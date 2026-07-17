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‘ஜி.டி.என்’ படத்துக்கு IMDb தரவரிசையில் 3வது இடம்! எதிர்பார்ப்பு எகிறுது..

ஆர். மாதவனின் ‘ஜி.டி.என்.’ திரைப்படம் IMDb-ன் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் இந்திய திரைப்படங்கள் பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது!

Written ByYuvashree
Published: Jul 17, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:57 PM IST
‘ஜி.டி.என்’ படத்துக்கு IMDb தரவரிசையில் 3வது இடம்! எதிர்பார்ப்பு எகிறுது..
Image Credit: R Madhavan GDN | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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