இரண்டாவது முறையாக கர்ப்பம்: தீபிகா படுகோனே கொடுத்த 'குட் நியூஸ்'

Deepika Padukone Pregnancy: தீபிகா படுகோனே மற்றும் ரன்வீர் சிங் மீண்டும் தலைப்பு செய்திகளில் இடம்பிடித்துள்ளனர். தீபிகா தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் மகள் துவாவின் (Dua) ஒரு சிறப்புப் புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்துள்ளார். அதில் 'பாசிட்டிவ்' எனக்காட்டும் பிரசவ பரிசோதனை கருவி (Pregnancy test kit) இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த புகைப்படும் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 19, 2026, 12:54 PM IST
Deepika Padukone Pregnancy: பாலிவுட்டில் மீண்டும் தீபிகா படுகோனே - ரன்வீர் சிங் குறித்த பேச்சுகள் சூடுபிடித்துள்ளன. பாலிவுட் திரையுலகின் இந்தப் பிரபலமான டிரெண்டிங்க தம்பதி, விரைவில் தங்களது இரண்டாவது குழந்தையை வரவேற்க உள்ளனர். சற்று நேரத்திற்கு முனவு தீபிகா தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் இந்தச் செய்தியை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். அவர் தனது மகள் துவா (Dua), கையில் கர்ப்ப பரிசோதனைக் கருவியை (Pregnancy kit) வைத்திருக்கும் புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்துள்ளார். அதில் பரிசோதனை முடிவு 'பாசிட்டிவ்' என்று வந்துள்ளது. இதைப் பார்த்த ரசிகர்கள், கமெண்ட்டில் இந்தத் தம்பதிக்கு தங்களது வாழ்த்துகளைக் குவித்து வருகின்றனர்.

பாலிவுட் நடிகை தீபிகா படுகோனே தனது இரண்டாவது குழந்தையை எதிர்பார்க்கிறார். தீபிகா பகிர்ந்த புகைப்படத்தில், அவரது மகள் துவா மிகவும் அழகாகக் காணப்படுகிறார். அந்தப் புகைப்படத்தில், துவாவின் கையில் உள்ள கர்ப்பப் பரிசோதனைக் கருவியில் நேர்மறையான முடிவு காட்டப்படுகிறது. இந்தப் படத்தின் மூலம், தீபிகா பெரிதாக எதுவும் எழுதாமலேயே இந்த நற்செய்தியைத் தெரிவித்துள்ளார். ரசிகர்கள் உடனடியாக இந்தப் பதிவை "இரண்டாவது குழந்தை" பற்றிய அறிவிப்பாகப் புரிந்துகொண்டனர். இந்தப் புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது, மேலும் திரைப்பிரபலங்களும் வாழ்த்து மழை பொழிந்து வருகின்றனர்.

குவியும் மக்களின் வாழ்த்துகள்

தீபிகா படுகோனே மற்றும் ரன்வீர் சிங் தம்பதியினர், ஏற்கனவே தங்களது மகள் துவா உடன் பெற்றோராக இருப்பதைக் கொண்டாடி வருகின்றனர். பல்வேறு நேர்காணல்களில், தாங்கள் பெற்றோரான அந்த அனுபவம் மிகவும் ஸ்பெஷலானது என்று இருவரும் அடிக்கடி கூறி வந்துள்ளனர். தற்போது, இரண்டாவது குழந்தை குறித்த செய்தி வெளியானதைத் தொடர்ந்து, ரசிகர்களின் உற்சாகம் மேலும் அதிகரித்துள்ளது. 'துவா இப்போது அக்கா ஆகப்போகிறார்' எனப் பல பயனர்கள் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர். சிலர் இதை இந்தத் தம்பதியினரின் வாழ்வின் ஒரு புதிய தொடக்கம் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இந்தச் செய்திக்குத் திரைத்துறையைச் சேர்ந்த பல பிரபலங்களும் தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். ரசிகர்களுடன் இணைந்து சினிமா நட்சத்திரங்களும் இந்தத் தம்பதியினருக்குத் தங்களது மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

2018-இல் திருமணம்

தீபிகா மற்றும் ரன்வீர் ஆகியோர் பாலிவுட்டின் மிகவும் அன்பிற்குரிய தம்பதிகளில் ஒருவராகக் கருதப்படுகிறார்கள். இந்தத் தம்பதியினர் 2018-ஆம் ஆண்டில் திருமணம் செய்துகொண்டனர்; அன்று முதல், ரசிகர்கள் இவர்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை மிக உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றனர். 2024-ஆம் ஆண்டில் இத்தம்பதியினரின் வாழ்வில் 'துவா' (Dua) அடியெடுத்து வைத்தார்; தற்போது, ​​இரண்டாவது குழந்தை குறித்த செய்தி, இவர்களின் குடும்பத்தில் நிலவும் மகிழ்ச்சியான சூழலை மேலும் அதிகரித்துள்ளது. இத்தம்பதியினர் இதுகுறித்து விரிவான தகவல்களை இன்னும் வெளியிடவில்லை என்றாலும், மற்றொரு சிறிய விருந்தினர் விரைவில் இவர்களின் இல்லத்திற்கு வருகை தரவிருக்கிறார் என்பதை இந்தப் பதிவு நிச்சயமாகத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

 

 

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

