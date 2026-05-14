/ஜெயிலர் 2 ஷூட்டிங்கில் விபத்து! 28 வயது இளைஞர் உயிரிழப்பு..எப்படி நடந்தது?

Jailer 2 Shooting Accident : ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் விரைவில் வெளியாகவிருக்கும் திரைப்படம், ஜெயிலர் 2. இந்த படத்த்தின் ஷூட்டிங்கில் விபத்து ஏற்பட்டு அதில் 28 வயது இளைஞர் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். இது குறித்த முழு விவரத்தை பார்ப்போம்..
Jailer 2 Shooting Accident : நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில், ரஜினிகாந்த் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ஜெயிலர் 2. இந்த படம், விரைவில் வெளியாவப்போவதை அடுத்து அதன் அடுத்தக்கட்ட பணிகள் தற்போது நடைப்பெற்று வருகிறது. இதையடுத்து, இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தளத்தில் விபத்து ஏற்பட்டு 28 வயதான நபர் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.
ஜெயிலர் 2 ஷூட்டிங்கில் விபத்து:
ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடித்துள்ள ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் ஷூட்டிங், சமீபத்தில் சென்னை பனையூரில் உள்ள ஆடித்யாராம் பிலிம் சிட்டியில் நடந்து வந்துள்ளது. இதில் ஏறபட்ட விபத்தில் அங்கு வேலை பார்த்து வந்த கார்த்திகேயன் என்கிற 28 வயது இளைஞர் உயிரிழந்துள்ளார். வீடு போல அமைக்கப்பட்டிருந்த இந்த செட்டில், ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் ஷூட்டிங் கடந்த 15 நாட்களாக நடந்து வந்துள்ளது. இங்கு, EEE படித்த கார்த்திகேயன் என்கிற 28 வயது இளைஞர் வேலை பார்த்து வந்துள்ளார். மின் விசிறி பொருத்திக்கொண்டிருந்த போது மின்சாரம் தாக்கியதில் தூக்கி வீசப்பட்டு பலியாகி இருக்கிறார். இவர், சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் என கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து, விபத்து ஏற்பட்டவுடன் கார்த்திகேயனை மீட்டு, அருகில் இருந்தவர்கள் தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர். ஆனால், அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் ஏற்கனவே அவர் உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் குறித்து தெரிந்து, இடத்திற்கு வந்த கனத்தூர் போலீசார், இது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேர்கொண்டு வருகின்றனர். ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தளத்தில் இப்படியொரு சம்பவம் நடந்திருப்பது பலருக்கும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஏற்கனவே ஷூட்டிங் முடிந்து விட்டதே..!
ஜெயிலர் 2 படத்தின் படப்பிடிப்பு, கிட்டத்தட்ட ஓராண்டாக நடந்தது. 2023ஆம் ஆண்டில் ஜெயிலர் படம் வெளியான போதே, இதன் இரண்டாம் பாகம் விரைவில் வெளியாகும் என்று கூறப்பட்டது. இதையடுத்து லோகேஷ் கனகராஜின் படத்தில் நடித்து முடித்த கையோடு, ரஜினிகாந்த் ஜெயிலர் 2வில் இணைந்தார். இந்த படத்தையும் நெல்சன் திலீப்குமார்தான் இயக்கியிருக்கிறார்.
Alapparai Kelappurom, Thalaivaru Nerandharam! It's a wrap for #Jailer2 @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial pic.twitter.com/75kLIQBF4w— Sun Pictures (@sunpictures) April 21, 2026
ஜெயிலர் 2 படத்தின் ஷூட்டிங் சென்னை, கோவா, கேரளா உள்ளிட்ட இடங்களில் நடந்து முடிந்தது. இவை அணைத்திலும் ஹீரோவான ரஜினிகாந்தும் கலந்து கொண்டார். இதையடுத்து, கடந்த ஏப்ரல் 21ஆம் தேதியன்று, ஜெயிலர் 2 படத்தின் ஷூட்டிங் முடிந்ததாக படத்தை தயாரித்து வரும் சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் அறிவித்திருந்தது.
|ஹைலைட்ஸ்
|விவரம்
|ஜெயிலர் 2 ஷூட்டிங்கில் விபத்து
|ஷூட்டிங் தளத்தில் 28 வயது இளைஞர் உயிரிழப்பு
|மின்சாரம் தாக்கி பலி
|மின் விசிறி பொருத்தும்போது கார்த்திகேயன் உயிரிழந்ததாக தகவல்
|சம்பவம் நடந்த இடம்
|சென்னை பனையூரில் உள்ள ஆதித்யாராம் பிலிம் சிட்டி
|உயிரிழந்தவர் யார்?
|சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த கார்த்திகேயன்
|போலீஸ் விசாரணை
|கனத்தூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்
”Jailer 2 Shoot Wrapped" என்று கேக்கில் எழுதி, படக்குழுவினர் அனைவரும் படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிந்ததை கேக் வெட்டி கொண்டாடினர். இதனால், படத்தின் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பணிகள் நடந்து வருவதாக ரசிகர்கள் நினைத்துக்கொண்டிருந்தனர். ஆனால், மீண்டும் 15 நாட்களாக ஷூட்டிங் நடந்தது குறித்தும், அந்த ஷூட்டிங்கில் இறந்த இந்த நபர் குறித்தும் பலரும் பேசி வருகின்றனர். ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தில், ஒரு சில காட்சிகள் மட்டும் இன்னும் முடிக்கப்படாமல் இருக்கலாம் என்றும், இதனால் இந்த ஷூட்டிங் நடத்தப்பட்டு இருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.