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நடிகை ராதிகா ஆவேச அறிக்கை! முதலமைச்சர் விஜய்க்கு வேண்டுகோள்

Radhika : பாக்யராஜ் மறைவில் இருந்து இன்னும் மீளவில்லை என கூறியுள்ள ராதிகா, அவரது வீட்டு முன்பு நடந்த ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத விஷயங்கள் இனி வரும் காலங்களில் நடக்காமல் இருக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 29, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:49 PM IST
நடிகை ராதிகா ஆவேச அறிக்கை! முதலமைச்சர் விஜய்க்கு வேண்டுகோள்
Image Credit: Radhika StatementSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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