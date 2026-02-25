130 கோடி சொத்து.. பிரைவேட் ஜெட்! ராஷ்மிகா - விஜய் தேவரகொண்டாவின் பிரம்மாண்ட சொத்து மதிப்பு இதோ!

ரஷ்மிகா மந்தனாவும் விஜய் தேவரகொண்டாவும் நாளை அதாவது பிப்ரவரி 26 ஆம் தேதி திருமணம் செய்து கொள்ள உள்ளனர், இது இந்த ஆண்டின் மிகவும் பிரபலமான பிரபலங்களின் திருமணங்களில் ஒன்றாகும். இந்த ஜோடி சமீபத்தில் தங்கள் கொண்டாட்டம் "Wedding of VIROSH" என்று அழைக்கப்படும் என்று தெரிவித்தனர்.
தற்போது இவர்களின் திருமண விழாவைச் சுற்றியுள்ள எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்து வரும் இந்த நேரத்தில், அவர்களின் தனிப்பட்ட வெற்றி மற்றும் ஒருங்கிணைந்த நிதி வலிமை மீண்டும் விவாதத்திற்கு உள்ளாகின்றன. தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் இந்தி சினிமா முழுவதும் பெரிய வெற்றிகளை வழங்கியதற்காக அறியப்பட்ட இந்த இரு நடிகர்களும் கணிசமான தொழில் வாழ்க்கையையும், வலுவான பிராண்ட் அடையாளங்களையும், தனிப்பட்ட செல்வங்களையும் உருவாக்கியுள்ளனர்.
Rashmika Mandanna: Net Worth, Earnings, And Brand Influence
இன்ஸ்டாகிராமில் 48 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பின்தொடர்பவர்களுடன் ராஷ்மிகா மந்தனா தொடர்ந்து மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளத்தை வைத்துள்ளார். "National Crush" என்று அழைப்படும் இவயர், தென்னிந்தியாவில் அதிக சம்பளம் வாங்கும் நடிகைகளில் ஒருவர் ஆவார்.
டெக்கான் குரோனிக்கிள் வெளியிட்ட சில தகவலின் படி, அவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ.66 கோடி என கூறப்பட்டுள்ளது. அதே அறிக்கையின்படி, அவர் ஒரு படத்திற்கு சுமார் ரூ.4 கோடி சம்பளம் பெற்று வருகிறார். மேலும் பெங்களூரில் ரூ. 8 கோடி மதிப்புள்ள வீட்டில் வசித்து வருகிறார்.
இவருக்கு சொந்தமாக பெங்களூரில் ரூ.8 கோடி மதிப்புள்ள வீடும் இருக்கிறது. ஹைதராபாத், மும்பை, கோவா மற்றும் அவரது சொந்த ஊரான கூர்க்கிலும் அவருக்கு சொத்துக்கள் உள்ளன. கூர்க் வில்லாவின் விலை ரூ.8 கோடி என கூறப்படுகிறது. சொகுசு கார் பற்றி வேசுகையில், ரேஞ்ச் ரோவர் ஸ்போர்ட், Range Rover Sport, Audi Q3, Mercedes-Benz C-Class, Toyota Innova, Hyundai Creta ஆகியவை அடங்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
Vijay Deverakonda: Wealth, Businesses And Luxury Lifestyle
விஜய் தேவரகொண்டாவின் முழு சொத்து மதிப்பு ரூ.66 கோடி முதல் ரூ.70 கோடி வரை இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் விஜய் தேவரகொண்டா ஹைதராபாத்தின் ஜூபிலி ஹில்ஸில் ரூ. 15 கோடி மதிப்புள்ள ஒரு ஆடம்பரமான மாளிகையில் வசிக்கிறார். இவரின் சொத்து மதிப்பு நிகர மதிப்பு ரூ. 50 முதல் 60 கோடி வரை இருக்கும். இது தவிர, இவர் தனது ஆடை பிராண்ட் வணிகம் மற்றும் அவரது தயாரிப்பு நிறுவனமான கிங் ஆஃப் தி ஹில் என்டர்டெயின்மென்ட் மூலம் பல கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கிறார் என்று கூறப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி விஜய்யிடம் ஏராளமான ஆடம்பர கார்கள் இருப்பதாகக் கூறுகிறது. மிகவும் விலையுயர்ந்த கார் வால்வோ XC90 ஆகும், இதன் விலை சுமார் ரூ. 85 லட்சம். அதைத் தவிர, அவர் BMW 5 சீரிஸ், ரேஞ்ச் ரோவர் மற்றும் ஃபோர்டு மஸ்டாங் ஆகியவற்றையும் வைத்திருக்கிறார், இவை அனைத்தும் சுமார் ரூ. 65-75 லட்சம் விலை கொண்டவை. ஒரு தனியார் ஜெட் விமானத்தின் உரிமையாளர் ஆவார்.
