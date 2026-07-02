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Jailer 2 பட ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு... ரஜினி வசூலை அள்ளப்போவது இப்போவே உறுதி - ஏன்?

Jailer 2 Official Release Date : சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி நடிப்பில், நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் ஜெயிலர் 2 படம் வரும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வெளியாகும் என கூறப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது அக்டோபர் 15ஆம் தேதி வெளியாகும் என தயாரிப்பு நிறுவனம் சன் பிக்சர்ஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 02, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:55 PM IST
Jailer 2 பட ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு... ரஜினி வசூலை அள்ளப்போவது இப்போவே உறுதி - ஏன்?
Image Credit: Image Credits : Jailer 2 Official Release Date | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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