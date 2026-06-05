/ஜெயிலர் 2 ரிலீஸ் எப்போது? தீவிர டிஸ்கஷனில் படக்குழு..வெளியாகுமா அப்டேட்?

தமிழ் திரையுலகில் சூப்பர் ஸ்டாராக இருப்பவர் நடிகர் ரஜினிகாந்த். 70களை தாண்டியும் இன்னும் வருடத்திற்கு ஒரு படத்தில் கமிட்டாகி அதே இளமை துள்ளுடன் நடித்து வரும் இவர், சமீபத்தில் நடித்து முடித்திருந்த திரைப்படம்தான் ஜெயிலர் 2.
2023ஆம் ஆண்டில் வெளியான திரைப்படம், ஜெயிலர். இந்த படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தில், தமன்னா, ஜாக்கி ஷ்ராப், விநாயகன், ரம்யா கிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். சிவராஜ்குமார், மோகன்லால் உள்ளிட்டோர் கேமியோ ரோலில் நடித்திருந்தனர். இந்த படத்திற்கு இன்னொரு பாகம் இருப்பது, அப்படத்தின் இறுதி காட்சிகளிலேயே ரிவீல் செய்யப்பட்டு விட்டது.
ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்புகள் கிட்டத்தட்ட ஓராண்டுக்கும் மேலாக நடந்து வந்தது. சென்னை, கோவா, கேரளா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நடைப்பெற்ற இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பில் ரஜினிகாந்த் கலந்து கொண்டிருந்தார். சமீபத்தில் இதன் காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டு முடிக்கப்பட்டன. இருப்பினும் ஒரு சில காட்சிகளில் பேட்ச்வர்க் தேவைப்பட்டதால், அதனை சென்னையில் உள்ள பிரில்லா ப்ளானிட்டோரியத்தில் ரீ-ஷூட் செய்தனர்.
ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் அறிவிப்பு வெளியான போது, 2026 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் படம் வெளியாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், படத்தில் இன்னும் சில வேலைகள் மிச்சமிருப்பதால் கண்டிப்பாக வெளியீட்டில் தாமதம் ஏற்படலாம் என கூறப்படுகிறது.
ஜெயிலர் 2 படத்தை, விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் வெளியிடலாமா, அல்லது தீபாவளியை குறிவைத்து வெளியிடலாமா என்கிற குழப்பம் எழுந்துள்ளது. இது குறித்து தீவிர டிஸ்கஷனில் படக்குழுவினர் ஈடுபட்டுள்ளார்களாம். இவர்கள் தங்களுக்குள் பேசி முடிவு செய்து, இன்னும் சில நாட்களில் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடுவர் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஜெயிலர் படத்திற்கு முன்னதாக ஹுக்கும் என பெயர் வைக்கப்பட இருந்தது. ஆனால், சில காரணங்களால் அந்த பெயர் அல்லாமல், ‘ஜெயிலர்’ என வைக்கப்பட்டது. இதில் இடம் பெற்றிருந்த ஹுக்கும் பாடலும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருந்தது.
சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் ஜெயிலர் 2 படம் உருவாகி இருக்கிறது. இந்த படத்திற்கு அனிருத், இசையமைக்கிறார். இதில் அனிருத் ரஜினிக்கு அமைத்திருந்த தரமான பாடல்கள் சூப்பர் ஹிட் அடித்ததை தொடர்ந்து, இந்த பாகத்தின் பாடல்கள் மீதான எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்திருக்கிறது.
வழக்கமாக, ரஜினிகாந்த் படம் என்றாலே மக்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பானது அதிகமாக இருக்கும். அதுவும், பல நாட்களுக்கு பிறகு ஜெயிலர் 2 படம் முலம் ரஜினிகாந்த் முதன் முறையாக இரண்டாம் பாகத்தில் நடிப்பதால் இதன் மீதான எதிர்பார்ப்பு இன்னும் அதிகரித்திருக்கிறது. எக்ஸ் தளம், இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் உள்ளிட்ட பல்வேறு தளங்களில் ஜெயிலர் 2 ஹேஷ்டேக்கை ரசிகர்கள் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
ஜெயிலர் திரைப்படத்தில் நடித்திருந்த மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், தமன்னா உள்ளிட்டோர் இந்த படத்திலும் கேமியோ காட்சிகளில் நடிப்பர் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதே போல, நடிகர் விநாயகம் மற்றும் ரஜினிக்கு மகனாக நடித்த வசந்த் ரவி உள்ளிட்டோரும் ஜெயிலர் 2வில் நடித்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.