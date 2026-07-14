/‘தர்மன்’ படத்தில் இணைந்த புது நடிகர்! யார் தெரியுமா? பரபர அப்டேட்..

Dharman Update : மக்கள் மத்தியில் அதிக கவனம் பெற்ற வகையில், புதிய படமாக உருவாகி வருகிறது, தர்மன். இந்த படத்தை அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கி வருகிறார். இப்படத்தின் ஷூட்டிங் தற்போது முழு வீச்சில் நடைப்பெற்று வருகிறது. இதில் புதிதாக இன்னொரு நடிகரும் இணைந்திருக்கிறாராம்.
ஜெயிலர் 2 படத்தையடுத்து, ரஜினிகாந்த் நடித்து வரும், ‘தர்மன்’ திரைப்படம் மக்கள் மத்தியில் பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரித்திருக்கிறது. ஜெயிலர் 2 இன்னும் திரைக்கு வராததையொட்டி, அதன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பணிகள் நடைப்பெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது. கடந்த மாதம், 24ஆம் தேதி பூஜையுடன் ‘தர்மன்’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கியது.
அஸ்வத் மாரிமுத்து, இதற்கு முன்பு ‘ஓ மை கடவுளே’ மற்றும் ‘டிராகன்’ உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை இயக்கியிருக்கிறார். இயக்கியது இரண்டு படங்களாக இருந்தாலும் அவை இரண்டையும் செம ஹிட் ஆக்கிய பெருமை இவரையே சாரும். இந்த சமயத்தில், அவருக்கு இன்னும் பெரிய வெற்றியை தேடித்தரும் வகையில், அவருக்கு ரஜினியின் படத்தை இயக்கும் வாய்ப்பும் கிடைத்துள்ளது.
தலைவர் 173 திரைப்படத்தை யார் இயக்குவது என்பதில் ஆரம்பத்தில் இருந்தே அதிக அளவிளான குழப்பம் நிலவி வந்தது. முதலில் இதனை கே.எஸ்.ரவிகுமார் இயக்குவதாக இருந்தது. ஆனால், சில காரணங்களால் அவரால் இந்த படத்தை இயக்க முடியவில்லை. அதன் பிறகு, சுந்தர்.சி இந்த படத்தை இயக்குவதாக இருந்தது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியான சில நாட்களிலேயே அவர் அப்படத்திலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்து விட்டார். இதற்கு தனிப்பட்ட காரணங்கள் இருப்பதாக தெரிவித்து விட்டார். இதன் பிறகு, சிபி சக்கரவர்த்தி இப்படத்தை இயக்குவதாக அறிவிப்பு வெளியானது. ஆனால், அறிவிப்பிற்கு படத்தில் எந்த முன்னேற்றமும் இருக்கவில்லை. இதற்கு சில நாட்கள் கழித்து, அவரும் இப்படத்திலிருந்து விலகியதாக பேச்சு அடிப்பட்டது. இது குறித்த ‘தர்மன்’ படத்தின் விழாவில் பேசிய ரஜினிகாந்த், அந்த கதை ஒரு விஞ்ஞானியை பற்றியது என்றும், அந்த படத்தை எடுத்து முடிக்கு நிறைய நாட்கள் தேவைப்படும் என்பதால், தலைவர் 173 படத்தை அவர் இயக்கவில்லை என்றும் கூறினார்.
இறுதியாக, அஸ்வத் மாரிமுத்துவின் கைகளில் படம் சென்றுள்ளது. இவர் இப்படத்தை எப்படி எடுத்து முடிப்பாரோ என்கிற கேள்வி ரசிகர்களின் மனங்களில் உள்ளது.
தர்மன் படத்தில் ரஜினிகாந்துடன் சேர்ந்து சிம்ரன், ராஷி கண்ணா உள்ளிட்ட பலர் நடிக்க இருக்கின்றனர். தற்போது இதில் புதிதாக நடிகர் யோகி பாபு இணைந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவர் ஏற்கனவே ரஜினியுடன் ஜெயிலர், தர்பார் உள்ளிட்ட படங்களில் சேர்ந்து நடித்திருக்கிறார். தர்மன் படத்திலும் அவருக்கு முக்கிய கேரக்டர் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
#Dharman - #YogiBabu is said to be playing an important role in the film.. The major portion of the film will be shot in Chennai..— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) July 14, 2026
The first schedule, featuring an action sequence, a few talkie portions, and a grand intro song choreographed by Sandy Master, is currently…
தர்மன் திரைப்படத்தின் பெரும்பாலான காட்சிகள் சென்னையில் படமாக்கப்பட இருக்கிறதாம். முதற்கட்டமாக, படத்தின் மிகப்பெரிய சண்டை காட்சி படமாக்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் ஒரு பெரிய இண்ட்ரோ பாடல் இருக்கிறதாம். இதற்கு சாண்டி மாஸ்டர் நடன இயக்குநராக இருக்கிறார். இதன் படப்பிடிப்பு தற்போது நடைப்பெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது. இப்படம் கமர்ஷியல் அம்சங்களை கொண்டிருந்தாலும், இதில் த்ரில்லர் அம்சங்கள் இருக்கும் என்றும், அஸ்வத் மாரிமுத்துவின் டச் கண்டிப்பாக இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.