/Jailer 2 பட ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு... ரஜினி வசூலை அள்ளப்போவது இப்போவே உறுதி - ஏன்?

Jailer 2 Official Release Date : சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி நடிப்பில், நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் ஜெயிலர் 2 படம் வரும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வெளியாகும் என கூறப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது அக்டோபர் 15ஆம் தேதி வெளியாகும் என தயாரிப்பு நிறுவனம் சன் பிக்சர்ஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
சன் பிக்சர்ஸ் அதன் சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் வெளியிட்ட வீடியோவில் ரிலீஸ் தேதி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 54 விநாடிகள் அடங்கிய அந்த ப்ரோமோ வீடியோ, விநாயகன் ஜெயிலர் முதல் பாகத்தின் கிளைமேக்ஸில் பேசும் வசனத்துடன் தொடங்குகிறது. இதன்மூலம், ஜெயிலர் முதல் பாகத்தின் கதை தொடர்ச்சியாகவே ஜெயிலர் 2 இருக்கும் என்பது உறுதியாகிறது.
இதிலும் ரம்யா கிருஷ்ணன், சிவராஜ்குமார் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். ஜெயிலர் 2 படத்தில் ஏராளமான நடிகர்களும் இருப்பதை இந்த வீடியோவில் தெரிந்துகொள்ள முடிகிறது.
அதுமட்டுமின்றி, அக்டோபர் 15ஆம் தேதி (வியாழன்) படம் ரிலீஸ். அடுத்து அக்டோபர் 17ஆம் தேதி மற்றும் அக்டோபர் 18ஆம் தேதி வார இறுதி நாள்களாகும். அக்டோபர் 19 சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுத பூஜை மற்றும் அக்டோபர் 20ஆம் தேதி விஜய தசமி ஆகும்.
#Jailer2 - The Entire Shoot has been completed along with the Patch works and #HrithikRoshan Portions..ilm is Coming to Theatres on Oc— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) July 2, 2026
Now, Dhanush's #OM will move to some other date.. After Pongal, This is the Best Release of the Year with 6 Days Long Weekend…
எனவே, படம் ரிலீஸ் ஆகி இரண்டு நாள்கள் நல்ல ரிவ்யூ வந்தாலும், வராவிட்டாலும் நிச்சயம் பெரிய வசூலை எடுக்க வாய்ப்புள்ளது. அதுவும் ரஜினிக்கு சுமார் ஒன்றரை ஆண்டுகள் கழித்து படம் வெளியாவதால் அவரின் ரசிகர்களுக்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். ரஜினி படம் என்பதால் மற்ற படங்கள் ரிலீஸ் ஆவதும் அரிதுதான். எனவே படம் நிச்சயம் பெரிய வசூலை குவிக்க வாய்ப்புள்ளது.
ஜெயிலர் 2 படத்தின் முழு படப்பிடிப்பும் முழுமையாக நிறைவடைந்துவிட்டது. சிறு சிறு பணிகளும் நிறைந்துவிட்ட நிலையில், ஹிருத்திக் ரோஷன் நடித்த பகுதிகளும் படமாக்கப்பட்டுவிட்டது. எனவே, தான் அக்டோபர் 15இல் படம் ரிலீஸ் ஆகிறது.
ஜெயிலர் 2 படம் அக்டோபரில் வருவதால், தனுஷ் நடித்து வரும் ஓம் திரைப்படம் வேறு தேதிக்கு மாற்றப்பட வாய்ப்புள்ளது. பொங்கலுக்கு பின் திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆக சரியான நாள் இந்தாண்டு அக்டோபர் 15ஆம் தேதிதான் என பலரும் சொல்லி வந்தார்கள். தற்போது அந்த ஜாக்பாட்டை ரஜினி அடித்திருக்கிறார். படம் ஹிட் அடிக்குமா என்பதை மட்டும் பொறுமையாக பார்க்கலாம்.