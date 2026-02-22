English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ரஜினி மற்றும் கமல் படத்தில் ஹீரோயின்கள் யார்? வெளியான முக்கிய தகவல்!

ரஜினி மற்றும் கமல் படத்தில் ஹீரோயின்கள் யார்? வெளியான முக்கிய தகவல்!

கமல்ஹாசனின் ராஜ் கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் அனிருத் இசையில், ரஜினி மற்றும் கமல் இணையும் படம் குறித்த புரமோ வெளியாகி உள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 22, 2026, 08:08 AM IST
  • ரஜினி - கமல் இணையும் படம்...
  • த்ரிஷா, நயன்தாரா நாயகிகள்?
  • இணையத்தில் தீயாய் பரவும் தகவல்!

Trending Photos

Vijay - Rashmika Wedding : விஜய் - ராஷ்மிகா திருமண தேதி, நேரம் மற்றும் இடம்.. லேட்டஸ்ட் அப்டேட் இதோ
camera icon5
Vijay Deverakonda
Vijay - Rashmika Wedding : விஜய் - ராஷ்மிகா திருமண தேதி, நேரம் மற்றும் இடம்.. லேட்டஸ்ட் அப்டேட் இதோ
மாசி 10 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
மாசி 10 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
அடுத்த மாதம் ரூ. 5000 குறையப்போகும் தங்கம் விலை! நகை வாங்க இதுதான் சரியான நேரமா?
camera icon10
Gold price
அடுத்த மாதம் ரூ. 5000 குறையப்போகும் தங்கம் விலை! நகை வாங்க இதுதான் சரியான நேரமா?
மாசி 9 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மாசி 9 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
ரஜினி மற்றும் கமல் படத்தில் ஹீரோயின்கள் யார்? வெளியான முக்கிய தகவல்!

தமிழ் சினிமாவின் இரண்டு மாபெரும் சூப்பர் ஸ்டார்களான ரஜினிகாந்த் மற்றும் உலக நாயகன் கமலஹாசன் நீண்ட ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இணைந்து ஒரு படத்தில் நடிக்கின்றனர். இந்த படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகளவில் இருந்த நிலையில், நேற்று இந்த படம் தொடர்பாக ப்ரோமோ ஒன்று வெளியாகி இணையதளங்களை அதிர வைத்தது. கமல்ஹாசனின் ராஜ் கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் அனிருத் இசையில் இந்த படம் உருவாகிறது. இந்திய திரையுலகிலேயே பேசும் பொருளாக இந்த படம் தற்போது மாறி உள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: 1975 முதல் 1983 வரை.. ரஜினி, கமல் இணைந்து நடித்த 13 படங்கள்! என்னென்ன?

படத்தில் ஹீரோயின்கள் யார்? 

இந்த பிரம்மாண்ட படத்தில் ரஜினி மற்றும் கமல் தவிர வேறு யாரெல்லாம் நடிக்கிறார்கள் என்ற தகவல்கள் தற்போது வரை வெளியாக வில்லை. இந்த ப்ரோமோவின் இறுதியிலும் யார் இந்த படத்தின் ஹீரோ என்று தான் கமல் மற்றும் ரஜினி கேட்பது போல் இருந்தது. இந்நிலையில் இவர்களுக்கு ஜோடியாக யார் நடிப்பார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிக அளவில் இருந்து வருகிறது. இந்த கேள்விகளுக்கு மத்தியில், தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நாயகிகளான நயன்தாரா மற்றும் திரிஷா இருவரும் இந்த படத்தில் நடிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாக தற்போது தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. ரஜினி மற்றும் கமல்ஹாசன் இருவருக்கும் இணையான நட்சத்திர அந்தஸ்து உள்ள நடிகைகள் இவர்கள் என்பதால் இவர்களுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாகவே உள்ளது.

துபாயில் சந்திப்பு 

சமீபத்தில் நடிகை திரிஷா மற்றும் நயன்தாரா துபாயில் சந்தித்துக் கொண்ட புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலானது. அந்த சமயத்தில் இவர்கள் இருவரும் ஏன் இப்போது ஒன்றாகப் புகைப்படங்களை வெளியிடுகின்றனர் என்ற சந்தேகம் பலருக்கு இருந்தது. இந்நிலையில் ரஜினி மற்றும் கமல் இணையும் படத்தில் நடிப்பதற்கு பேச்சு வார்த்தைக்காக தான் இவர்களில் ஒரு ஒன்றாக சந்தித்தார்களோ என்று தற்போது கோலிவுட்டில் பேசப்பட்டு வருகிறது. கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல் என்ற படம் வெளியானது. இந்த படத்தில் நயன்தாரா மற்றும் சமந்தா இணைந்து நடித்திருந்தனர். ஆனால் சமந்தாவிற்கு முன்பு இந்த படத்தில் நடிக்க திரிஷா தான் ஒப்பந்தமாகினார் என்றும், பின் சில காரணங்களால் நடிக்க முடியவில்லை என்றும் கூறப்பட்டது. தற்போது திரிஷாவும் நயன்தாராவும் ஒரே படத்தில் இணைந்து நடித்தால், இந்த படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. 

திரிஷா மற்றும் நயன்தாரா

திரிஷா ஏற்கனவே ரஜினியுடன் இணைந்து பேட்ட என்ற படத்தில் நடித்துள்ளார். கமலுடன் இணைந்து தூங்காவனம் மற்றும் மன்மதன் அன்பு ஆகிய படங்களிலும் நடித்துள்ளார். மேலும் நயன்தாராவும் ரஜினியுடன் சில படங்களில் ஒன்றாக நடித்துள்ளார். குறிப்பாக சந்திரமுகி படத்தை சொல்லலாம். ரஜினி, கமல், திரிஷா, நயன்தாரா ஒரே படத்தில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று ரசிகர்கள் தற்போது கற்பனையில் இறங்கி உள்ளனர். இருப்பினும் இது பற்றி தயாரிப்பு நிறுவனம் எந்த ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. ஆனாலும் இந்த கூட்டணி அமைந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்றும், பலரும் கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி மற்றும் கமல் இணைந்து நடிக்கும் படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: சசிகுமார் நடிப்பில் வெளியான “மை லார்ட்” பட நன்றி அறிவிப்பு விழா

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
rajinikanthKamalHaasanNelsonTrishaNayanthara

Trending News