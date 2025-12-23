வசூல் வேட்டையில் Dhurandhar! படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது தெரியுமா?

பாலிவுட் திரையுலகில் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு ஒரு பிரம்மாண்டமான வெற்றி படைப்பாக உருவெடுத்துள்ளது ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் வெளியான Dhurandhar. ஆக்ஷன் மற்றும் ஸ்பை த்ரில்லர் பாணியில் உருவான இப்படம், திரையரங்குகளில் வெளியாகி வசூல் மழையை பொழிந்து வருகிறது. தற்போது இந்திய அளவில் ரூ.500 கோடி வசூலை கடந்து புதிய சாதனையை படைத்துள்ள நிலையில், இப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு குறித்த முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்திய பாக்ஸ் ஆபிஸில் 'துரந்தர்' திரைப்படம் வரலாற்று சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளது. சாக்னிக் இணையதளம் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, இப்படம் வெளியான 16 நாட்களிலேயே ரூ.500 கோடி வசூல் என்ற மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. இதன் மூலம், அதிவேகமாக 500 கோடியை எட்டிய பாலிவுட் திரைப்படம் என்ற பெருமையை இது பெற்றுள்ளது.
ஜவான் சாதனை
இதற்கு முன்பாக, ஷாருக்கான் நடிப்பில் வெளியான 'ஜவான்' திரைப்படம் 18 நாட்களில் இந்த சாதனையை செய்திருந்தது. தற்போது ரன்வீர் சிங் அந்த சாதனையை இரண்டு நாட்கள் முன்னதாகவே முறியடித்து, வசூலில் புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளார். திரையரங்குகளில் வெளியாகி இரண்டு வாரங்களை கடந்தும், மக்கள் கூட்டம் குறையாமல் அரங்கம் நிறைந்த காட்சிகளாக இப்படம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. சமீபத்திய பாலிவுட் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய வணிக வெற்றிகளில் ஒன்றாக 'துரந்தர்' மாறியுள்ளது.
ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது?
திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அதே வேளையில், ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த ஓடிடி வெளியீடு குறித்த தகவல்களும் தற்போது கசிந்துள்ளன. புகழ்பெற்ற ஓடிடி தளமான நெட்ஃபிளிக்ஸ் நிறுவனம், 'துரந்தர்' படத்தின் டிஜிட்டல் உரிமையை மிகப்பெரிய தொகைக்கு கைப்பற்றியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. வரும் 2026ம் ஆண்டு, ஜனவரி மாதம் 30ம் தேதி இப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் தளத்தில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தி மொழியில் மட்டுமல்லாமல், தெலுங்கு உள்ளிட்ட பிற மொழிகளிலும் டப்பிங் செய்யப்பட்டு ஒரே நேரத்தில் வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்தி பேசாத மாநில ரசிகர்களும் இப்படத்தை ரசிக்க முடியும்.
நட்சத்திர பட்டாளம்
Uri: The Surgical Strike போன்ற வெற்றி படத்தை இயக்கிய ஆதித்யா தார், இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். ஜியோ ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் பி62 ஸ்டுடியோஸ் இணைந்து இப்படத்தை தயாரித்துள்ளன. இப்படத்தின் மிகப்பெரிய பலமே இதில் நடித்துள்ள நட்சத்திர கூட்டணிதான். ரன்வீர் சிங் முதன்மை கதாபாத்திரத்தில், ஒரு உளவாளியாக நடித்துள்ளார். இவருடன் அக்ஷய் கன்னா, ஆர். மாதவன், அர்ஜுன் ராம்பால் மற்றும் சஞ்சய் தத் போன்ற முன்னணி நடிகர்கள் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். சாரா அர்ஜுன் மற்றும் ராகேஷ் பேடி ஆகியோரும் இப்படத்தில் குறிப்பிடத்தக்க கதாபாத்திரங்களை ஏற்றுள்ளனர். ரன்வீர் சிங் மற்றும் அக்ஷய் கன்னாவின் நடிப்பு விமர்சகர்களால் வெகுவாக பாராட்டப்பட்டுள்ளது.
கதைக்களம் மற்றும் பின்னணி
'துரந்தர்' திரைப்படம் இரண்டு பாகங்களாக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இது முதல் பாகமாகும். இந்திய உளவுத்துறையின் 10 ஆண்டுகள் ஆபரேஷனை மையமாக வைத்து இப்படம் நகர்கிறது. கராச்சியில் உள்ள நிழல் உலக குற்றவாளிகள் மற்றும் அரசியல் வட்டாரத்திற்குள் ஊடுருவும் ஒரு ரகசிய உளவாளியை சுற்றி கதை பின்னப்பட்டுள்ளது. மாறிவரும் விசுவாசங்கள், ரகசிய திட்டங்கள் மற்றும் புவிசார் அரசியல் நெருக்கடிகள் ஆகியவற்றை இப்படம் விறுவிறுப்பாக காட்டுகிறது. இது ஒரு கற்பனை கதை என்று தணிக்கை வாரியம் சான்றிதழ் அளித்திருந்தாலும், பல உண்மை சம்பவங்களின் தாக்கத்தை இப்படத்தில் காண முடிகிறது. குறிப்பாக 1999-ம் ஆண்டு ஐசி-814 விமான கடத்தல், 2001 இந்திய நாடாளுமன்ற தாக்குதல், 2008 மும்பை பயங்கரவாத தாக்குதல் மற்றும் ஆபரேஷன் லியாரி போன்ற சம்பவங்களின் நிழல் இப்படத்தில் பிரதிபலிக்கிறது.
