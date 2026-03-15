English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • Tamannaah: விஜய் குறித்த கேள்வி! சட்டென பதில் சொன்ன நடிகை தமன்னா!

Tamannaah: தனக்கு கல்லூரி கால அனுபவங்கள் இல்லை எனவும், ஆனால் கல்லூரி திரைப்படத்தில் நடித்தது மிகவும் பிடிக்கும் எனவும் பழைய நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டார் தமன்னா.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 15, 2026, 11:21 AM IST
  • நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் காதல் செய்ய வேண்டும்.
  • மாணவர்கள் மத்தியில் தமன்னா சுவாரஸ்ய பேச்சு.
  • கல்லூரில் விழாவில் கலந்து கொண்டார்.

Trending Photos

அடுத்த வாரம் முதல் புதன் பெயர்ச்சி! இந்த 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் உறுதி!
camera icon6
Puthan Peyarchi
ரேஷன் கடை பணியாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. ஊக்கத் தொகை அதிரடி உயர்வு.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு
camera icon7
TN Govt
இனி நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் எக்மோர் போகாது... 3 ரயில் சேவையில் மாற்றம் - லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
camera icon8
Southern Railway
ரேஷன் கார்டு : கை விரல் ரேகை பதிவு முதல் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் வரை - முக்கிய அப்டேட்ஸ்
camera icon12
Ration Card
ஆவடி தனியார் கல்லூரியில் நடைபெற்ற லவாசா கலை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட சினிமா நடிகை தமன்னா. மாணவ மாணவியர்களுடன் சுவாரசியமாக கலந்துரையாடினார். நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் காதல் செய்ய வேண்டும். உங்கள் காதல்  உங்கள் வேலையில் காண்பிக்க வேண்டும். படிப்பில் காண்பிக்க வேண்டும் என பேசி சுவாரஸ்யபடுத்தினர். தனக்கு கல்லூரி கால அனுபவங்கள் இல்லை எனவும், ஆனால் கல்லூரி திரைப்படத்தில் நடித்தது மிகவும் பிடிக்கும் எனவும் பழைய நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டார். வீரம் திரைப்படத்தில் அவள் தானா என்கிற பாடல் படப்பிடிப்பு தளத்தில் நடிகர் அஜித் தனக்கு சுடச்சுட இட்லி சுட்டு கொடுத்ததாக கூறி பெருமையாக கூறிய தமன்னா. அவர் ஒரு நல்ல மென்மையான மனிதர், குடும்பஸ்தர் எனவும் புகழாரம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க யோகி பாபுவின் கெணத்த காணோம் படம் எப்படி உள்ளது? திரைவிமர்சனம்!

2026 லவாசா அறிவியல் மற்றும் கலைத் திருவிழா

தமிழ் நாட்டில் திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடியில் உள்ள தனியார் பல்கலைக்கழகத்தில் 2026 லவாசா அறிவியல் மற்றும் கலைத் திருவிழா 3  நாட்கள் நடைபெறுகிறது.  2வது நாளான நேற்று மாலை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் வேல்டெக் பல்கலைக்கழக தலைவர் மற்றும் வேந்தர் டாக்டர் R.ரங்கராஜன் தலைமையில் நிர்வாக இயக்குநர் டாக்டர். ரங்கராஜன் மகாலஷ்மி முன்னிலையில் சிறப்பு விருந்தினர் சுரேஷ், துணை இயக்குநர் ஸ்கந்தா உள்ளிட்ட 3000க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவியர்கள் கலந்துகொண்டனர். கலைநிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு முன் சில மாணவர்கள் மின்விளக்கு கோபுரத்தில் ஏறி அட்டகாசத்தில் ஈடுபட்டனர். நடிகர் விஜய் பேசிய, 'தம்பி கீழே இறங்குப்பா' என்ற ஆடியோ போட்டு கலகலப்பு ஏற்படுத்திய நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் மாணவர்களே உங்கள் பாதுகாப்பு மிகவும் முக்கியம் என அறிவுரை வழங்கினார்.

சிறப்பு அழைப்பாளராக நடிகை தமன்னா..

நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளராக வந்து கலந்துகொண்ட நடிகை தமன்னா தனக்கு கல்லூரி கால அனுபவங்களை இல்லை எனவும், தற்போது 'புருஷன்' என்னும்  திரைப்படம் படப்பிடிப்பு நடைபெறுவதாகவும் அதை பாதியிலேயே விட்டுவிட்டு நிகழ்ச்சிக்கு வந்துள்ளதாகவும் மீண்டும் நாளை மும்பைக்கு செல்வேன் என பேச தொடங்கினார் நடிகை தமன்னா. நீங்கள் இங்கே கல்லூரியில் உள்ளீர்கள். ஒவ்வொரு தருணங்களையும் சந்தோஷமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த கல்லூரி நாட்கள் போனால் மீண்டும் வராது எனவும். உங்களுடைய அனைவரின் அன்பாலும் என்னுடைய சினிமா வாழ்வில் 21 வருடங்களாக உள்ளதாகவும். தான் மிகவும் இளம் வயதில் சினிமா துறைக்கு வந்ததாகவும். தற்போது நீங்கள் இந்த காலத்தில் உள்ளீர்கள். நீங்கள் நிஜமாகவே எதை விரும்புகிறீர்களோ எந்த பாடம் எந்த பொருள் வேண்டுமோ. 

 நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் காதல் செய்ய வேண்டும்

அதை நன்றாக எடுத்துப் படிக்க வேண்டும் என அறிவுரை வழங்கிய அவர், என்னுடைய பள்ளிப் பருவத்திலேயே சினிமாவில் நடிக்க வேண்டும் என யோசனை வரும்போது அதற்காக மிகவும் கடினமாக உழைத்ததாகவும். விளையாட்டாகவும் இருந்ததாகவும் அவ்வளவு எளிதில் இந்த சினிமாத்துறை தனக்கு கிடைத்துவிடவில்லை என வேதனை தெரிவித்த அவர், ஆனால் தற்போது நீங்கள் ஒரு நல்ல இடத்தில் இருக்கிறீர்கள். சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் எதைப் பற்றியும் கவலைப்படக்கூடாது. நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் காதல் செய்ய வேண்டும். உங்கள் காதல்  உங்கள் வேலையில் காண்பிக்க வேண்டும். படிப்பில் காண்பிக்க வேண்டும். என பேசி சுவாரஸ்யப்படுத்தினர்.

விஜய் குறித்து பேச்சு!

எங்கள் கல்லூரியில் வந்து சேர வேண்டும் என மாணவர் மாணவர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர். ஏரோநாட்டிக்கல் துறையில் விருப்பம் உள்ளதாகவும். உங்கள் அனைவரின் பேட்ச் மெட்டாக நான் வருகிறேன் என பேசி சுவாரசியப்படுத்தினார். தான் முதன் முதலில் நடித்த கல்லூரி திரைப்படம் மிகவும் முக்கியமான என்னுடைய நாட்கள் எனவும் அந்த கதை கல்லூரியின் அடிப்படை கதை என நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டார். தளபதி விஜய் பற்றி பேசும் பொழுது மிகவும் எளிமையான பொதுவான மிகவும் மென்மையான மனிதர் என கூறிய தமன்னா, தல அஜித் பற்றி கூறும் போது. வீரம் திரைப்படத்தில் இவள் தானா பாடல் ஒளிப்பதிவு செய்யும் படப்பிடிப்பு தளத்தில். நடிகர் அஜித்குமார் தனக்கு இட்லி சுட்டுக் கொடுத்தார் எனவும் கேரோவனில் சுடச்சுட இட்லி சமைத்துக் கொடுப்பார் எனவும்.அவர் மிகவும் நல்ல மனிதர் மென்மையானவர் நல்ல குடும்பஸ்தன் என நடிகர் அஜித்தை புகழ்ந்து பேசினார். பிரபல ஹிந்தி பாடலுக்கு மாணவ மாணவியருடன் உற்சாகமாக நடனமாடி சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்தினர் அவர்களுடைய குழுவாக புகைப்படம் வீடியோ எடுத்துக்கொண்டார்.

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் படத்திற்கு அமேசான் வைத்த ஆப்பு! ஓடிடியிலும் வெளியாகாதா? என்ன விவரம்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Actress TamannaahCollegevijayAjithMovies

Trending News