தமிழகத்தில் துரந்தர் 2 படத்திற்கு தடை? ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி! முழு விவரம்!

துரந்தர் படத்திற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அவசர முறையீடு ஒன்று செய்யப்பட்டுள்ளது. இது திரையுலகிலும் அரசியல் வட்டாரங்களிலும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 23, 2026, 07:11 PM IST
பாலிவுட்டில் கடந்த வாரம் வெளியான துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச் திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. தமிழகத்திலும் இந்த படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு இருந்து வருகிறது. பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ள இந்த படத்தின் ரன் டைம் 4 மணி நேரம் இருந்தாலும், ரசிகர்கள் ஆவலுடன் படத்தை பார்த்து வருகின்றனர். தமிழகத்தில் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் கடுமையாக அமலில் உள்ளன. இந்நிலையில், இந்த படத்திற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அவசர முறையீடு ஒன்று செய்யப்பட்டுள்ளது. இது திரையுலகிலும் அரசியல் வட்டாரங்களிலும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞர் வாதம்

தற்போது வெளியாகியுள்ள தகவலின்படி, வழக்கறிஞர் ஒருவர் சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியிடம் இந்த அவசர முறையீட்டை வாய்மொழியாக முன்வைத்துள்ளார். அதில், "தமிழகத்தில் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால், தேர்தல் நன்னடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ளன. இந்த சூழ்நிலையில், அரசியல் மற்றும் தேச பாதுகாப்பு தொடர்பான பல தீவிரமான கருத்துக்களை கொண்ட துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச் படத்தை திரையிடுவது தேர்தல் விதிகளுக்கு புறம்பானதாகும். எனவே, தமிழ்நாட்டில் இந்த படத்திற்கு உடனடியாக தடை விதிக்க வேண்டும்" என்று வாதிட்டுள்ளார்.

நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு

இந்த வாய்மொழி முறையீட்டை கேட்ட நீதிபதிகள் அமர்வு, வழக்கை உடனடியாக விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்று தெரிவித்துவிட்டது. மாறாக, "இது குறித்து முறையாக ஒரு ரிட் மனுவாக தாக்கல் செய்யுங்கள்; அதன் பிறகு இந்த வழக்கை அவசரமாக விசாரிப்பது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும்" என்று தெரிவித்துள்ளனர். நீதிமன்றத்தில் முறையாக மனு தாக்கல் செய்யப்பட்ட பின்னரே, துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச் படத்திற்கு தமிழகத்தில் தடை விதிக்கப்படுமா அல்லது வழக்கம் போல திரையிடப்படுமா என்பது குறித்த இறுதி முடிவு தெரியவரும்.

ஜன நாயகன் படத்திற்கும் சிக்கல்

தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை காரணம் காட்டி படங்களுக்கு சிக்கல் எழுவது இது முதல் முறையல்ல. சமீபத்தில் தவெக தலைவரும் நடிகருமான விஜய்யின் ஜன நாயகன் படத்திற்கும் இதே போன்றதொரு நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. முதலில் சென்சார் போர்டு இந்த படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்காமல் நிறுத்தி வைத்தது. சமீபத்தில் சென்சார் வாரிய அதிகாரிகள் இந்த படத்தைப் பார்த்துள்ளனர். ஆனாலும் தமிழகத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருப்பதால், படத்தை வெளியிடுவது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் தான் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் தேர்தலுக்கு முன்பு ஜன நாயகன் படம் வெளியாக வாய்ப்பில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

பிளாக்பஸ்டர் ஆன துரந்தர் 2!

ஆதித்யா தர் இயக்கத்தில் உருவான துரந்தர் முதல் பாகம் கடந்த ஆண்டு வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்றது. அது இந்தியில் மட்டுமே வெளியாகி மிகப்பெரிய வசூல் சாதனை படைத்தது. அதனை தொடர்ந்து, கடந்த வாரம் வெளியாகியுள்ள இரண்டாம் பாகமான துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச் படமும் உலக அளவில் புதிய வசூல் சாதனைகளைப் படைத்து வருகிறது. முதல் நாளிலேயே 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்துள்ளது. இந்த முறை இந்தி மொழியில் மட்டுமின்றி தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் எனத் தென்னிந்திய மொழிகளிலும் படம் பான்-இந்தியா அளவில் வெளியாகியுள்ளது. 

பாகிஸ்தானில் சிக்கிக்கொண்ட இந்திய உளவுத்துறை அதிகாரியை பற்றிய கதையை துரந்தர் 2 பேசுகிறது. இது ஒரு கற்பனை கதை என்றாலும், இந்தியாவில் நடந்த உண்மை பயங்கரவாத தாக்குதல்களை மையப்படுத்தி திரைக்கதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனாலேயே இந்த படம் ரசிகர்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒன்றாக மாறியுள்ளது. ரன்வீர் சிங் தவிர, இந்த படத்தில் மாதவன், அர்ஜுன் ராம்பால், சஞ்சய் தத் போன்ற முக்கியப் பாலிவுட் நடிகர்களும் நடித்துள்ளனர். 

உலகம் முழுவதும் துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச் படம் மிகப்பெரிய அளவில் வசூலை குவித்து வரும் நிலையில், தமிழகத்தில் எழுந்துள்ள இந்த புதிய வழக்கு முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. ஒருவேளை நீதிமன்றத்தில் முறையாக மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டால், என்ன மாதிரியான தீர்ப்பு வரும் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

