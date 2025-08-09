English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கூலி முதல் நாள் புக்கிங் வசூல்! மரண மாஸ் கலக்ஷன்..எத்தனை கோடி தெரியுமா?

Coolie Advance Booking Collection : கூலி திரைப்படத்தின் முதல் நாளுக்கான டிக்கெட் விற்பனை நேற்று தொடங்கியது. இதையடுத்து, அட்வான்ஸ் புக்கிங்கில் படம் எத்தனை கோடி வசூலித்திருக்கிறது என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 9, 2025, 10:21 AM IST
  • கூலி திரைப்படத்தின் அட்வான்ஸ் புக்கிங்
  • ப்ரீ புக்கிங் வசூல் எவ்வளவு?
  • அடேங்கப்பா இத்தனை கோடியா?

Trending Photos

காதலித்து கல்யாணம் செய்தும், விவாகரத்தால் பிரிந்த தமிழ் சினிமா பிரபலங்கள்! மேலும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!
camera icon6
காதலித்து கல்யாணம் செய்தும், விவாகரத்தால் பிரிந்த தமிழ் சினிமா பிரபலங்கள்! மேலும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!
குடும்பத்துக்கு ஏற்ற 8 சீட்டர் கார்கள்! குடும்பஸ்தர்கள் இதை மிஸ் பண்ணாதீங்க!
camera icon5
8 seater cars
குடும்பத்துக்கு ஏற்ற 8 சீட்டர் கார்கள்! குடும்பஸ்தர்கள் இதை மிஸ் பண்ணாதீங்க!
சிஎஸ்கே-வில் இருந்து என்னை விடுவியுங்கள் - நிர்வாகத்திற்கு அஸ்வின் கோரிக்கை!
camera icon6
Ashwin
சிஎஸ்கே-வில் இருந்து என்னை விடுவியுங்கள் - நிர்வாகத்திற்கு அஸ்வின் கோரிக்கை!
2027 வரை மீனத்தில் சனி பெயர்ச்சி.. 5 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon9
Lord Shani
2027 வரை மீனத்தில் சனி பெயர்ச்சி.. 5 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
கூலி முதல் நாள் புக்கிங் வசூல்! மரண மாஸ் கலக்ஷன்..எத்தனை கோடி தெரியுமா?

Coolie Advance Booking Collection : ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியாகி இருக்கும் படம், கூலி. லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியிருக்கும் இந்த படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் எக்கச்சக்க எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்துள்ளன. 

கூலி அட்வான்ஸ் புக்கிங்:

கூலி படத்தின் டிரைலர் மற்றும் இசை ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளதால், கண்டிப்பாக இதை முதல்நாள் முதல் காட்சி தியேட்டரில் பார்த்து விட வேண்டும் என்று அனைவரும் எதிர்பார்த்து காத்துக்கொண்டுள்ளனர். இந்த நிலையில்தான், கூலி படத்தின் முதல் நாளுக்கான அட்வான்ஸ் புக்கிங், நேற்று துவங்கியது.

USA ப்ரீ புக்கிங் கலக்ஷன்:

கூலி திரைப்படத்தின் USA புக்கிங், சில நாட்களுக்கு முன்னரே துவங்கி விட்டது. ரஜினிகாந்த் படம் வெளியாகும் போது, இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலகளவில் அப்படங்களுக்கு எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும். அப்படி, வட அமெரிக்காவிலும் இப்படத்திற்கு மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்திருக்கிறது. இதையடுத்து அங்கு இதுவரை 56,800 டிக்கெட்டுகள் விற்று தீர்ந்துள்ளது. இதனால், சுமார் $1.42 மில்லியன் வரை கலக்‌ஷன் வந்துள்ளது. இது இந்திய மதிப்பின் படி, ரூ.12,43,61,044 ஆகும்.

எத்தனை கோடி வசூல்?

கூலி படம் தமிழ், கன்னடம், மலையாளம், தெலுங்கு மற்றும் கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் வெளியாகிறது. இப்படம் இந்தியா முழுவதும் வெளியானாலும், தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளாவில் இதற்கு பெரிய மார்கெட் உள்ளது. கேரளாவில் முதல்நாள் முதல் காட்சி ஷோவிற்கு புக் செய்ய, ரசிகர்கள் கூட்டம் அலைமோதியது சமீபத்தில் ட்ரெண்ட் ஆனது. கேரளாவில் மட்டும், இப்படம், சுமார் ரூ. 3.08 கோடி ப்ரீ புக்கிங்கில் வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. புக்கிங் ஆரம்பித்த 5 மணி நேரத்தில் இத்தனை கோடியை இப்படம் வசூலித்துள்ளது.

கேரளாவை தாண்டி, குஜராத், அஹமதாபாத் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கூலி ரிலீஸ் ஆகிறது. இங்கு டிக்கெட் விற்பனை சற்று மந்தமாகவே இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

தமிழ் நாட்டில் மட்டும்..

தமிழ் நாட்டில் நேற்று 8 மணியளவில் டிக்கெட் புக்கிங் திறக்கப்பட்டது. தமிழகத்தில் மட்டும், இப்படம் முதல் நாள் ப்ரீ புக்கிங்கில் ரூ.2.14 கோடி வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

சென்னையில் மட்டும் ரூ.40 லட்சத்தை தாண்டி ப்ரீ புக்கிங்கில் வசூலாகி வருகிறது. இதைத்தாண்டி மதுரை, கோவை, சேலம், திருச்சி உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களிலும் கூலி படத்திற்கு ப்ரீ புக்கிங்கில் நல்ல வசூல் கிடைத்திருக்கிறது.

எப்போ ரிலீஸ்? நடிப்பவர்கள் யார்?

கூலி படம், சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு வரும் ஆகஸ்ட் 14 அன்று வெளியாகிறது. இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் தேவா எனும் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். இவருடன் சேர்ந்து முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் ஸ்ருதிஹாசன், சத்யராஜ் நடித்திருக்கின்றனர். மலையாளத்தில் இருந்து செளபின் சாஹிர், தெலுங்கு மொழியில் இருந்து நாகார்ஜுனா, கன்னட மொழியில் இருந்து உப்பேந்திரா மற்றும் இந்தியில் இருந்து அமீர்கான் உள்ளிட்ட பலர் படத்தில் நடித்திருக்கின்றனர். படத்தின் ரிலீஸ் நாளை எதிர்நோக்கி ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.

குறிப்பு: மேற்கூறியிருக்கும் தரவுகள் sacnilk தளத்தில் இருந்து பெறப்பட்டவை ஆகும். இதன் நம்பகத்தன்மைக்கு ஜீ தமிழ் நியூஸ் (ZEE NEWS TAMIL) பொறுப்பேற்காது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | Coolie Ticket Booking: கூலி டிக்கெட் புக்கிங்.. முதல் ஆளாக டக்குனு டிக்கெட் புக் செய்வது எப்படி?

மேலும் படிக்க | யுஎஸ்ஏ முன்பதிவு: வார் 2 படத்தை பின்னுக்கு தள்ளி டிக்கெட் புக்கிங்கில் முந்தும் கூலி படம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

CoolieCoolie Advance BookingCoolie Pre BookingCoolie Collectionrajinikanth

Trending News