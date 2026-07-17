/ ‘ஜி.டி.என்’ படத்துக்கு IMDb தரவரிசையில் 3வது இடம்! எதிர்பார்ப்பு எகிறுது..

ஆகஸ்ட் 7 ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கும், இந்தியாவின் தலைசிறந்த கண்டுபிடிப்பாளரான ஜி.டி. நாயுடுவின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்ட இந்த வாழ்க்கை வரலாற்றுத் திரைப்படம் IMDb-ன் ரியல் டைம் தரவரிசையில் 11.1% மதிப்பெண் பெற்றுள்ளது!
நடிகர் ஆர். மாதவனின் ‘ஜி.டி.என்.’ திரைப்படம் அறிவிக்கப்பட்டதில் இருந்தே இந்தியா முழுவதும் உள்ள ரசிகர்களிடையே மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்தியாவின் தலைசிறந்த கண்டுபிடிப்பாளரும் தொழில்துறை முன்னோடியுமான ஜி.டி. நாயுடுவின் வாழ்க்கை மற்றும் சாதனைகளை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ளது இந்தத் திரைப்படம். ‘ராக்கெட்ரி’ படத்தின் தயாரிப்பாளர்களிடமிருந்து உருவாகும் இந்த திரைப்படத்தை கிருஷ்ணகுமார் ராமகுமார் எழுதி இயக்கியுள்ளார். வர்கீஸ் மூலன், விஜய் மூலன், சரிதா மாதவன் மற்றும் ஆர். மாதவன் ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர். இந்த திரைப்படத்தில் ஆர். மாதவனுடன் இணைந்து சத்யராஜ், ஜெயராம், பிரியாமணி, துஷாரா விஜயன், வினய் ராய், தம்பி ராமையா, நந்தலால், டிஜே அருணாசலம், ஷீலா, கருணாகரன், முரளிதரன், அதிதி பாலன், மோகன் ராமன், கனிகா, ரமேஷ் திலக், கார்ல் ஆண்ட்ரூ ஹார்டே, ரிச்சர்ட் பக்தி கிளைய்ன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
கோயம்புத்தூரில் உள்ள கரி மோட்டார் ஸ்பீட்வேயில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்டமான டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழா மற்றும் டிரெய்லருக்கு கிடைத்த வரவேற்பும், படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை மேலும் பல மடங்கு உயர்த்தியுள்ளது. இந்நிலையில், ஆகஸ்ட் 7 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியாகவுள்ள ‘ஜி.டி.என்.’ திரைப்படம், IMDb வெளியிட்டுள்ள அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் புதிய இந்திய திரைப்படங்கள் மற்றும் ஷோஸ் (Most Anticipated New Indian Movies and Shows) பட்டியலில் 11.1% ரியல்டைம் மதிப்பெண்ணுடன் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்து புதிய சாதனையை படைத்துள்ளது.
இந்திய சினிமாவின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் மிகப்பெரிய படைப்புகளின் வரிசையில் ‘ஜி.டி.என்.’ திரைப்படத்தை இந்த அங்கீகாரம் இணைத்துள்ளது. அதைவிட முக்கியமாக பல துறைகளிலும், பல தலைமுறைகளிலும், புவியியல் எல்லைகளையும் தாண்டி தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய இந்தியாவின் தொலைநோக்கு சிந்தனையாளர் ஜி.டி. நாயுடுவின் வாழ்க்கையை திரையில் காண மக்கள் நாடு முழுவதும் கொண்டுள்ள ஆர்வத்தையும் இது வெளிப்படுத்துகிறது. படத்தின் வலுவான கதைக்களம், விரிவான வரலாற்றுப் பின்னணி, பிரம்மாண்டமான தயாரிப்பு தரம் மற்றும் ’இந்தியாவின் எடிசன்’ எனப் போற்றப்படும் ஜி.டி. நாயுடுவாக நடிகர் ஆர். மாதவன் மேற்கொண்டுள்ள அசத்தலான தோற்ற மாற்றம் ஆகியவை படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்க வைத்துள்ளது.
IMDb-ன் ரியல்டைம் பிரபலத்தன்மை தரவரிசையில் மூன்றாவது இடத்தைப் பெற்றிருப்பதன் மூலம் ‘ஜி.டி.என்.’ திரைப்படம் மீதான எதிர்பார்ப்பு உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. இந்தியாவின் மிகச் சிறந்த தொலைநோக்கு சிந்தனையாளர்களில் ஒருவரான ஜி.டி. நாயுடுவின் அபாரமான வாழ்க்கைப் பயணத்தை திரையில் காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். அவரது சாதனைகள் மட்டுமல்லாது புதுமை, விடாமுயற்சி, உயர்ந்த லட்சியம் மற்றும் தேசப்பற்று ஆகியவற்றையும் இந்த திரைப்படம் கொண்டாடுகிறது. இந்தத் திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 7 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்பதை படக்குழுவினர் மகிழ்ச்சியுடன் அறிவித்துள்ளனர்.