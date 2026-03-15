Tamannaah: விஜய் குறித்த கேள்வி! சட்டென பதில் சொன்ன நடிகை தமன்னா!

ஆவடி தனியார் கல்லூரியில் நடைபெற்ற லவாசா கலை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட சினிமா நடிகை தமன்னா. மாணவ மாணவியர்களுடன் சுவாரசியமாக கலந்துரையாடினார். நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் காதல் செய்ய வேண்டும். உங்கள் காதல் உங்கள் வேலையில் காண்பிக்க வேண்டும். படிப்பில் காண்பிக்க வேண்டும் என பேசி சுவாரஸ்யபடுத்தினர். தனக்கு கல்லூரி கால அனுபவங்கள் இல்லை எனவும், ஆனால் கல்லூரி திரைப்படத்தில் நடித்தது மிகவும் பிடிக்கும் எனவும் பழைய நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டார். வீரம் திரைப்படத்தில் அவள் தானா என்கிற பாடல் படப்பிடிப்பு தளத்தில் நடிகர் அஜித் தனக்கு சுடச்சுட இட்லி சுட்டு கொடுத்ததாக கூறி பெருமையாக கூறிய தமன்னா. அவர் ஒரு நல்ல மென்மையான மனிதர், குடும்பஸ்தர் எனவும் புகழாரம்.
2026 லவாசா அறிவியல் மற்றும் கலைத் திருவிழா
தமிழ் நாட்டில் திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடியில் உள்ள தனியார் பல்கலைக்கழகத்தில் 2026 லவாசா அறிவியல் மற்றும் கலைத் திருவிழா 3 நாட்கள் நடைபெறுகிறது. 2வது நாளான நேற்று மாலை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் வேல்டெக் பல்கலைக்கழக தலைவர் மற்றும் வேந்தர் டாக்டர் R.ரங்கராஜன் தலைமையில் நிர்வாக இயக்குநர் டாக்டர். ரங்கராஜன் மகாலஷ்மி முன்னிலையில் சிறப்பு விருந்தினர் சுரேஷ், துணை இயக்குநர் ஸ்கந்தா உள்ளிட்ட 3000க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவியர்கள் கலந்துகொண்டனர். கலைநிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு முன் சில மாணவர்கள் மின்விளக்கு கோபுரத்தில் ஏறி அட்டகாசத்தில் ஈடுபட்டனர். நடிகர் விஜய் பேசிய, 'தம்பி கீழே இறங்குப்பா' என்ற ஆடியோ போட்டு கலகலப்பு ஏற்படுத்திய நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் மாணவர்களே உங்கள் பாதுகாப்பு மிகவும் முக்கியம் என அறிவுரை வழங்கினார்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக நடிகை தமன்னா..
நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளராக வந்து கலந்துகொண்ட நடிகை தமன்னா தனக்கு கல்லூரி கால அனுபவங்களை இல்லை எனவும், தற்போது 'புருஷன்' என்னும் திரைப்படம் படப்பிடிப்பு நடைபெறுவதாகவும் அதை பாதியிலேயே விட்டுவிட்டு நிகழ்ச்சிக்கு வந்துள்ளதாகவும் மீண்டும் நாளை மும்பைக்கு செல்வேன் என பேச தொடங்கினார் நடிகை தமன்னா. நீங்கள் இங்கே கல்லூரியில் உள்ளீர்கள். ஒவ்வொரு தருணங்களையும் சந்தோஷமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த கல்லூரி நாட்கள் போனால் மீண்டும் வராது எனவும். உங்களுடைய அனைவரின் அன்பாலும் என்னுடைய சினிமா வாழ்வில் 21 வருடங்களாக உள்ளதாகவும். தான் மிகவும் இளம் வயதில் சினிமா துறைக்கு வந்ததாகவும். தற்போது நீங்கள் இந்த காலத்தில் உள்ளீர்கள். நீங்கள் நிஜமாகவே எதை விரும்புகிறீர்களோ எந்த பாடம் எந்த பொருள் வேண்டுமோ.
நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் காதல் செய்ய வேண்டும்
அதை நன்றாக எடுத்துப் படிக்க வேண்டும் என அறிவுரை வழங்கிய அவர், என்னுடைய பள்ளிப் பருவத்திலேயே சினிமாவில் நடிக்க வேண்டும் என யோசனை வரும்போது அதற்காக மிகவும் கடினமாக உழைத்ததாகவும். விளையாட்டாகவும் இருந்ததாகவும் அவ்வளவு எளிதில் இந்த சினிமாத்துறை தனக்கு கிடைத்துவிடவில்லை என வேதனை தெரிவித்த அவர், ஆனால் தற்போது நீங்கள் ஒரு நல்ல இடத்தில் இருக்கிறீர்கள். சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் எதைப் பற்றியும் கவலைப்படக்கூடாது. நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் காதல் செய்ய வேண்டும். உங்கள் காதல் உங்கள் வேலையில் காண்பிக்க வேண்டும். படிப்பில் காண்பிக்க வேண்டும். என பேசி சுவாரஸ்யப்படுத்தினர்.
விஜய் குறித்து பேச்சு!
எங்கள் கல்லூரியில் வந்து சேர வேண்டும் என மாணவர் மாணவர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர். ஏரோநாட்டிக்கல் துறையில் விருப்பம் உள்ளதாகவும். உங்கள் அனைவரின் பேட்ச் மெட்டாக நான் வருகிறேன் என பேசி சுவாரசியப்படுத்தினார். தான் முதன் முதலில் நடித்த கல்லூரி திரைப்படம் மிகவும் முக்கியமான என்னுடைய நாட்கள் எனவும் அந்த கதை கல்லூரியின் அடிப்படை கதை என நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டார். தளபதி விஜய் பற்றி பேசும் பொழுது மிகவும் எளிமையான பொதுவான மிகவும் மென்மையான மனிதர் என கூறிய தமன்னா, தல அஜித் பற்றி கூறும் போது. வீரம் திரைப்படத்தில் இவள் தானா பாடல் ஒளிப்பதிவு செய்யும் படப்பிடிப்பு தளத்தில். நடிகர் அஜித்குமார் தனக்கு இட்லி சுட்டுக் கொடுத்தார் எனவும் கேரோவனில் சுடச்சுட இட்லி சமைத்துக் கொடுப்பார் எனவும்.அவர் மிகவும் நல்ல மனிதர் மென்மையானவர் நல்ல குடும்பஸ்தன் என நடிகர் அஜித்தை புகழ்ந்து பேசினார். பிரபல ஹிந்தி பாடலுக்கு மாணவ மாணவியருடன் உற்சாகமாக நடனமாடி சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்தினர் அவர்களுடைய குழுவாக புகைப்படம் வீடியோ எடுத்துக்கொண்டார்.
