் குழந்தைகளுக்கு பிடித்திருந்தாலும், சினிமா விரும்பிகள் மற்றும் விமர்சகர்கள் இந்த படத்தில் பாராட்டும் வகையில் ஒன்றும் இல்லை என்று கூறி விட்டனர். அது மட்டுமன்றி, வெளியான சில நாட்களிலேயே இந்த படத்தின் பாக்ஸ் ஆபிசும் அடி வாங்கியது.
அயலான் திரைப்படத்தை தயாரித்த, கே.ராஜேஷ், சிவகார்த்திகேயன் படங்களால் ரூ.120 கோடி நஷ்டம் ஏற்பட்டதாக சமீபத்திய நேர்காணல் ஒன்றில் தெரிவித்திருக்கிறார். இவர் தயாரித்த சிவகார்த்திகேயனின் படங்கள், அயலான் மட்டும் கிடையாது. டாக்டர், ஹீரோ போன்றவையும்தான். இதனால் தனக்கு ரூ.120 கோடி நஷ்டம் ஏற்பட்டிருப்பதாக அவர் கூறியிருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, இதனால் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ரூ.55 கோடி நஷ்டம் ஏற்பட்டதாம்.
ஹீரோ திரைப்படம், எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெற தவறியதும், டாக்டர், அயலான் போன்ற திரைப்படங்கள் தயாரிப்பில் இருந்த காலக்கட்டத்தில் கொரோனாவின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்ததும் மூன்று வருடங்கள் தயாரிப்பு பணிகள் நிறுத்தப்பட்டதாக அவர் கூறியிருக்கிறார். மேலும், இதில் முதலீடு செய்திருந்த பணத்திற்கான வட்டித்தொகையில், மிகப்பெறிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியதாகவும் கோட்டப்பாடி ஜே.ராஜேஷ் தெரிவித்திருந்தார்.