Raahein Gharana "கொட்டட்டும் பறை"... தமிழ் ராப் பாடல் வெளியானது

Raahein Gharana அமைப்பின் ரிதமிக் ரூட்ஸ்-இன் 8வது பாடல் "கொட்டட்டும் பறை" வெளியாகி இருக்கிறது. Raahein Gharana வெறும் இசை முயற்சி மட்டுமின்றி இசை காப்பகமாக திகழ்கிறது. "ஒரு நேரத்தில் ஒரு மாநிலம், ஒரு இசை" என்ற நோக்கத்துடன், இந்தியாவின் தாள டி.என்.ஏ.-வை முறையாக வெளிக்கொணரும் முயற்சியாக ரஹெய்ன் கரானா செயல்படுகிறது.
தெளிவற்ற, பழமையான மற்றும் காணப்படாதவற்றை உலகளாவிய சமகால வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டுவருவதே இதன் முக்கிய நோக்கம் ஆகும். 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள், Raahein Gharana உலகின் முதன்மையான நாட்டுப்புறக் கதை சிறப்பு மையமாகச் செயல்படும். இந்தியாவின் பல்வேறு ஒலி நிலப்பரப்புகளில் ஈடுபட உலக இசையமைப்பாளர்கள், தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்களுக்கு ஒரு நுழைவாயிலை உருவாக்க Raahein Gharana திட்டமிட்டுள்ளது.
Raahein Gharana இயக்கத்தின் மையத்தில் "ரித்மிக் ரூட்ஸ்" (Rhythmic Roots) உள்ளது, இது பாரம்பரிய நாட்டுப்புறக் கதைகளை உயர் நம்பகத்தன்மை, பகிரக்கூடிய அனுபவங்களாக மாற்றும் ஒரு புரட்சிகர தொடர் கும். தேசத்தின் ஒவ்வொரு மூலையையும் ஆவணப்படுத்த ரிதமிக் ரூட்ஸ் உறுதிபூண்டுள்ளது. இதுவரை, ராஜஸ்தான், ஒடிசா, பஞ்சாப், கேரளா, ஹரியானா, காஷ்மீர், உத்தரப் பிரதேசம் மாநிலங்களில் பாரம்பரிய கலைகளை ஆவணப்படுத்திய நிலையில், தற்போது தமிழ்நாட்டிலும் தனது கலைப்பயணத்தை தொடங்கியது.
அதன்படி ரிதமிக் ரூட்ஸில் "கொட்டாட்டும் பறை" என்ற பாடல் வெளியானது. செந்துழான் மற்றும் சிந்தூரி விஷால் ஆகியோரின் தமிழ் ராப் பாடலான "கொட்டட்டும் பறை", பண்டைய மரபுகளை நவீன ஒற்றுமைக்கான கடுமையான அழைப்போடு கலக்கிறது.
தமிழ்நாட்டை தொடர்ந்து ஆந்திர பிரதேசம், அருணாச்சல பிரதேசம், அசாம், பீகார், சத்தீஸ்கர், கோவா, குஜராத், இமாச்சலப் பிரதேசம், ஜார்கண்ட், கர்நாடகா, மத்தியப் பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, மணிப்பூர், மேகாலயா, மிசோரம், நாகாலாந்து, சிக்கிம், தெலுங்கானா, திரிபுரா, உத்தரகண்ட் மற்றும் மேற்கு வங்காளம் உள்ளிட்ட ஒவ்வொரு மாநிலமும் யூனியன் பிரதேசமும் கரானாவில் இடம்பெற செய்யும் முயற்சிகள் நடைபெறுகிறது.
