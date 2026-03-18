நெட்ஃபிலிக்ஸில் உலகளவில் முதலிடம்: 24 நாடுகளில் டிரெண்டிங்காகும் ‘மேட் இன் கொரியா’

சில திரைப்படங்கள் முடிந்த பிறகும் பார்வையாளர்களின் மனதை விட்டு அகலாது. மனதை தொடும் கதையோடு, இருவேறு கலாச்சாரங்களை அழகாக காட்சிப்படுத்திய ‘மேட் இன் கொரியா’ திரைப்படமும் அதுபோன்ற தாக்கத்தைத்தான் உலகம் முழுவதும் உள்ள ரசிகர்கள் மனதில் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. கார்த்திக் இயக்கத்தில், பிரியங்கா மோகன் நடிப்பில் வெளியான இந்த படம் நெட்ஃப்லிக்ஸின் ஆங்கிலம் அல்லாத படங்களின் பட்டியலில் உலகளவில் முதலிடம் பிடித்து 24 நாடுகளில் டிரெண்டிங்கில் உள்ளது. குறிப்பாக, உரிமம் பெற்ற மற்றும் நெட்ஃபிலிக்ஸ் ஒரிஜினல் திரைப்படங்கள் ஆகிய இரண்டிலும் முதலிடத்தைப் பிடித்த ஒரே தென்னிந்தியத் திரைப்படம் இதுவாகும்.
நெட்ஃபிலிக்ஸ் தளத்தில் மார்ச் 12 அன்று ப்ரீமியர் ஆன ‘மேட் இன் கொரியா’ அதன் கவரும் கதைக்களத்தால் அதிக பார்வையாளர்களை ஈர்த்தது. தமிழ்நாட்டில் இருந்து சியோல் வரை செல்லும் செண்பாவின் பயணத்தை மையமாகக் கொண்ட இந்த கதை நடிகர்களின் திறமையான நடிப்பு, அதன் அழகான காட்சிகள் மற்றும் உணர்வுப்பூர்வமான கதைக்களத்தால் பாராட்டுகள் பெற்றது.
நெட்ஃப்லிக்ஸ் இந்தியாவின் கண்டெண்ட் வைஸ் பிரசிடெண்ட் மோனிகா ஷெர்கில் கூறுகையில்,“எங்களின் உலகளாவிய 10 ஆங்கிலம் அல்லாத சிறந்த திரைப்படங்களின் பட்டியலில்,'மேட் இன் கொரியா' போன்ற ஒரு கதை தென்னிந்திய திரைப்படப் பட்டியலில் இருந்து முதலிடத்தைப் பிடித்திருப்பதில் நாங்கள் பெருமிதம் கொள்கிறோம். இந்தியாவில் இருந்து உலகம் கண்டறிய இன்னும் பல கதைகள் உள்ளன என்பதை இது உறுதிப்படுத்துகிறது. இரண்டு வேறுபட்ட கலாச்சாரங்களை இணைத்து காதல், நட்பு, சொந்தம் மற்றும் குடும்பம் போன்ற உணர்வுகளை உலகம் முழுதும் உள்ள பார்வையாளர்கள் தொடர்புபடுத்தி கொள்ளும் வகையில் வலுவாக பேசியுள்ளது. உள்ளூர் கதைகள் உலகளவில் உள்ள பார்வையாளர்களிடம் கொண்டுபோய் சேர்ப்பதில் நெட்ஃபிலிக்ஸ் நிறுவனம் தொடர்ந்து செயல்படும் என்பதை உறுதியளிக்கிறோம்” என்றார்.
படத்திற்கு ரசிகர்கள் கொடுத்து வரும் ஆதரவு குறித்து நடிகை பிரியங்கா மோகன் பகிர்ந்து கொண்டதாவது, “இதுபோன்ற மகிழ்ச்சியான தருணங்களைதான் நாங்கள் எதிர்பார்த்து இருந்தோம். எல்லா படங்களுக்கும் உழைப்பும் அர்ப்பணிப்பும் கொடுத்தாலும் சில படங்கள்தான் மனதுக்கு நெருக்கமானதாக இருக்கும். ‘மேட் இன் கொரியா’ எனக்கு அப்படியான ஒரு படம். திரைக்கதை படிக்கும்போதே செண்பா கதாபாத்திரம் எனக்கு மிகவும் பிடித்து போனது. அந்த கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க ஆர்வமுடன் இருந்தேன். கார்த்திக் சார் உடன் பணியாற்றியது அருமையான அனுபவம். கதையை தெளிவாக ரசிகர்களுக்கு எடுத்து செல்வார். தயாரிப்பாளர் ஸ்ரீநிதி சாகர் மற்றும் முழு குழுவினருக்கும் நன்றி. இந்த கதையை உலகம் முழுவதும் கொண்டு சென்ற நெட்ஃபிலிக்ஸ் நிறுவனத்திற்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள்” என்றார்.
இயக்குநர் கார்த்திக் பகிர்ந்து கொண்டதாவது, “சில படங்களுடன் பார்வையாளர்கள் உணர்வுப்பூர்வமாக இணைவார்கள் என்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கும். அந்த வகையில், ‘மேட் இன் கொரியா’ படம் நெட்ஃபிலிக்ஸ் தளத்தில் டிரெண்டாகி, இந்தியாவைத் தாண்டி உலகம் முழுவதும் உள்ள பார்வையாளர்களிடமிருந்து உற்சாகமான வரவேற்பைப் பெறுவது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. செண்பா கதாபாத்திரத்திற்கு பிரியங்கா மோகன் தனது அற்புதமான நடிப்பால் உயிர் கொடுத்திருக்கிறார். இந்த கதையை நம்பிய தயாரிப்பாளர் ஸ்ரீநிதி சாகருக்கும், உலகம் முழுவதும் உள்ள பார்வையாளர்களிடம் இந்தப் படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க உதவிய நெட்ஃபிலிக்ஸ் நிறுவனத்திற்கும் நன்றி” என்றார்.
மனதை தொடும் உணர்வுப்பூர்வமான கதைக்களத்துடன் வெளியாகியுள்ள ‘மேட் இன் கொரியா’ உலகம் முழுவதும் உள்ள பார்வையாளர்களின் பாராட்டுகளை பெற்று வருகிறது. தென்னிந்தியாவில் உருவாகும் தனித்துவமான கதைகள் உலகம் முழுதும் நெட்ஃபிலிக்ஸ் கொண்டு செல்கிறது என்பதை இந்தப் படைப்பு மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது.
