/தமிழக முதல்வர் விஜய்க்கு நடிகர் ராம்சரண் சிறப்பு வாழ்த்து!

இயக்குநர் புச்சி பாபு சனா இயக்கத்தில், மெகா பவர் ஸ்டார் ராம் சரண் நடிப்பில் பான்-இந்தியா முறையில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ‘பெத்தி’ (Peddi). ஒரு கிராஸ்ஓவர் தடகள வீரரின் ஊக்கமூட்டும் மற்றும் உணர்ச்சிப்பூர்வமான பயணத்தை, கிராமத்து பின்னணியுடன் ஆக்ஷன் கலந்து உருவாக்கியுள்ளனர். இப்படம் வரும் ஜூன் 4ஆம் தேதி தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், இந்தி ஆகிய 5 மொழிகளில் உலகம் முழுவதும் வெளியாகிறது. இதனை முன்னிட்டு சென்னை பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய நடிகர் ராம் சரண், சென்னை தனக்கு எப்போதுமே ஸ்பெஷலான நகரம் என்றும், தான் பிறந்து வளர்ந்த ஊர் என்பதால் இங்கு வருவது வீட்டிற்கு வந்த உணர்வைத் தருவதாகவும் கூறினார். "பெத்தி படத்திற்காக 285 நாட்களுக்கும் மேல் கடுமையாக உழைத்துள்ளோம். இப்படத்தின் மையத் தூண் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் சார் தான். படப்பிடிப்பு முடிந்து வீட்டுக்குச் சென்றாலும் இந்தப் படத்தைப் பற்றியே நான் பேசிக்கொண்டிருந்தேன். அப்படி நான் பேசிய ஆர்.ஆர்.ஆர், மகதீரா போன்ற படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றன. பெத்தியும் அந்த வரிசையில் இணையும்" என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "திரைப்படத் துறையில் உச்ச நட்சத்திரமாக இருந்த தனது வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு, மக்கள் சேவைக்காக வந்திருக்கும் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். சினிமா துறையைச் சேர்ந்த ஒருவராக நான் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன்," என்று நெகிழ்ச்சியாகக் குறிப்பிட்டார்.
இசைப்புயல் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் பேசும்போது, "சிரஞ்சீவி என்ற மாபெரும் ஆலமரத்தின் மகனாக இருந்தாலும், ராம் சரண் தனது உழைப்பால் இன்னொரு ஆலமரமாக வளர்ந்துள்ளார். இன்று காலை தான் இப்படத்தின் பின்னணி இசைப் பணிகளை நிறைவு செய்தோம். பெத்தி போன்ற படங்களில் நடிகர்களின் உழைப்பும் அர்ப்பணிப்பும் பிரம்மாண்டமாக இருக்கிறது. தெலுங்கு சினிமா லட்சியத்துடன் உயர்ந்து வருவது பெருமையளிக்கிறது," என்று கூறினார்.
படத்தில் குருவாக நடித்துள்ள சிவராஜ்குமார் கூறுகையில், "கதையை கேட்டவுடன் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டேன். ஆனால் அதன் பிறகு எனக்கு புற்றுநோய் இருப்பது கண்டறியப்பட்டு சிகிச்சைக்காக சென்றேன். எனக்காக படக்குழுவினர் காத்திருந்தது என்னை மிகவும் நெகிழச் செய்தது," என்று உணர்ச்சிப்பூர்வமாக தெரிவித்தார்.
இயக்குநர் புச்சி பாபு சனா, ராம் சரண் தான் இப்படத்தின் உயிர்நாடி என்றும், அவரது அர்ப்பணிப்பே படத்தை உலகத் தரத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளது என்றும் புகழாரம் சூட்டினார். மேலும், ஏ.ஆர். ரஹ்மானுடன் பணியாற்றியது தன் வாழ்நாள் கனவு என்றார். ஒளிப்பதிவாளர் ஆர். ரத்னவேலு பேசுகையில், "ராம் சரண் ஒரு கிரிக்கெட் வீரராகவும், கிராமத்து இளைஞராகவும் தன்னை முழுமையாக மாற்றிக்கொண்டார். இது வெறும் பொழுதுபோக்கு படம் மட்டுமல்ல, ஆழமான கருத்துகொண்ட ஒரு உணர்வுப்பூர்வமான அனுபவமாக இருக்கும்," என்று தெரிவித்தார். தெலுங்கில் அறிமுகமாகும் பாலிவுட் நடிகர் திவ்யேந்து சர்மாவும் தனது அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டார்.
மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ், சுகுமார் ரைட்டிங்ஸ் வழங்கும் இப்படத்தை, விருத்தி சினிமாஸ் சார்பில் வெங்கட சதீஷ் கிலாரு தயாரித்துள்ளார். ராம் சரண், ஜான்வி கபூர், சிவ ராஜ்குமார், ஜகபதி பாபு, திவ்யேந்து சர்மா என மிகப்பெரிய நட்சத்திரப் பட்டாளமே நடித்துள்ள 'பெத்தி' திரைப்படம் ஜூன் 4ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் திருவிழாவாக மாற உள்ளது. அவினாஷ் கொல்லா தயாரிப்பு வடிவமைப்பிலும், நவீன் நூலி படத்தொகுப்பிலும் இப்படம் நேர்த்தியாக உருவாகியுள்ளது.