கூலி முதல் நாள் புக்கிங் வசூல்! மரண மாஸ் கலக்ஷன்..எத்தனை கோடி தெரியுமா?

Coolie Advance Booking Collection : ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியாகி இருக்கும் படம், கூலி. லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியிருக்கும் இந்த படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் எக்கச்சக்க எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்துள்ளன.
கூலி அட்வான்ஸ் புக்கிங்:
கூலி படத்தின் டிரைலர் மற்றும் இசை ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளதால், கண்டிப்பாக இதை முதல்நாள் முதல் காட்சி தியேட்டரில் பார்த்து விட வேண்டும் என்று அனைவரும் எதிர்பார்த்து காத்துக்கொண்டுள்ளனர். இந்த நிலையில்தான், கூலி படத்தின் முதல் நாளுக்கான அட்வான்ஸ் புக்கிங், நேற்று துவங்கியது.
USA ப்ரீ புக்கிங் கலக்ஷன்:
கூலி திரைப்படத்தின் USA புக்கிங், சில நாட்களுக்கு முன்னரே துவங்கி விட்டது. ரஜினிகாந்த் படம் வெளியாகும் போது, இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலகளவில் அப்படங்களுக்கு எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும். அப்படி, வட அமெரிக்காவிலும் இப்படத்திற்கு மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்திருக்கிறது. இதையடுத்து அங்கு இதுவரை 56,800 டிக்கெட்டுகள் விற்று தீர்ந்துள்ளது. இதனால், சுமார் $1.42 மில்லியன் வரை கலக்ஷன் வந்துள்ளது. இது இந்திய மதிப்பின் படி, ரூ.12,43,61,044 ஆகும்.
எத்தனை கோடி வசூல்?
கூலி படம் தமிழ், கன்னடம், மலையாளம், தெலுங்கு மற்றும் கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் வெளியாகிறது. இப்படம் இந்தியா முழுவதும் வெளியானாலும், தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளாவில் இதற்கு பெரிய மார்கெட் உள்ளது. கேரளாவில் முதல்நாள் முதல் காட்சி ஷோவிற்கு புக் செய்ய, ரசிகர்கள் கூட்டம் அலைமோதியது சமீபத்தில் ட்ரெண்ட் ஆனது. கேரளாவில் மட்டும், இப்படம், சுமார் ரூ. 3.08 கோடி ப்ரீ புக்கிங்கில் வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. புக்கிங் ஆரம்பித்த 5 மணி நேரத்தில் இத்தனை கோடியை இப்படம் வசூலித்துள்ளது.
கேரளாவை தாண்டி, குஜராத், அஹமதாபாத் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கூலி ரிலீஸ் ஆகிறது. இங்கு டிக்கெட் விற்பனை சற்று மந்தமாகவே இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
தமிழ் நாட்டில் மட்டும்..
தமிழ் நாட்டில் நேற்று 8 மணியளவில் டிக்கெட் புக்கிங் திறக்கப்பட்டது. தமிழகத்தில் மட்டும், இப்படம் முதல் நாள் ப்ரீ புக்கிங்கில் ரூ.2.14 கோடி வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
சென்னையில் மட்டும் ரூ.40 லட்சத்தை தாண்டி ப்ரீ புக்கிங்கில் வசூலாகி வருகிறது. இதைத்தாண்டி மதுரை, கோவை, சேலம், திருச்சி உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களிலும் கூலி படத்திற்கு ப்ரீ புக்கிங்கில் நல்ல வசூல் கிடைத்திருக்கிறது.
எப்போ ரிலீஸ்? நடிப்பவர்கள் யார்?
கூலி படம், சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு வரும் ஆகஸ்ட் 14 அன்று வெளியாகிறது. இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் தேவா எனும் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். இவருடன் சேர்ந்து முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் ஸ்ருதிஹாசன், சத்யராஜ் நடித்திருக்கின்றனர். மலையாளத்தில் இருந்து செளபின் சாஹிர், தெலுங்கு மொழியில் இருந்து நாகார்ஜுனா, கன்னட மொழியில் இருந்து உப்பேந்திரா மற்றும் இந்தியில் இருந்து அமீர்கான் உள்ளிட்ட பலர் படத்தில் நடித்திருக்கின்றனர். படத்தின் ரிலீஸ் நாளை எதிர்நோக்கி ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.
குறிப்பு: மேற்கூறியிருக்கும் தரவுகள் sacnilk தளத்தில் இருந்து பெறப்பட்டவை ஆகும். இதன் நம்பகத்தன்மைக்கு ஜீ தமிழ் நியூஸ் (ZEE NEWS TAMIL) பொறுப்பேற்காது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
