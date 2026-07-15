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ஜெயிலர் 2 இசை வெளியீட்டு விழா எப்போது? எங்கே நடக்கிறது? வெளியான அப்டேட்!

Jailer 2 : ரஜினிகாந்த் சமீபத்தில் நடித்து முடித்திருக்கும் ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா, மலேசியாவில் நடைபெற இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 15, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:20 PM IST
ஜெயிலர் 2 இசை வெளியீட்டு விழா எப்போது? எங்கே நடக்கிறது? வெளியான அப்டேட்!
Image Credit: Jailer 2 Audio Launch | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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