  • துரந்தர் 2 படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது? நெட்பிளிக்ஸ் இல்லை! முக்கிய தகவல்!

துரந்தர் 2 படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது? நெட்பிளிக்ஸ் இல்லை! முக்கிய தகவல்!

தற்போது இந்தியாவில் ஐபிஎல் 2026 கிரிக்கெட் திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது. ஐபிஎல் போட்டிகள் முடியும் வரை படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸை ஒத்திவைக்க தயாரிப்பு நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 12, 2026, 01:01 PM IST
துரந்தர் 2 படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது? நெட்பிளிக்ஸ் இல்லை! முக்கிய தகவல்!

பாலிவுட் திரையுலகில் தற்போது மாபெரும் சாதனைகளை படைத்து வரும் திரைப்படம் துரந்தர் 2: தி ரிவெஞ்ச். ரன்வீர் சிங் நடிப்பில், கடந்த மார்ச் 19 அன்று உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியான இந்த ஸ்பை த்ரில்லர் திரைப்படம், பாக்ஸ் ஆபிஸில் வசூல் மழை பொழிந்து வருகிறது. திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இந்த பிரம்மாண்டமான படம், எப்போது ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என்ற மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. திரையரங்குகளில் படம் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்று வரும் நிலையில், டிஜிட்டல் தளத்தில் படத்தை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வமாக உள்ளனர். அதிகாரப்பூர்வ ரிலீஸ் தேதி இன்னும் படக்குழுவினரால் அறிவிக்கப்படவில்லை என்றாலும், பாலிவுட் திரையுலக வட்டாரங்களின் நம்பத்தகுந்த தகவல்களின்படி, இந்த திரைப்படம் மே மாத இறுதி வாரத்தில் அல்லது ஜூன் 2026-ன் முதல் வாரத்தில் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

ஐபிஎல் 2026

இந்த தாமதத்திற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் உள்ளது. தற்போது இந்தியாவில் ஐபிஎல் 2026 கிரிக்கெட் திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது. ஐபிஎல் போட்டிகள் முடியும் வரை படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸை ஒத்திவைக்க தயாரிப்பு நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. ஐபிஎல் போட்டிகள் நிறைவடைந்த பின்னரே, மக்களின் முழு கவனமும் படத்தின் மீது திரும்பும் என்பதால் இந்த வியூகம் கையாளப்படுகிறது. மேலும், பாலிவுட் திரையுலகின் விதிகளின்படி ஒரு பிளாக்பஸ்டர் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி 8 வாரங்கள் கழித்தே ஓடிடி தளத்திற்கு வர வேண்டும் என்ற விதிமுறையும் கடுமையாக பின்பற்றப்படுகிறது. 

எந்த ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும்?

'துரந்தர்' படத்தின் முதல் பாகம் நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்றது. ஆனால், இந்த முறை இரண்டாம் பாகத்தின் டிஜிட்டல் உரிமையை மிகப்பெரிய தொகை கொடுத்து ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளது. முதல் பாகத்திற்கு பேசப்பட்ட தொகையை விட கிட்டத்தட்ட இருமடங்கு அதிக விலையாக, சுமார் ரூ.150 கோடிக்கு இதன் டிஜிட்டல் உரிமம் விற்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனவே, ரசிகர்கள் 'துரந்தர் 2' திரைப்படத்தை ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் மட்டுமே காண முடியும். அதேவேளையில், படத்தின் சாட்டிலைட் உரிமையை 'ஸ்டார் கோல்ட்' சேனல் வாங்கியுள்ளது. 

பாக்ஸ் ஆபிஸில் வரலாற்று சாதனை: ரூ.1,691 கோடி வசூல்!

ரன்வீர் சிங்கின் அதிரடி ஆக்‌ஷனில் உருவாகியுள்ள இந்த படம், இந்திய திரையுலக வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத பல புதிய சாதனைகளை படைத்து வருகிறது. ரிலீஸான 25 நாட்களில், இந்தப் படம் உலகளவில் சுமார் ரூ.1,691.30 கோடி வசூல் செய்து இமாலய சாதனையை படைத்துள்ளது. 

வசூல் விவரங்கள் (25 நாட்கள் நிலவரப்படி)

 இந்தியா நெட் வசூல்: ரூ.1,068.92 கோடி
 இந்தியா மொத்த வசூல்: ரூ.1,279.80 கோடி
 வெளிநாட்டு வசூல்: ரூ.411.50 கோடி
 உலகளாவிய மொத்த வசூல்: ரூ.1,691.30 கோடி

இந்திய அளவில் மட்டுமே ரூ.1,000 கோடி நெட் வசூலை தாண்டிய முதல் பாலிவுட் திரைப்படம் என்ற மாபெரும் வரலாற்று சாதனையை 'துரந்தர் 2' தடம் பதித்துள்ளது. திரையரங்குகளில் படத்தின் வசூல் இன்னும் வலுவாக இருப்பதால், ஓடிடி ரிலீஸை அவசரப்பட்டு வெளியிடத் தயாரிப்பு நிறுவனம் விரும்பவில்லை. முதல் பாகத்தின் கிளைமேக்ஸ் ஏற்படுத்திய சஸ்பென்ஸ் காரணமாக, இரண்டாம் பாகத்திற்கு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. அந்த எதிர்பார்ப்பை 'துரந்தர் 2' முழுமையாக பூர்த்தி செய்துள்ளது என்பதை அதன் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் நிரூபிக்கிறது. ஐபிஎல் திருவிழா முடிவடைந்தவுடன், மே மாத இறுதியிலோ அல்லது ஜூன் மாத தொடக்கத்திலோ ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் இந்த பிரம்மாண்டமான ஆக்‌ஷன் த்ரில்லரைக் காண ரசிகர்கள் தயாராகலாம்.

