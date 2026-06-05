Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /ஜெயிலர் 2 ரிலீஸ் எப்போது? தீவிர டிஸ்கஷனில் படக்குழு..வெளியாகுமா அப்டேட்?

ஜெயிலர் 2 ரிலீஸ் எப்போது? தீவிர டிஸ்கஷனில் படக்குழு..வெளியாகுமா அப்டேட்?

தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகராக இருக்கிறார் ரஜினிகாந்த். இவர் சமீபத்தில் நடித்து முடித்திருந்த படம்தான், ஜெயிலர் 2. இந்த படத்தின் முக்கிய தகவல் ஒன்று தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 05, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 10:59 AM IST
ஜெயிலர் 2 ரிலீஸ் எப்போது? தீவிர டிஸ்கஷனில் படக்குழு..வெளியாகுமா அப்டேட்?
Image Credit: Jailer 2 | X Rajini Fan Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
புதிய கட்சி தொடக்கம்... அடுத்த தேர்தலில் போட்டி - அண்ணாமலை அதிரடி அறிவிப்பு
Annamalai1 min ago
2
Tirunelveli Murder7 min ago
3
Ranipet14 min ago
4
Repo Rate46 min ago
5
Vivo Y51 Pro 5G1 hr ago