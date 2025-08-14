English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Coolie Review: ரஜினிகாந்தின் கூலி படம் எப்படி இருக்கு? திரைவிமர்சனம்!

Coolie Review: லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள கூலி படம் தற்போது திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது. படத்தின் திரைவிமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 14, 2025, 09:40 AM IST
  • இன்று வெளியாகி உள்ள கூலி.
  • லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கி உள்ளார்.
  • ரஜினி, அமீர்கான் நடித்துள்ளனர்.

Trending Photos

குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி, 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், புகழ், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
camera icon9
Guru Peyarchi
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி, 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், புகழ், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
9 வருட டேட்டிங்க்கு பிறகு ரொனால்டோ–ஜியோர்ஜினாவின் நிச்சயதார்த்தம்! மோதிரத்தின் விலை என்ன தெரியுமா?
camera icon7
ronaldo
9 வருட டேட்டிங்க்கு பிறகு ரொனால்டோ–ஜியோர்ஜினாவின் நிச்சயதார்த்தம்! மோதிரத்தின் விலை என்ன தெரியுமா?
கூலி பட விழாவில் ரஜினி அணிந்திருந்த வாட்ச்..விலை என்ன தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
கூலி பட விழாவில் ரஜினி அணிந்திருந்த வாட்ச்..விலை என்ன தெரியுமா?
Coolie OTT : கூலி திரைப்படம் எந்த ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் தெரியுமா?
camera icon7
Coolie OTT
Coolie OTT : கூலி திரைப்படம் எந்த ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் தெரியுமா?
Coolie Review: ரஜினிகாந்தின் கூலி படம் எப்படி இருக்கு? திரைவிமர்சனம்!

Coolie Review: 'கூலி' திரைப்படம் ஒரு மாஸ் ஆக்சன் அதிரடி திரில்லர் படமாக உருவாகி உள்ளது. லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கிய இந்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைக்க இப்படத்தில் ரஜினிகாந்த், நாகார்ஜுனா, அமீர் கான், ஸ்ருதிஹாசன், சத்யராஜ், உபேந்திரா மற்றும் சௌபின் ஷாஹிர் உள்ளிட்ட ஒரு பெரிய நட்சத்திர பட்டாளமே நடித்துள்ளது. ஆகஸ்ட் 14 இன்று வெளியாகி உள்ள கூலி படம் சுமார் 170 நிமிடங்கள் (2 மணி 50 நிமிடங்கள்) ரன் டைம் கொண்டுள்ளது. ரஜினிகாந்தின் 50 ஆண்டுகால சினிமா பயணத்தின் போது கூலி படம் வெளியாவது ரசிகர்கள் இடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கூலி படத்தின் விமர்சனத்தை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்...!

மேலும் படிக்க | கூலி படத்தில் உள்ள “அலேலா பொலேமா” என்றால் என்ன தெரியுமா? அனிருத் சொன்ன அர்த்தம்..

மேலும் படிக்க | ரிலீசுக்கு முன்பே வசூல் வேட்டை! ப்ரீ புக்கிங்கில் இத்தனை கோடி வசூலா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
rajinikanthLokesh KanagarajCoolie MovieCoolie reviewSun Pictures

Trending News