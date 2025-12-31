English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ராஜ் நிடிமோருவுடன் நெருக்கம்! ஹனிமூன் புகைப்படங்ளைப் பகிர்ந்த சமந்தா ரூத் பிரபு

ராஜ் நிடிமோருவுடன் நெருக்கம்! ஹனிமூன் புகைப்படங்ளைப் பகிர்ந்த சமந்தா ரூத் பிரபு

Samantha Ruth Prabhu Honeymoon Pic's: சமந்தா மற்றும் ராஜ் நிடிமோரு தற்போது போர்ச்சுகல் நாட்டின் லிஸ்பன் (Lisbon) நகரில் தங்கள் ஹனிமூன் விடுமுறையைக் கொண்டாடி வருகின்றனர். இது குறித்த புகைப்படங்களை சமந்தா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் "How December goes" என்ற கேப்ஷனுடன் பகிர்ந்துள்ளார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 31, 2025, 12:27 PM IST

ராஜ் நிடிமோருவுடன் நெருக்கம்! ஹனிமூன் புகைப்படங்ளைப் பகிர்ந்த சமந்தா ரூத் பிரபு

Samantha Ruth News in Tamil: இந்த மாத தொடக்கத்தில், 'தி ஃபேமிலி மேன்' புகழ் திரைப்பட இயக்குநர் ராஜ் நிடிமோருவை தான் திருமணம் செய்துகொண்டதாக சமந்தா ரூத் பிரபு இன்ஸ்டாகிராமில் அறிவித்தபோது ரசிகர்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். இந்தச் செய்தி சமூக ஊடகங்களில் தீயாக பரவியது. அதுமட்டுமில்லாமல் இந்தத் தம்பதியினரை வாழ்த்தி கொண்டாடினர். 

டிசம்பர் 1 அன்று கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஈஷா யோகா மையத்தில் (லிங்க பைரவி கோவில்) நடந்த அவர்களின் திருமண விழாவின் புகைப்படங்களைப் பார்த்துப் பலர்  பாராட்டினர். தற்போது மீண்டும் அவர்களின் தேனிலவுப் பயணத்தின் புகைப்படங்கள் சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

போர்ச்சுகலில் உள்ள லிஸ்பனில் தனது வாழ்க்கையின் மகிழ்ச்சியான தருணங்களை சமந்தா ரூத் பிரபு அனுபவித்து வருகிறார். அவர் தனது ஹனிமூன் (Honeymoon) புகைப்படத்தை இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்து கொண்டார்.

இதில் முதல் புகைப்படத்தில் சமந்தா கேமராவைப் பார்த்து மகிழ்ச்சியுடன் புன்னகைக்கிறார். மற்றொரு புகைப்படத்தில் அவரது கணவர் ராஜ் ஒரு சாக்லேட் டோனட்டை ரசித்தபடி மகிழ்ச்சியாகச் சிரிக்கிறார். சமந்தா ஒரு தேவாலயத்தில் பிரார்த்தனை செய்யும் அமைதியான புகைப்படம் ஒன்றும், ஒரு அழகிய சாலையைப் பார்த்தபடி அவர் நிற்கும் பின்பக்கக் காட்சியும் உள்ளன. மற்ற படங்களில் அவர் ஒரு இளஞ்சிவப்பு நிறக் குல்லா அணிந்து நகரத்தில் உலா வருவது, ஒரு கறுப்பு நிறக் குல்லாவுடன் ஒரு காபிக் கடையில் நிற்பது, மற்றும் சூரிய ஒளி படும் கடற்கரையில் மகிழ்வது என தேனிலவு சுற்றுலா அனுபவத்தை கொண்டாடி வருகிறார். 

மேலும் அவரது இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில் லிஸ்பனின் பல புகழ்பெற்ற அடையாளச் சின்னங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. அதன் இறுதியில், "டிசம்பர் இப்படித்தான் செல்கிறது" என்ற தலைப்புடன் அது முடிகிறது.

 

சமந்தா ரூத் பிரபு மற்றும் ராஜ் நிடிமோரு முதன்முதலில் அமேசான் பிரைம் வீடியோவின் 'தி ஃபேமிலி மேன் 2' தொடரில் இணைந்து பணியாற்றினர். 

அதைத் தொடர்ந்து 'சிட்டாடல்: ஹனி பன்னி' தொடரில் பணியாற்றினர், அங்குதான் அவர்களின் காதல் உறவு மலர்ந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. சமந்தாவும் ராஜும் தங்கள் உறவை ஒருபோதும் பகிரங்கமாக உறுதிப்படுத்தாத போதிலும், 2024 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் அவர்கள் பல்வேறு நிகழ்வுகளில் மீண்டும் மீண்டும் ஒன்றாகக் காணப்பட்டபோது இது குறித்த யூகங்கள் தொடங்கின.

சமந்தா இதற்கு முன்பு நடிகர் நாக சைதன்யாவைத் திருமணம் செய்திருந்தார். நான்கு வருட திருமண வாழ்க்கைக்குப் பிறகு இந்தத் தம்பதியினர் 2021-ல் பிரிந்தனர். அதன் பிறகு நாக சைதன்யா நடிகர் சோபிதா துலிபாலாவை மணந்தார். அதே சமயம் ராஜ் இதற்கு முன்பு ஷியாமலி தே என்பவரைத் திருமணம் செய்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது .

Samantha Ruth PrabhuRaj NidimoruHoneymoonSamantha Honeymoon PhotoTamil Cinema

