  • Tamil News
  • Movies
  • தனுஷ் vs ராம் சரண்.. ‘பெத்தி’ படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை மாற்றிய படக்குழு!

தனுஷ் vs ராம் சரண்.. ‘பெத்தி’ படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை மாற்றிய படக்குழு!

Peddi Movie New Release Date: ராம் சரணின் பெத்தி படம் மார்ச் 27ஆம் தேதி வெளியாக இருந்த நிலையில், தற்போது ரிலீஸ் தேதியை மாற்றி படக்குழு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 5, 2026, 04:22 PM IST
தனுஷ் vs ராம் சரண்.. ‘பெத்தி’ படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை மாற்றிய படக்குழு!

Peddi Movie Release Date: இயக்குநர் புச்சி பாபு சானா இயக்கத்தில் பிரபல நடிகர் ராம் சரண் நடிப்பில் உருவாகி வரும் திரைப்படம் பெத்தி. இப்படம் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பான்-இந்தியா அளவில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாக இருக்கிறது. இப்படம் கிராமத்து பின்னணியில் ஆக்சன் ஸ்போர்ட்ஸ் டிராமா திரைப்படமான “பெத்தி” படத்தின் இறுதிக்கட்ட  பணிகள் பரபரப்பாக நடந்து வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

பெத்தி படம் ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி வெளியாகிறது. 

முன்னதாக மார்ச் 27 அன்று வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில், இப்படம், தற்போது ஏப்ரல் 30 வெளியாகும் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது. கோடை கால நீண்ட விடுமுறையை மனதில் வைத்து இந்த மாற்றம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த சூழலில், படக்குழு தீவிரமான புரமோசன் பணிகளுக்கும் தயாராகி வருகிறது.

புதிய தோற்றத்தில் ராம் சரண் 

வெளியீட்டு தேதி போஸ்டரில், ராம் சரண் இதுவரை காணாத முற்றிலும் புதிய, மாஸ் தோற்றத்தில் தோன்றுகிறார். நீளமாக இருக்கும் முடி, கனமான தாடி, மூக்கில் அணிந்த வளையம் ஆகியவை அவரது உருவத்திற்கு தனிச்சிறப்பு சேர்க்கின்றன. புகை சூழ்ந்த பரபரப்பான சூழலில், சோர்வுற்றும் கடுமையான முகபாவனையுடன் நிற்கும் மக்கள் கூட்டத்திலிருந்து அவர் முன்னேறி வருகிறார். அவரது கடும் பார்வை அந்த குழப்பத்தை துளைத்துச் செல்லும் விதத்தில் அமைந்துள்ளது. முழு காட்சியும்  இருள் மிகுந்த வண்ணத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டு, போராட்டம், எதிர்ப்பு மற்றும் கலக்கம் நிறைந்த உணர்வுகளை ஆழமாக வெளிப்படுத்துகிறது.

வரலாறு படைக்கும் “சிக்கிரி சிக்கிரி” பாடல்

‘பெத்தி’ படத்தின் முதல் க்ளிம்ப்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்கள் மற்றும் A.R.ரஹ்மான் இசையமைத்த “சிக்கிரி சிக்கிரி” பாடல் அனைத்து தளங்களிலும் அபார வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. இந்தப் பாடல் 200 மில்லியன் பார்வைகளை கடந்துள்ளதுடன், பல சாதனைகளை முறியடிக்கும் பாதையில் பயணித்து வருகிறது.

ஜான்வி கபூர் 

இப்படத்தில், நடிகை ஜான்வி கபூர் நாயகியாக நடித்துள்ளது கூடுதல் ஆர்வத்தை தூண்டி உள்ளது. மேலும், சிவ ராஜ்குமார், ஜகபதி பாபு,  திவ்யேந்து சர்மா மற்றும் பொமன் இரானி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். ராம் சரண், இதுவரை காணாத முற்றிலும் புதிய கதாபாத்திரத்தில் இந்தப் படத்தில் நடித்திருப்பதாக தெரிகிறது. 

வெங்கட சதீஷ் கிலாரு, தயாரிப்பில், விருத்தி சினிமாஸ் நிறுவனம் சார்பில் உருவாகும் ‘பெத்தி’ படத்திற்கு, மிகச் சிறந்த தொழில்நுட்பக் குழு இணைந்துள்ளது. ஆஸ்கர் விருது பெற்ற A.R.ரஹ்மான் இசையமைக்க, பிரபல ஒளிப்பதிவாளர் R.ரத்னவேலு காட்சிகளைப் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். தேசிய விருது பெற்ற நவீன் நூலி படத்தொகுப்பை கவனிக்க, அவிநாஷ் கொல்லா  தயாரிப்பு வடிவமைப்பின் மூலம் படத்தின் உலகத்தை அழகாக உருவாக்கியுள்ளார்.

