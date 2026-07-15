/ஜெயிலர் 2 இசை வெளியீட்டு விழா எப்போது? எங்கே நடக்கிறது? வெளியான அப்டேட்!

Jailer 2 : தமிழ் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுடன் உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம், ‘ஜெயிலர் 2’. இந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா குறித்த முக்கிய அப்டேட் ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரம், இதோ.
நடிகர் ரஜினிகாந்த், சமீபத்தில் நடித்து முடித்திருக்கும் திரைப்படம் ஜெயிலர் 2. 2023ல் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் உருவான ஜெயிலர் திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தின் படப்பிடிப்பு சில நாட்களுக்கு முன்னர் சென்னையில் நடத்தி முடிக்கப்பட்டது. முழு படப்பிடிப்பு முடிவதற்கு முன்னரே தன் பங்கு படப்பிடிப்பை முடித்த ரஜினி, தன்னுடைய அடுத்த பட வேலைகளை தொடங்கி விட்டார்.
ஜெயிலர் படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் ரஜினிகாந்துடன் சேர்ந்து ரம்யா கிருஷ்ணன், மிர்ணா, விநாயகம் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். இந்த பாகத்தில் ரஜினிகாந்த் முத்துவேல் பாண்டியன் எனும் ஜெயிலர் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். இதன் தொடர்ச்சியாக அடுத்த பாகத்திலும் அதே கதை தொடர்ச்சியாக இருக்கிறது.
வழக்கமாக எந்த ரஜினிகாந்தின் படம் உருவானாலும் அதை சுற்றி பெரிய ஹைப் உருவாகும். அதற்கு காரணம், “ஐயோ தலைவர் ஆடியோ லாஞ்ச்ல என்ன பேசப்போறாரோ தெரியலையே..” என்கிற மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புதான். அதற்கு ஏற்றார் போல, ரசிகர்களை கொஞ்சமும் ஏமாற்றாமல் எப்போதும் ரஜினிகாந்த் தன் ஸ்டைலில் ஒரு கதையை சொல்வது, தான் ஆரம்ப காலத்தில் எப்படி நடித்து காண்பித்தேன் என்பது பற்றி அவர் செய்யும் செயல்கள் மக்களை அதிகம் ஈர்க்கும் வகையில் இருக்கும்.
ஜெயிலர், வேட்டையன், கூலி என இவர் ஆடியோ லாஞ்சில் பேசிய பல விஷயங்கள் வைரலாகி இருக்கிறது. இந்த நிலையில், ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா குறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.
ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியாவில் பெரிய அளவில் நடக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியாவில் நடந்தது. இதனை டத்தோ மாலிக் என்பவர் நடத்தியிருந்தார். இவர், ரஜினிகாந்தை சமீபத்தில் நேரில் சந்தித்திருக்கிறார். இது குறித்த புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. விரைவில் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜெயிலர் 2 திரைப்படம், வரும் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆவதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியானது. இந்த வருடத்தில் வெளியாகப்போகும் பெரிய திரைப்படங்களுள் ஒன்றாக இது கருதப்படுகிறது. இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். இதில் சிவராஜ்குமார், மோகன்லால் உள்ளிட்டோர் கேமியோ ரோலில் நடித்துள்ளனர். இவர்கள் அல்லாமல் பாலிவுட்டை சேர்ந்த இன்னொரு பெரிய நடிகரும் இந்த படத்தில் இடம் பெற்றிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
நடிகர் ரஜினிகாந்த், அடுத்ததாக தன்னுடைய 173வது படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்திற்கு தர்மன் என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த படத்தை அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கியிருக்கிறார். இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்த மாத இறுதியில் தொடங்கி, தொடர்ந்து நடைப்பெற்று வருகிறது. இந்த படத்திற்கு பிறகு ரஜினி கமலுடன் சேர்ந்து ஒரு படத்தில் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.