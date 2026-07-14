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‘தர்மன்’ படத்தில் இணைந்த புது நடிகர்! யார் தெரியுமா? பரபர அப்டேட்..

Dharman Update : தமிழ் திரையுலகின் சூப்பர் ஸ்டாராக விளங்கும் ரஜினிகாந்த் நடித்து வரும் படம், தர்மன். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு சமீபத்தில் தொடங்கியதை அடுத்து, இப்படம் குறித்த முக்கிய அப்டேட் ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 14, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:15 AM IST
‘தர்மன்’ படத்தில் இணைந்த புது நடிகர்! யார் தெரியுமா? பரபர அப்டேட்..
Image Credit: Dharman Update | X Page Source: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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