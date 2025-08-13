ரிலீசுக்கு முன்பே வசூல் வேட்டை! ப்ரீ புக்கிங்கில் இத்தனை கோடி வசூலா?

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில், ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள 'கூலி' திரைப்படம், ரிலீசுக்கு முன்பே உலகெங்கிலும் உள்ள பாக்ஸ் ஆபிஸ் சாதனைகளை தகர்த்து, வரலாற்று சிறப்புமிக்க வசூல் வேட்டையை நிகழ்த்தி வருகிறது. படத்தின் முன்பதிவு தொடங்கிய சில மணி நேரங்களிலேயே, இதுவரை எந்த தமிழ் படமும் செய்யாத சாதனைகளை 'கூலி' செய்து வருவதால், ஒட்டுமொத்த இந்திய திரையுலகமும் வியப்பில் ஆழ்ந்துள்ளது.
பாக்ஸ் ஆபிஸில் புதிய வரலாறு
தமிழ்நாட்டை தாண்டி 'கூலி' திரைப்படம், குறிப்பாக வட அமெரிக்காவில் ஒரு புதிய வரலாற்று சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளது. வட அமெரிக்காவில் பிரீமியர் காட்சிகளுக்கான முன்பதிவில் 2 மில்லியன் டாலர்களை (சுமார் ரூ.16.6 கோடி) கடந்த முதல் தமிழ் திரைப்படம் என்ற பெருமையை 'கூலி' பெற்றுள்ளது. இதற்கு முன்பு, ரஜினிகாந்தின் 'கபாலி' (2016) திரைப்படம் $1.9 மில்லியன் வசூலித்து முதலிடத்தில் இருந்தது. தற்போது, தனது சொந்த சாதனையை ரஜினிகாந்த் முறியடித்துள்ளார். விஜய்யின் 'லியோ', 'பொன்னியின் செல்வன்' போன்ற படங்களின் சாதனைகளையும் இது முறியடித்துள்ளது. உலகளாவிய முன்பதிவில், படம் வெளியாவதற்கு முன்பே ரூ.80 கோடியைத் தாண்டி, ரூ.100 கோடியை நெருங்கி வருவதாக வர்த்தக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. முதல் வார இறுதி முடிவதற்குள் முன்பதிவு மட்டும் ரூ.100 கோடியை எட்டியுள்ளது.
இந்தியாவிலும் முன்பதிவு அதிரடி
இந்தியாவிலும் 'கூலி' படத்திற்கான முன்பதிவு மிகப்பெரிய அலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்தியாவில் மட்டும், முதல் நாள் காட்சிகளுக்காக சுமார் 12 லட்சம் டிக்கெட்டுகள் விற்கப்பட்டு, ரூ.34.89 கோடி வசூலாகியுள்ளது. இதில், தமிழ் மொழியில் மட்டும் 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான டிக்கெட்டுகள் விற்கப்பட்டு ரூ.22.81 கோடி வசூலாகியுள்ளது. தெலுங்கில் ரூ.3.38 கோடியும், இந்தியில் ரூ.75 லட்சமும் வசூலாகியுள்ளது. ரசிகர்களின் கட்டுக்கடங்காத ஆர்வம் காரணமாக, டிக்கெட்டுகளுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. சென்னையில், முதல் நாள் முதல் காட்சிக்கான டிக்கெட்டுகள், கள்ள சந்தையில் ரூ.4,500 வரை விற்கப்படுவதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஆன்லைன் செயலிகளில் டிக்கெட்டுகள் விற்று தீர்ந்துவிட்டதால், ரசிகர்கள் அதிக விலை கொடுத்து டிக்கெட்டுகளை வாங்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
முதல் நாள் வசூல் கணிப்புகள்
இந்த பிரம்மாண்டமான முன்பதிவை பார்க்கும்போது, 'கூலி' திரைப்படம் தனது முதல் நாளில் உலகளவில் ரூ.125 கோடிக்கும் மேல் வசூலிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒருவேளை படத்திற்கு நேர்மறையான விமர்சனங்கள் கிடைத்தால், விஜய்யின் 'லியோ' படத்தின் முதல் நாள் வசூலான ரூ.143 கோடியை முறியடித்து, தமிழ் திரையுலகின் மிகப்பெரிய ஓப்பனராக உருவெடுக்கும் வாய்ப்புள்ளது. மேலும், ரஜினியின் முந்தைய படமான 'ஜெயிலர்' முதல் நாளில் ரூ.96.50 கோடி வசூலித்த நிலையில், அந்த சாதனையை 'கூலி' எளிதில் முறியடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில், ரஜினிகாந்துடன் நாகார்ஜுனா, அமீர் கான், ஸ்ருதிஹாசன் போன்ற நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ள இந்த படம், ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி சுதந்திர தின வார இறுதியில் வெளியாகி, ஒரு புதிய பாக்ஸ் ஆபிஸ் சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கும் என உறுதியாக நம்பப்படுகிறது.
