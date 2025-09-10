English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Coolie OTT: சரியாக 12 மணிக்கு வெளியாகும் கூலி.. எந்த ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்?

Coolie OTT: ரஜினிகாந்த்த்தின் கூலி திரைப்படம் இன்று நள்ளிரவு 12 மணிக்கு ஓடிடி-யில் வெளியாக இருக்கிறது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 10, 2025, 08:16 PM IST
  • கூலி திரைப்படம்
  • இன்று ஓடிடியில் வெளியாகிறது
  • முழு விவரம்

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினி நடிப்பில் உருவான கூலி திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 14 உலகமெங்கும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியானது. இந்த ஆண்டு ரசிகர்களால் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட திரைப்படம் என்பதால், கூலி படத்திற்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு கிடைத்தது. படத்தில் ரஜினிகாந்த்துடன் ஸ்ருதிஹாசன், சத்யராஜ், நாகர்ஜூனா, உபேந்திரா, செளபின் சாஹிர் என நட்சத்திர பட்டாளமே நடித்திருந்தது. கேமியோவில் பாலிவுட் நடிகர் அமீர் கானும் நடித்திருந்தார். 

ரூ. 675 கோடி வசூல் 

நட்சத்திர பட்டாளம், ரஜினி - லோகேஷ் கூட்டணி என்பதால் படத்தின் அறிவிப்பு வெளியானபோதில் இருந்தே ரசிகர்கள் கொண்டாட ஆரம்பித்துவிட்டனர். ஆனால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை கூலி படம் பூர்த்தி செய்யவிலை. ரஜினி ரசிகர்களே படத்தில் நிறைய ஓட்டைகள் இருந்ததாக கூறினர். உபேந்திரா போன்றோரை லோகேஷ் கனகராஜ் வேஸ்ட் செய்துவிட்டதாக குற்றம்சாட்டினர். இருப்பினும் வசூலுக்கு குறைவில்லை. முதல் நான்கு நாட்களிலேயே ரூ. 400 கோடியை தாண்டியதாக அப்படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனம் சன் பிக்சர்ஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. 

ஆனால் அதன் பின்னர் சன் பிக்சர்ஸ் வசூல் தொடர்பான எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. அது ஏன் என தெரியவில்லை. ஆனால் கூலி படம் 25 நாட்கள் முடிவில் ரூ. 675 கோடி வசூல் செய்ததாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக வெளிநாட்டுகளில் பெரிய அளவில் வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதிலும் வட அமெரிக்காவில் இப்படம் சுமார் 6.8 மில்லியன் டாலர், அதாவது இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் ரூ. 56 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த வசூல், அங்கு வெளியான கமல்ஹாசனின் அனைத்து படங்களின் வசூலை விட அதிகம் என கூறப்படுகிறது. 

எந்த ஓடிடி-யில் வெளியாகிறது? 

இந்த நிலையில், கூலி திரைப்படம் இன்று நள்ளிரவு சரியாக 12 மணிக்கு Amazon Prime Video-வில் வெளியாக இருக்கிறது. முன்னதாகவே செப்டம்பர் 11ஆம் தேதி அமேசான் ப்ரைம் வீடியோவில் ஸ்ட்ரீம் ஆகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன்படி இன்று நள்ளிரவு 12 மணிக்கு தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னட மொழிகளில் வெளியாகிறது. ஹிந்தி வெளியிட்டு தேதி குறித்து இதுவரை அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை. விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

