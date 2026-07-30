Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /Ramayana Trailer : 5 மொழிகளில் வெளியான ‘ராமாயணம்’ டிரைலர் ரிலீஸ்! அதுக்குள்ள இவ்ளோ வியூஸா?

Ramayana Trailer : 5 மொழிகளில் வெளியான ‘ராமாயணம்’ டிரைலர் ரிலீஸ்! அதுக்குள்ள இவ்ளோ வியூஸா?

Ramayana Trailer : நமித் மல்ஹோத்ராவின் ‘ராமாயணம்’ திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் ஐந்து இந்திய மொழிகளில் உலகளவில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Written ByYuvashree
Published: Jul 30, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:43 AM IST
Ramayana Trailer : 5 மொழிகளில் வெளியான ‘ராமாயணம்’ டிரைலர் ரிலீஸ்! அதுக்குள்ள இவ்ளோ வியூஸா?
Image Credit: Ramayana Trailer | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
இனி பள்ளிகளில் இதற்கெல்லாம் முற்றிலும் தடை.. தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு
TN Government16 min ago
2
Ration Card25 min ago
3
Ajinkya Rahane46 min ago
4
spider man brand new day58 min ago
5
Shukra Peyarchi1 hr ago