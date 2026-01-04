English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • கௌதம் கார்த்திக் - ராம் கார்த்திக் இணையும் 'ROOT': இணையத்தை கலக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்

கௌதம் கார்த்திக் - ராம் கார்த்திக் இணையும் 'ROOT': இணையத்தை கலக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்

கௌதம் கார்த்திக் நடிக்கும் 'ரூட்' (ROOT – Running Out of Time) திரைப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் (முதல் பார்வை) போஸ்டரை சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் வெளியிட்டார்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 4, 2026, 03:39 PM IST
  • ROOT’ படத்தின் முதல் பார்வை
  • இப்படத்தில் கௌதம் ராம் கார்த்திக் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார்.

Trending Photos

அலர்ட்! உங்க பான் கார்டு ஆக்டிவா இருக்கா? எப்படி பார்ப்பது? ரூ.1,000 அபராதம்!
camera icon7
pan card aadhar card link
அலர்ட்! உங்க பான் கார்டு ஆக்டிவா இருக்கா? எப்படி பார்ப்பது? ரூ.1,000 அபராதம்!
இந்தியாவின் டாப் 7 மகிழ்ச்சியான மாநிலங்கள்! லிஸ்டில் தமிழ்நாடு இருக்கா? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆயிருவீங்க
camera icon7
happiness
இந்தியாவின் டாப் 7 மகிழ்ச்சியான மாநிலங்கள்! லிஸ்டில் தமிழ்நாடு இருக்கா? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆயிருவீங்க
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! தேர்வில் வெற்றி செம்ம சான்ஸ் - தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon7
TNPSC
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! தேர்வில் வெற்றி செம்ம சான்ஸ் - தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
பிக்பாஸில் இதுவரை ரெட் கார்ட் வாங்கிய பிரபலங்கள்! லிஸ்டில் ஒரே ஒரு பெண் போட்டியாளர்..
camera icon7
Bigg Boss 9 Tamil
பிக்பாஸில் இதுவரை ரெட் கார்ட் வாங்கிய பிரபலங்கள்! லிஸ்டில் ஒரே ஒரு பெண் போட்டியாளர்..
கௌதம் கார்த்திக் - ராம் கார்த்திக் இணையும் 'ROOT': இணையத்தை கலக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்

Verus Productions தயாரிப்பில் உருவாகி வரும் அறிவியல்-கிரைம் த்ரில்லர் திரைப்படமான ‘ROOT Running Out of Time’ படத்தின் முதல் பார்வை (First Look) போஸ்டரை, தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டார். இந்தத் தருணம் படக்குழுவினருக்கு மறக்க முடியாத, பெருமைமிக்க நினைவாக அமைந்தது.

Add Zee News as a Preferred Source

ROOT’ படத்தின் முதல் பார்வை மற்றும் சில முக்கியக் காட்சிகள் தலைவருக்கு நேரில் காண்பிக்கப்பட்டன. காட்சிகளைப் பார்த்த சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், படக்குழுவை வெகுவாகப் பாராட்டியதுடன், படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடையத் தனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்தார். இந்தச் சந்திப்பு படக்குழுவினருக்குப் பெரும் ஊக்கத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் அளித்துள்ளது.

இயக்குநர் சூரியபிரதாப் S: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்த ‘கோச்சடையான்’ திரைப்படத்தில் துணை இயக்குநராகப் பணியாற்றிய சூரியபிரதாப் S, தற்போது ‘ROOT Running Out of Time’ படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார்.

படத்தில் நடிப்பவர்கள்: இப்படத்தில் கௌதம் ராம் கார்த்திக் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். இவருடன் பாலிவுட் நடிகர் அபார்ஷக்தி குரானா (தமிழில் அறிமுகம்), பாவ்யா திரிகா, Y. Gee. மகேந்திரா, பாவ்னி ரெட்டி, லிங்கா, RJ ஆனந்தி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். அறிவியல் மற்றும் கிரைம் த்ரில்லர் பாணியில் ஆழமான உணர்வுகளையும் (Emotional depth) இணைத்து இக்கதை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மற்றும் பல்வேறு இடங்களில் படமாக்கப்பட்ட இத்திரைப்படம், தற்போது இறுதிக்கட்டப் பணிகளில் (Post-production) உள்ளது.

தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் விவரம்:

எழுத்து & இயக்கம்: சூரியபிரதாப் S

ஒளிப்பதிவு: அர்ஜுன் ராஜா

படத்தொகுப்பு: ஜான் ஆபிரகாம்

இசை: அரன் ரே

CEO: டாக்டர் D. அலிஸ் ஏஞ்சல்

சண்டைப்பயிற்சி: மிராக்கிள் மைக்கேல்

கலை இயக்கம்: ஜகன் நந்தகோபால்

VFX: சந்தகுமார் (Hocus Pocus Studios)

ஆடை வடிவமைப்பு: தீப்தி RJ

தயாரிப்பு நிர்வாகம்: தனலிங்கம்

DI: பிரசாத் ஸ்டூடியோஸ் (வண்ணக்கலவை: ரங்கா)

ஒலி வடிவமைப்பு: ஆனந்த் ராமச்சந்திரன்

விளம்பர வடிவமைப்பு: தினேஷ் அசோக்

மக்கள் தொடர்பு: ரேகா D’One

டிஜிட்டல் விளம்பரங்கள்: Digitally Powerful

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களால் வெளியிடப்பட்டதாலும், படத்தின் தனித்துவமான கதைக்களத்தினாலும் ‘ROOT Running Out of Time’ படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.

 மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : பார்வதி கம்ருதினை தொடர்ந்து..3வதாக வெளியேறிய முக்கிய போட்டியாளர்!

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 'ரெட் கார்டு': பாரு, கமருதீனின் தற்போதைய நிலை மற்றும் சம்பள விவரம் இதோ!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
rajinikanthRootGautham KarthikRoot First Look

Trending News