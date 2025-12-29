English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
சம்பளத்தை கிடுகிடுவென உயர்த்திய ராஷ்மிகா: ஒரு படத்திற்கு இத்தனை கோடியா?

Rashmika Mandanna Hiked Her Salary To double: தமிழ் சினிமாவில் பல முன்னணி நடிகைகளை விட, இந்த நடிகை அதிக சம்பளம் வாங்குவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அந்த நடிகை யார்? அவர் எவ்வளவு சம்பளம் பெறுகிறார்? என்பதைப் பற்றி இந்தக் கட்டுரையில் விரிவாகக் காண்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 29, 2025, 05:44 PM IST
சம்பளத்தை கிடுகிடுவென உயர்த்திய ராஷ்மிகா: ஒரு படத்திற்கு இத்தனை கோடியா?

Rashmika Mandanna Hiked Her Salary To double: தமிழ் சினிமாவில் ஒரு காலத்தில் முன்னணி நடிகைகளின் சம்பளம் சில கோடிகளோடு முடிந்துவிடும். ஆனால், இப்போது பான்-இந்தியா படங்களின் வருகைக்குப் பிறகு, நடிகைகளின் மார்க்கெட் உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது. அந்த வகையில், தற்போது தென்னிந்தியாவின் முன்னணி நடிகைகளை விட அதிக சம்பளம் வாங்கி, அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார் நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா.

கன்னட டூ பாலிவுட்: ராஷ்மிகாவின் அசுர வளர்ச்சி

கன்னடத்தில் வெளியான 'கிரிக் பார்ட்டி' படத்தின் மூலம் திரையுலகில் அறிமுகமான ராஷ்மிகா, தெலுங்கில் விஜய் தேவரகொண்டாவுடன் நடித்த 'கீத கோவிந்தம்' படத்தின் மூலம் ஒட்டுமொத்த தென்னிந்திய ரசிகர்களின் 'நேஷனல் க்ரஷ்' ஆக மாறினார்.

தமிழில் கார்த்தியுடன் 'சுல்தான்' படத்தில் அறிமுகமானாலும், விஜய்யுடன் அவர் நடித்த 'வாரிசு' திரைப்படம் அவருக்குத் தமிழில் மிகப்பெரிய அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுத்தந்தது. சமீபத்தில் வெளியான தனுஷின் 'குபேரா' திரைப்படத்திலும் அவர் மிக முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மார்க்கெட்டை மாற்றிய 'அனிமல்' மற்றும் 'புஷ்பா'

ராஷ்மிகாவின் திரைப்பயணத்தில் மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது அல்லு அர்ஜுனின் 'புஷ்பா' மற்றும் ரன்பீர் கபூரின் 'அனிமல்'. இதில் அனிமல் படத்தில் கீதாஞ்சலி என்ற கதாபாத்திரத்தில் இவரது நடிப்பு பாலிவுட் ரசிகர்களைக் கவர்ந்தது.

10 கோடி ரூபாய் சம்பளம்: உண்மையா?

தற்போது வெளியாகி வரும் தகவல்களின்படி, ராஷ்மிகா தனது அடுத்தடுத்த பான்-இந்தியா படங்களுக்கு 10 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் சம்பளம் கேட்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்கு முன்பு நயன்தாரா போன்ற ஒரு சில நடிகைகள் மட்டுமே இந்தத் தொகையை நெருங்கிய நிலையில், இப்போது ராஷ்மிகா மிகக் குறுகிய காலத்தில் இந்த உயரத்தை எட்டியுள்ளார்.

அவர் நடிப்பில் 'சாவ்வா' (Chhaava) மற்றும் ஆயுஷ்மான் குரானாவுடன் நடித்துள்ள 'தம்மா' (Thamma) போன்ற ஹிந்திப் படங்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, இவரது நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'மைஸா' திரைப்படத்தின் போஸ்டர், இரத்தக் கறைகளுடன் மிரட்டலாக வெளியாகி இணையத்தில் வைரலானது.

தனிப்பட்ட வாழ்க்கை

திரைப்படங்கள் ஒருபுறம் இருக்க, ராஷ்மிகாவின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்தும் சமூக வலைதளங்களில் செய்திகள் கசிந்து வருகின்றன. குறிப்பாக, நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டாவுடன் அவருக்குக் காதல் இருப்பதாகவும், வரும் 2026 ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் இவர்களது திருமணம் நடைபெற வாய்ப்புள்ளதாகவும் கிசுகிசுக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், இது குறித்து இருவரும் அதிகாரப்பூர்வமாக இதுவரை எதையும் அறிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

About the Author
Rashmika MandannaRashmika Mandanna salaryRashmika Mandanna MovieRashmika Salary

