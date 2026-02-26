English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டா திருமணம்.. மொத்த செலவு எவ்வளவு தெரியுமா?

ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டா திருமணம்.. மொத்த செலவு எவ்வளவு தெரியுமா?

ராஷ்மிகா மந்தனாவும் விஜய் தேவரகொண்டாவும் உதய்பூரில் இன்று திருமணம் செய்து கொண்டனர். இவரளது திருமணம் அரச பாணியில் நடைபெற்றது. இதற்கான முழுமையான செலவு எவ்வளவு என்பதை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 26, 2026, 05:06 PM IST
  • ‘The Wedding of VIROSH’ என்று பெயரிட்டனர்.
  • தனியார் வில்லாக்கள் உட்பட 117 அறைகள் உள்ளன
  • ரூ.90 லட்சம் முதல் ரூ.2.5 கோடி வரை வசூலிக்கபடும்

Cost Of Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda’s Wedding Venue: நடிகர்கள் ரஷ்மிகா மந்தனாவும் விஜய் தேவரகொண்டாவும் இன்று திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளனர். இந்த திருமணத்தில் காலந்துக்கொண்ட நட்சத்திரங்களின் விவரங்கள் தற்போது ஒன்றின் பின் ஒன்றாக சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகி வருகிறது. இவர்களது திருமணம் அரச குடும்பத்தில் நடக்கும் திருமணம் போல நடந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இதனிடையே சில கசிந்த தகவலின்படி, ராஷ்மிகாவும் விஜய்யும் (Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda) Mementos by ITC Hotels இல் திருமணம் செய்துக் கொண்டுள்ளனர். Mementos by ITC Hotels Ekaaya என்பது உதய்பூருக்கு அருகிலுள்ள ஆரவல்லி மலைகளில் அமைந்துள்ள ஒரு உயர்நிலை ரிசார்ட்களில் ஒன்றாகும்.

முன்னதாக ராஷ்மிகா மந்தனா, விஜய் தேவரகொண்டா தங்களின் திருமணத்திற்கு ‘The Wedding of VIROSH’ என்று பெயரிட்டனர். அதுமட்டுமின்றி இவர்களது திருமணம் இரண்டு முறை நடக்கப்போவதாக கூறப்பட்டது. அதன்படி, ராஷ்மிகா கர்நாடகாவின் கூர்க் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆவார், மறுபுறம் விஜய் தேவரகொண்டா தெலுங்கு கலாச்சாரத்தைச் சேர்ந்தவர். எனவே, இன்று காலை தெலுங்கு முறைப்படி சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களுடன் முதல் திருமணம் நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது. இரண்டாவது திருமணம் கொடவா முறைப்படும் நடைபெறும்.

இந்நிலையில் மிகவும் பிரம்மாண்ட முறையில் நடைபெற்ற இவர்களது திருமணம், சிறப்புமிக்க மாளிகையில் நடைபெற்றுள்ளது. மேலும் இங்கு பிரீமியம் சூட்கள் மற்றும் தனியார் வில்லாக்கள் உட்பட 117 அறைகள் உள்ளன, அனைத்தும் நவீன உட்புறங்கள் மற்றும் அமைதியான நிலப்பரப்புகளுடன் பெரிய ஜன்னல்களுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ரிசார்ட்டில் ஒரு அறைக்கான விலை பொதுவாக ஒரு இரவுக்கு ரூ.20,000 முதல் ரூ.50,000 வரை இருக்கும், அதே நேரத்தில் வில்லாக்கள் மற்றும் சூட்கள் ஒரு இரவுக்கு ரூ.70,000க்கு மேல் இருக்கக்கூடும்.

இருப்பினும், திருமண பேக்கேஜ்களைப் பொறுத்தவரை, ஒரு ஆடம்பரமான ரிசார்ட்டில் இதுபோன்ற பல நாள் டெஸ்டினேஷன் திருமண கொண்டாட்டத்திற்கு சுமார் ரூ.90 லட்சம் முதல் ரூ.2.5 கோடி வரை வசூலிக்கபடும் என்று கூறப்படுகிறது. இது வரும் விருந்தினர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் அலங்காரத்தின் அளவு மற்றும் நடைபெறும் நிகழ்வுகளைப் பொறுத்தது. இந்த மதிப்பீடு பொதுவாக தங்குமிடம், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மெனுக்கள் மற்றும் பிற முக்கிய நிகழ்வு மேலாண்மை சேவைகளை உள்ளடக்கியது. 

இதனிடையே உதய்பூரில் நடந்த இந்த பிரம்மாண்ட திருமணத்தில் திரையுலகினர் அதிகம் பங்கேற்கவில்லை என்று செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.  வெறும் நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மட்டும் கலந்துக் கொண்டனர். எனினும் திரையுலக நண்பர்கள் மற்றும் அரசியல் பிரமுகர்களுக்காக வருகிற மார்ச் 4 ஆம் தேதி ஹைதராபாத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற தாஜ் கிருஷ்ணா (Taj Krishna) ஹோட்டலில் பிரம்மாண்ட வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த வரவேற்பு நிகழ்வில் தென்னிந்திய சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரங்கள் பலரும் கலந்துகொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

 

மேலும் படிக்க | விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா திருமணம்: வைரலாகும் புகைப்படங்கள்

மேலும் படிக்க | ‘ஜமா’ புகழ் பாரி இளவழகனின் 'அன்பே டயானா' பட போஸ்டர் வெளியானது!

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

