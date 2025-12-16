English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • படையப்பா Vs கில்லி வசூல்: ரீ-ரிலீஸில் யார் டாப்? ஹவுஸ்ஃபுல் ஷோ..இதுதான்!

Padayappa Re-Release Collection Day 5 : ரஜினிகாந்தின் படையப்பா திரைப்படம், சமீபத்தில் ரீ-ரிலீஸ் ஆனது. இதையடுத்து, இந்த படத்தின் பாக்ஸ் ஆபிஸ் நிலவரம் குறித்த தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 16, 2025, 11:49 AM IST
  • படையப்பா படத்தின் பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலக்‌ஷன்!
  • மூன்றே நாட்களில் இத்தனை கோடியா?
  • கில்லி வசூலை முறியடிக்குமா?

Padayappa Re-Release Collection Day 5 : தமிழ் சினிமாவை பொருத்தவரை, புது படங்களை விட பழைய படங்கள் ரீ-ரிலீஸ் ஆகும் போதுதான் அதற்கு தியேட்டரில் கூட்டங்கள் பெருகி வருகின்றன. அந்த படங்களை எத்தனை முறை டிவியில் பார்த்திருந்தாலும் சலிக்காமல் அதனை தியேட்டரிலும் சென்று பார்க்க ரசிகர்கள் பேரார்வம் காட்டி வருகின்றனர். அந்த வகையில், சமீபத்தில் ரீ-ரிலீஸ் ஆகி ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டு வரும் படம்தான், படையப்பா.

படையப்பா ரீ-ரிலீஸ்:

ரஜினிகாந்தின் திரைவாழ்க்கையில், அவருக்கு மிகவும் முக்கியமான படமாக அமைந்தது, படையப்பா. அந்த படம், ரஜினிகாந்த் திரையுலகிற்கு வந்த 25 வருடத்தை கொண்டாடும் வகையில் 1999ல் வெளியானது. தற்போது, அவரது பிறந்தநாளையும், அவரது 50வது வருடத்தையும் கொண்டாடும் வகையில் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தின் கதை, ரஜினியுடையதுதான். இதற்கு கே.எஸ்.ரவிகுமார் திரைக்கதை எழுதி இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்திற்கு தந்தையாக சிவாஜி கணேசன் நடித்திருப்பார். இதுவே அவருக்கு கடைசி படமாக அமைந்தது. 

படையப்பா படத்தை மீண்டும் திரையரங்கிற்கு சென்று பார்க்க வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் விரும்புவதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளது. அதில் ஒன்று, ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் இசையாகும். இவரது இசையில் உருவான இப்படத்தின் பாடல்கள் அனைத்தும் மாபெறும் ஹிட் அடித்தன. இதை தியேட்டரில் சென்று பார்ப்பவர்கள் இதனை மினி கான்செர்ட் ஆகவே மாற்றியிருக்கின்றனர்.

வசூல்:

படையப்பா திரைப்படம், ரஜினியின் பிறந்தநாளான டிசம்பர் 12 அன்று ரீ-ரிலீஸ் ஆனது. முதல் நாளில், மக்கள் இப்படத்திற்கு கொடுத்த வரவேற்பை பார்த்து, கூடுதலாக 100 தியேட்டர்கள் இந்த படத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்டிருந்தன. ஏற்கனவே ப்ரீ-புக்கிங்கில் பல லட்சம் டிக்கெட்டுகள் விற்றுத்தீர்ந்த நிலையில், இப்படம் முதல் நாளில் மட்டும் சுமார் ரூ.4 கோடி வசூலித்ததாக கூறப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் மட்டுமன்றி, உலகளவில் இப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் நல்ல வரவேற்பினை கொடுத்து வருகின்றனர். தற்போது, படம் ரிலீஸாகி 5 நாட்கள் கடந்திருக்கும் நிலையில், படத்தின் வசூல் ரூ.12 கோடியாக இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. 

கில்லி வசூலை முறியடிக்குமா?

விஜய்யின் கில்லி திரைப்படம்தான், ரீ-ரிலீஸிற்கு ட்ரெண்ட் செட்டர் படமாக இருந்தது. முதல்முறை ரிலீஸான போது அப்படத்திற்கு எப்படிப்பட்ட எதிர்ப்பார்ப்பும் ஆதரவும் இருந்தது, அதே போல ரீ-ரிலீஸிலும் இருந்தது. இந்த படம் ரீ-ரிலீஸில், 50 நாட்களில் வசூலித்ததை படையப்பா படம் சில நாட்களில் முறியடித்து விடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஹவுஸ்ஃபுல் யாருக்கு?

தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை, விஜய்க்கும் ரஜினிக்கும் பல லட்சம் ரசிகர்கள் இருக்கின்றனர். ஆனால், உலக லெவல் மார்கெட்டில், ரஜினி பிடித்த இடத்தை விஜய் பிடிக்க இன்னும் சில ஆண்டுகள் தேவைப்படும் என்பது திரைப்பட விநியோகிஸ்தர்களின் கருத்தாக இருக்கிறது. ஆனால், ஹவுஸ்ஃபுல் ஷோ யாருக்கு என்று எடைபோட்டோமே ஆனால், கில்லி-படையப்பா ஆகிய இரண்டு படஙக்களுமே தராசில் ஒரே நேர்கோட்டில்தான் உள்ளன. இருப்பினும், இன்னும் சில நாட்கள் சென்றால்தான் இந்த நிலை குறித்து முழுமையாக சொல்ல முடியும்.

