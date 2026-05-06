மறைந்த தயாரிப்பாளர் ஆர்.பி.செளத்ரியின் உடல் அடக்கம்..எங்கே, எப்போது?

RB Choudary Funeral : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய தயாரிப்பாளர்களுள் ஒருவராக இருந்தவர், ஆர்.பி.செளத்ரி. இவர், சமீபத்தில் ராஜஸ்தானில் உள்ள தனது சொந்த ஊருக்கு சென்ற போது, சாலை விபத்தில் உயிரிழந்துள்ளார். இதையடுத்து, இவருக்கு திரையுலகினர் பலர் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
ஆர்.பி.செளத்ரி மறைவு!
தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய தயாரிப்பு நிறுவனமாக இருக்கிறது சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் திரைப்படம். மலையாள படங்கள் மூலம் தயாரிப்பாளராக அறிமுகமான இவர், தமிழை தாண்டி, தெலுங்கு, இந்தி மற்றும் மலையாளத்திலும் படங்களை தயாரித்து வரும் இவர், ராஜஸ்தானை சேர்ந்தவர். தமிழ் பெண்ணான மஹ்ஜபீன் என்பவரை திருமணம் செய்த இவருக்கு மொத்தம் நான்கு பிள்ளைகள் பிறந்தனர்.
ஆர்.பி.செளத்ரி, சமீபத்தில் ராஜஸ்தானில் உள்ள தனது சொந்த ஊரான உதய்பூருக்கு சென்றுள்ளார். அங்கு காரில் சென்று கொண்டிருக்கையில், அவரது கார் சாலையின் நடுவே உள்ள டிவைடரில் மோதி, விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது. மே 5ஆம் தேதியான நேற்று இந்த விபத்து நடந்துள்ளது. விபத்தில் படுகாயம் அடைந்த இவரையும், இவருடன் சென்ற 2 பேரையும் மீட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர். ஆனால், அன்றைய தினம் மாலையே, சிகிச்சை பலனின்றி ஆர்.பி.செளத்ரி உயிரிழந்து விட்டார்.
சென்னைக்கு எடுத்து வரப்பட்ட உடல்..
ஆர்.பி.செளத்ரி இறந்தது, ராஜஸ்தானில் என்பதால் அவருடைய உடல் விமானம் மூலம் சென்னைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இங்கிருக்கும் ஃபார்மாலிட்டிகளை முடித்து விட்டு, பின்பு சென்னை ராதா கிருஷ்ணன் சாலையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் பொது மக்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்குமான பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. இறுதி ஊர்வலம், மே 7ஆம் தேதியான நாளை காலை 10.30 மணிக்கு நடைபெற இருக்கிறது. கிருஷ்ணாம்பேட்டையில் உள்ள தகனம் செய்யும் மைதானத்தில் இவரது உடல் தகனம் செய்யப்பட இருக்கிறது.
மேலும் படிக்க | கடைசி வரை நிறைவேறாமல் போன ஆர்.பி.செளத்ரியின் ஆசை! விஜய்தான் காரணம்..
புதுமுக இயக்குநர்களுக்கு வாழ்க்கை கொடுத்தவர்..!
ஆர்.பி.செளத்ரியின் மறைவிற்கு, தமிழ் திரையுலகை சேர்ந்த முக்கிய முகங்கள் பலர் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, இயக்குநர்கள் விக்ரமன், கே.எஸ்.ரவிகுமார், பாரதி கண்ணன் உள்ளிட்ட பலர் கண்ணீருடன் பேட்டி கொடுத்துள்ளனர். காரணம், இவர்கள் அனைவரும் திரையுலகில் அடுத்தடுத்து முன்னேற காரணம், ஆர்.பி.செளத்ரி கொடுத்த முதல் வாய்ப்புதான். விக்ரமன், தான் இப்போது நிம்மதியாக சாப்பிடுவதற்கு ஆர்.பி.செளத்ரிதான் காரணம் என்று கூறியிருக்கிறார்.
40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இயக்குநராக வேண்டும் என்கிற கனவுகளோடு சென்னை வந்த தனக்கு, எதுவுமே அப்போது எதுவும் இல்லாமல் இருப்பதாகவும், சாப்பாட்டுகே கஷ்டப்பட்டு இருந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அப்போதுதான் ஆர்.பி.சௌத்ரி சாரை சந்தித்து தான் ஒரு கதையை சொன்னதாகவும், அவர் எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் உடனே ஓகே சொன்னதாகவும் கூறியிருக்கிறார். மேலும், தான் இப்போது அமைதியாக வாழ்கிறேன் என்றால் அது அவர் போட்ட பிச்சைதான் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
மேலும் படிக்க | பிரபல தயாரிப்பாளர் ஆர்.பி.சௌத்ரி காலமானார்! வாகன விபத்தில் உயிரிழந்தார்..
நிறைவேறாத ஆசை..
ஆர்.பி.செளத்ரிக்கு ஒரு நிறைவேறாத ஆசை இருந்ததாகவும் இயக்குநரும் நடிகருமான கே.எஸ்.ரவிகுமார் கூறியிருக்கிறார். தான் தயாரிக்கும் 100வது படத்தில் விஜய்யை நடிக்க வைக்க ஆசைப்பட்டதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். அவரை நடிக்க வைக்க நிறைய பேச்சுவார்த்தை நடைப்பெற்றதாகவும், அது கடைசியில் நடக்காமல் போனதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். இத்துடன், விஜய் தேர்தலில் ஜெயித்ததை, ராஜஸ்தானில் இருந்தவாறு ஆர்.பி.செளத்ரி பார்த்து மகிழ்ந்திருப்பார் என்றும், இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல செய்தி வந்த சமயத்தில் இந்த துயர செய்தி வந்ததை ஜீரணிக்க முடியவில்லை என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.
மேலும் படிக்க | த்ரிஷாவின் சொத்துகள்: சென்னையில் பங்களா.. ஆடம்பர கார்கள்! அடேங்கப்பா இத்தனை கோடியா..
துயரத்தில் ஜீவா-ஜித்தன் ரமேஷ்!
ஜீவா, சமீபத்தில் விஜய் சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதை விசிலடித்து, ஆனந்த கண்ணீருடன் கொண்டாடி வீடியோ வெளியிட்டிருந்தார். ஆனால், அதற்கு அடுத்த நாளே இப்படிப்பட்ட துயரமான விஷயம் அவர் வாழ்வில் நேர்ந்துள்ளது. சோகத்தில் இருந்த ஜீவா மற்றும் ஜித்தன் ரமேஷ் ஆகியோருக்கு ஆதரவாக மிர்ச்சி சிவா, ஜெய் உள்ளிட்ட பலர் அவரது வீட்டிற்கு சென்றனர்.
|ஆர்.பி.சௌத்ரி எப்போது உயிரிழந்தார்?
|ராஜஸ்தானில் உள்ள தனது சொந்த ஊரான உதய்பூரில் சாலை விபத்தில் உயிரிழந்தார்.
|அவரது உடல் மே 7ஆம் தேதி அடக்கம் செய்யப்பட இருக்கிறது.
|ஆர்.பி.சௌத்ரி தயாரித்த முதல் படம் எது?
|மலையாளத்தில் வெளியான அடிப்பாப்பம் எனும் படத்தைதான் தயாரித்தார்.
|அது ஒரு 18+ படமாகும்.
|ஆர்.பி.சௌத்ரி பிள்ளைகள் யார்?
|ஜீவா, ஜித்தன் ரமேஷ், சுரேஷ், ஜீவன் உள்ளிட்டோர்
|இதில் ஜீவா மற்றும் ஜித்தன் ரமேஷ் மட்டும் நடிகர்களாக இருக்கின்றனர்.