English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் புதிய படம்! இயக்குனர் யார் தெரியுமா?

சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் புதிய படம்! இயக்குனர் யார் தெரியுமா?

ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இண்டர்நேசனல் மற்றும் டர்மரிக் மீடியா இணைந்து தயாரிக்க, சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில், சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் உருவாகும் புதிய திரைப்படம் "சேயோன்".  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 16, 2026, 09:03 PM IST
  • வெற்றிப் பயணம் தொடர்கிறது…
  • ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இண்டர்நேசனல்.
  • சிவகார்த்திகேயனின் "சேயோன்"

Trending Photos

வானிலை அப்டேட்: ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, வேலூரின் நிலை என்ன?
camera icon5
Weather update
வானிலை அப்டேட்: ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, வேலூரின் நிலை என்ன?
IMD Update: மதுரை மக்கள் கவனத்திற்கு! இன்றைய வானிலை நிலவரம்!
camera icon1
weather
IMD Update: மதுரை மக்கள் கவனத்திற்கு! இன்றைய வானிலை நிலவரம்!
காஷ்மீர் செல்ல ஆசையா? கம்மி விலையில் 6 நாட்கள் டூர்.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
camera icon7
IRCTC
காஷ்மீர் செல்ல ஆசையா? கம்மி விலையில் 6 நாட்கள் டூர்.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
IND vs PAK: பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைக்குலுக்கலா...? சூர்யகுமார் கொடுத்த ட்விஸ்ட்
camera icon8
Ind vs Pak
IND vs PAK: பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைக்குலுக்கலா...? சூர்யகுமார் கொடுத்த ட்விஸ்ட்
சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் புதிய படம்! இயக்குனர் யார் தெரியுமா?

ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இண்டர்நேசனல் மற்றும் டர்மரிக் மீடியா இணைந்து தயாரிக்க, சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில், சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் உருவாகும் புதிய திரைப்படம் "சேயோன்". துடிப்புமிக்க அதிரடியான புதிய கதாபாத்திரத்தில் சிவகார்த்திகேயன் தோன்றும் இந்தப் படம் ஒரு கிராமியப் பின்னணியில் மிகச்சிறந்த பொழுதுபோக்குச் சித்திரமாக மலரவிருக்கிறது.  நமது மண் சார்ந்த உணர்வுகளுடன் அதிரடி காட்சிகள், அட்டகாசமான பாடல்கள் என குடும்பத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களும் ரசிக்கும்படியான ஒரு முழுமையான ‘கமர்ஷியல் எண்டர்டெயினராக’, 2026-ஆம் ஆண்டின் மிகப்பெரிய குடும்பக் கொண்டாட்டமாக "சேயோன்" அமையும்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | விஜய் - த்ரிஷா பற்றி நயினார் நாகேந்திரன் அவதூறு கருத்து! கண்டனம் தெரிவித்த த்ரிஷா..

சிவகார்த்திகேயன் 

அனைத்து தரப்பின் பாராட்டுதலோடு, வசூல் ரீதியாகவும் பெரும் சாதனை படைத்த 'அமரன்' படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்குப் பிறகு, சிவகார்த்திகேயன் மீண்டும் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இண்டர்நேசனல் நிறுவனத்துடன் இணைவது ஒரு முக்கியமான மைல்கல்லாகப் பார்க்கப்படுகிறது. அனுபவமும் இளமையும் கைகோர்க்கும் இந்த வெற்றிக் கூட்டணி மாநில மொழி எல்லைகளைக் கடந்து புதிய உயரங்களை எட்டும் என்பதில் ஐயமில்லை. கமல்ஹாசன் மற்றும் ஆர். மகேந்திரன் தயாரிப்பில் உருவாகும் சேயோன், வலிமையான கதைக்களத்தையும் ஈர்க்கக்கூடிய திரைக்காட்சிகளையும் ஒன்றிணைக்கிறது. விரைவில் வெளியாகவிருக்கும் ‘தாய்க்கிழவி’ படத்தை இயக்கிய இயக்குனர் சிவகுமார் முருகேசனின் இரண்டாவது படம் இது. 

இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாராயணன்

முதன்முறையாக ராஜ்கமலுடனும், சிவகார்த்திகேயனுடன் இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாராயணன் இணைந்திருப்பது இத்திரைப்படத்தின் பாடல்கள் குறித்த பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இண்டர்நேசனல் நிறுவனத்தின் பாரம்பரியம் மற்றும் டர்மரிக் மீடியாவின் நவீனத்துவப் பாய்ச்சல் ஆகியவற்றுடன் உருவாகும் "சேயோன்" 2026-ஆம் ஆண்டின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் திரைப்படங்களில் ஒன்றாகத் திகழும். இப்படத்தின் இதர நடிகர்கள், தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் மற்றும் வெளியாகும் தேதி குறித்த கூடுதல் தகவல்கள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும்.

மேலும் படிக்க | இயக்குநர் மணி ரத்னம் பாராட்டிய பிஜாய் நம்பியாரின் ‘து யா மெயின்’ திரைப்படம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
Raajkamal Films InternationalTurmeric mediaSeyonSivakarthikeyan

Trending News