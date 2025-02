ஃபயர் படம் எப்படி இருக்கு? திரை விமர்சனம்!

Fire Movie Review: தயாரிப்பாளர் மற்றும் நடிகர் JSK சதீஷ் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள படம் ஃபயர் . காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு இந்த வாரம் படம் வெளியாக உள்ளது. இந்நிலையில் பத்திரிகையாளர்களுக்கான சிறப்புக் காட்சி சென்னையில் நடைபெற்றது. ஃபயர் படத்தில் பாலாஜி முருகதாஸ், சாந்தினி தமிழரசன், சாக்ஷி அகர்வால், ரச்சிதா மகாலட்சுமி, காயத்ரி ஷான், ஜேஎஸ்கே சதீஸ், சிங்கம்புலி, எஸ்.கே.ஜீவா, சுரேஷ் சக்ரவர்த்தி, அனு விக்னேஷ், குழந்தை மனோஜ் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். சதீஷ் ஒளிப்பதிவு செய்ய, சி எஸ் பிரேம்குமார் எடிட்டிங் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார். இப்படத்தை JSK சதீஷ் தயாரித்தும் இயக்கியும் நடித்தும் உள்ளார்.

Celebrating the spirit of freedom and pride this Republic Day!

Get ready for the #FireTamilMovie celebration that will keep you on the edge of your seat

Releasing on Valentine’s Day February 14th in theatres near you#RepublicDay #Fire #FireMovie #FireTamilMovie… pic.twitter.com/qcUgqWxsMJ

— Sakshi Agarwal (@ssakshiagarwal) January 26, 2025