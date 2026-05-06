  • கடைசி வரை நிறைவேறாமல் போன ஆர்.பி.செளத்ரியின் ஆசை! விஜய்தான் காரணம்..

Producer RB Choudary Last Wish : மறைந்த சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் தயாரிப்பாளர் ஆர்.பி.செளத்ரியின் கடைசி ஆசை குறித்த விவரம், தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 6, 2026, 11:10 AM IST
  • ஆர்.பி.சௌத்ரியின் கடைசி ஆசை!
  • விஜய்யை வைத்து அவர் வைத்திருந்த பிளான்..
  • என்ன விவரம்?

Producer RB Choudary Last Wish : தமிழில், பல ஹிட் படங்களை கொடுத்த தயாரிப்பாளராக இருப்பவர், ஆர்.பி.செளத்ரி. சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் தலைவரான இவர், சமீபத்தில் தனது சொந்த ஊரான ராஜஸ்தானில் உள்ள உதய்பூருக்கு சென்றிருந்தார். அங்கு இவர் சென்ற வாகனம் சாலை விபத்தில் சிக்கியுள்ளது. இதையடுத்து, இவரையும் இவருடன் சென்றவர்களையும் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி  வைத்துள்ளனர். ஆனால், அங்கு அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

ஆர்.பி.செளத்ரியின் ஆசை..!

ஆர்.பி.சௌத்ரியின் சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் தமிழில் மட்டுமன்றி தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளிலும் கூட பல ஹிட் படங்களை தயாரித்துள்ளது. குறிப்பாக, விஜய்க்கு சூப்பர் ஹிட் படங்களாக அமைந்த பூவே உனக்காக, லவ் டுடே, துள்ளாத மனமும் துள்ளும், பகவதி, திருப்பாச்சி, ஜில்லா உள்ளிட்ட படங்களை இந்த நிறுவனம்தான் தயாரித்திருக்கிறது. விஜய்யை ஆரம்பகால ஹீரோ தோற்றத்தில் இருந்து சூப்பர் ஹீரோ தோற்றத்திற்கு மாற்றியதில் இந்த படங்களுக்கு பெரும் பங்கு உள்ளது. விஜய் படங்களால், இந்த ப்ரொடக்‌ஷன் நிறுவனங்களுக்கும் நல்ல லாபம் கிடைத்திருந்தது. 

சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனர் ஆர்.பி.சௌத்ரியின் மறைவு குறித்து பிரபல இயக்குநர் கே.எஸ்.ரவிகுமார் சமீபத்தில் பேட்டியளித்துள்ளார். அதில், சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனத்தின் 100வது படமாக விஜய்யை ஹீரோவாக வைத்து படம் எடுக்க ஆர்.பி.சௌத்ரி விரும்பியதாகவும், அதற்கான பேச்சுவார்த்தை நடைப்பெற்றதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.

மேலும், அந்த ஆசை நிறைவேறாமலேயே ஆர்.பி.சௌத்ரி மறைந்து விட்டாதாக தெரிவித்த அவர், விஜய் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதை அவர் வெளியூரிலிருந்து அதை பார்த்து மகிழ்ச்சியடைந்திருப்பார் என்றும், அந்த சந்தோஷத்தில் இப்படியொரு துக்கமான நிகழ்வு நடந்திருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். 

பாரதி கண்ணன் சொன்ன விஷயம்..!

இயக்குநர் பாரதி கண்ணன் படங்களை ஆர்.பி.சௌத்ரி தயாரித்திருக்கிறார். அவர் மட்டுமன்றி விக்ரமன், திலீப் குமார், கே.எஸ்.ரவிகுமார் உள்ளிட்ட பலரது முதல் படங்களை தயாரித்திருக்கிறார். சமீபத்தில் பாரதி கண்ணன் ஆர்.பி.செளத்ரி இறந்தது குறித்து பேசியிருந்தார். அப்போது, அவர் இறப்பதற்கு முன்பு, அவரை நேரில் சென்று பார்த்ததாகவும், ஆசீர்வாதம் வாங்கியதாகவும், தான் ராஜஸ்தான் போய் வந்த பிறகு பேசலாம் என்று கூறி கடந்த திங்களன்று அவரை சந்தித்ததாகவும் பேசியிருக்கிறார். மேலும், அப்படிப்பட்ட மென்மையான ஒரு மனிதருக்கு, இப்படி விபத்தில் இறக்கும் அளவிற்கு ஒரு மரணம் நிகழ்ந்திருக்க கூடாது என்றும் கூறியிருந்தார்.

ஜீவாவிற்கு ஆறுதல் தெரிவித்த நண்பர்கள்:

ஆர்.பி.செளத்ரி, நடிகர்கள் ஜீவா மற்றும் ஜித்தன் ரமேஷின் தந்தை ஆவார். இரு தினங்களுக்கு முன்னர், விஜய்யின் தவெக கட்சி வெற்றி பெற்றதை விசிலடித்து கொண்டாடி, ஆனந்த கண்ணீருட் ஜீவா ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருந்தார். ஆனால், அப்படி அவர் மகிழ்ந்த 24 மணி நேரத்திற்குள்ளாகவே அனைத்தும் தலைகீழாக மாறியிருக்கிறது. கண்ணீருடன் அவர் தனது தந்தையை இழந்து வீட்டில் இருந்த போது, அவரது நண்பர்களான மிர்ச்சி சிவா, ஜெய் உள்ளிட்ட அனைவரும் அவருக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில் அவருடன் இருந்தனர். 

ஆர்.பி.செளத்ரிக்கு, மே 5ஆம் தேதியான நேற்று காலை சாலை விபத்து நடந்துள்ளது. படுகாயம் அடைந்த அவர், உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டிருக்கிறார். ஆனால், நேற்று இரவு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, மே 5ஆம் தேதியான இன்று மாலை அவரது உடல் சென்னை வருகிறது. ஆர்.பி.செளத்ரியின் இந்த இழப்பு, தமிழ் சினிமாவிற்கே ஏற்பட்ட பேரிழப்பாக இருக்கிறது. தமிழ் மட்டுமன்றி தென்னிந்திய திரையுலகில் பல பிரபலங்கள் இவரது இறப்பிற்கு இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

