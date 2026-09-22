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‘ராக்கா’ படம் செய்த கின்னஸ் சாதனை! என்ன தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்..

‘ராக்கா’ திரைப்படத்தை அட்லீ இயக்குகிறார். இதில் அல்லு அர்ஜுன் ஹீரோவாக நடிக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Sep 22, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 04:25 PM IST
‘ராக்கா’ படம் செய்த கின்னஸ் சாதனை! என்ன தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்..
Image Credit: Raaka Movie | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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