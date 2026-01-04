கௌதம் கார்த்திக் - ராம் கார்த்திக் இணையும் 'ROOT': இணையத்தை கலக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்

Verus Productions தயாரிப்பில் உருவாகி வரும் அறிவியல்-கிரைம் த்ரில்லர் திரைப்படமான ‘ROOT – Running Out of Time’ படத்தின் முதல் பார்வை (First Look) போஸ்டரை, தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டார். இந்தத் தருணம் படக்குழுவினருக்கு மறக்க முடியாத, பெருமைமிக்க நினைவாக அமைந்தது.
‘ROOT’ படத்தின் முதல் பார்வை மற்றும் சில முக்கியக் காட்சிகள் தலைவருக்கு நேரில் காண்பிக்கப்பட்டன. காட்சிகளைப் பார்த்த சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், படக்குழுவை வெகுவாகப் பாராட்டியதுடன், படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடையத் தனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்தார். இந்தச் சந்திப்பு படக்குழுவினருக்குப் பெரும் ஊக்கத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் அளித்துள்ளது.
இயக்குநர் சூரியபிரதாப் S: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்த ‘கோச்சடையான்’ திரைப்படத்தில் துணை இயக்குநராகப் பணியாற்றிய சூரியபிரதாப் S, தற்போது ‘ROOT – Running Out of Time’ படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார்.
As far as blessings go, having my idol, the Legendary Super Star, Rajinikanth sir releasing the first look poster for our project, ROOT, is truly an unbelievable experience. What a surreal way to start 2026! Truly feeling blessed and grateful!
With his blessings, ROOT steps in to… pic.twitter.com/ENGjuGspWR
— Gautham Ram Karthik (@Gautham_Karthik) January 1, 2026
படத்தில் நடிப்பவர்கள்: இப்படத்தில் கௌதம் ராம் கார்த்திக் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். இவருடன் பாலிவுட் நடிகர் அபார்ஷக்தி குரானா (தமிழில் அறிமுகம்), பாவ்யா திரிகா, Y. Gee. மகேந்திரா, பாவ்னி ரெட்டி, லிங்கா, RJ ஆனந்தி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். அறிவியல் மற்றும் கிரைம் த்ரில்லர் பாணியில் ஆழமான உணர்வுகளையும் (Emotional depth) இணைத்து இக்கதை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மற்றும் பல்வேறு இடங்களில் படமாக்கப்பட்ட இத்திரைப்படம், தற்போது இறுதிக்கட்டப் பணிகளில் (Post-production) உள்ளது.
தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் விவரம்:
எழுத்து & இயக்கம்: சூரியபிரதாப் S
ஒளிப்பதிவு: அர்ஜுன் ராஜா
படத்தொகுப்பு: ஜான் ஆபிரகாம்
இசை: அரன் ரே
CEO: டாக்டர் D. அலிஸ் ஏஞ்சல்
சண்டைப்பயிற்சி: மிராக்கிள் மைக்கேல்
கலை இயக்கம்: ஜகன் நந்தகோபால்
VFX: சந்தகுமார் (Hocus Pocus Studios)
ஆடை வடிவமைப்பு: தீப்தி RJ
தயாரிப்பு நிர்வாகம்: தனலிங்கம்
DI: பிரசாத் ஸ்டூடியோஸ் (வண்ணக்கலவை: ரங்கா)
ஒலி வடிவமைப்பு: ஆனந்த் ராமச்சந்திரன்
விளம்பர வடிவமைப்பு: தினேஷ் அசோக்
மக்கள் தொடர்பு: ரேகா D’One
டிஜிட்டல் விளம்பரங்கள்: Digitally Powerful
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களால் வெளியிடப்பட்டதாலும், படத்தின் தனித்துவமான கதைக்களத்தினாலும் ‘ROOT – Running Out of Time’ படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.
