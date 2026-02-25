English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • 130 கோடி சொத்து.. பிரைவேட் ஜெட்! ராஷ்மிகா - விஜய் தேவரகொண்டாவின் பிரம்மாண்ட சொத்து மதிப்பு இதோ!

130 கோடி சொத்து.. பிரைவேட் ஜெட்! ராஷ்மிகா - விஜய் தேவரகொண்டாவின் பிரம்மாண்ட சொத்து மதிப்பு இதோ!

விஜய் தேவரகொண்டாவுக்கும் ராஷ்மிகா மந்தனாவுக்கும் பிப்ரவரி 26ஆம் தேதி நாளை திருமணம் நடைபெறவுள்ளது

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 25, 2026, 11:13 AM IST
  • நாளை திருமணம்
  • மார்ச் 4 பிரம்மாண்ட வரவேற்று நிகழ்வு
  • "Wedding of VIROSH" என்று அழைக்கப்படும்

Trending Photos

புதிய கட்சியை தொடங்கிய சசிகலா.. கொடியில் அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா! தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு
camera icon7
Sasikala
புதிய கட்சியை தொடங்கிய சசிகலா.. கொடியில் அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா! தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு
8வது ஊதியக்குழுவில் அதிரடி சம்பள உயர்வு, ஆனால்..... இந்த ஊழியர்களுக்கு கிடைக்காது
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழுவில் அதிரடி சம்பள உயர்வு, ஆனால்..... இந்த ஊழியர்களுக்கு கிடைக்காது
மாசி 12 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மாசி 12 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
EPF Corpus: 25 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.50,000 சம்பளம், இபிஎஃப் கார்பஸ் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon10
EPFO
EPF Corpus: 25 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.50,000 சம்பளம், இபிஎஃப் கார்பஸ் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
130 கோடி சொத்து.. பிரைவேட் ஜெட்! ராஷ்மிகா - விஜய் தேவரகொண்டாவின் பிரம்மாண்ட சொத்து மதிப்பு இதோ!

ரஷ்மிகா மந்தனாவும் விஜய் தேவரகொண்டாவும் நாளை அதாவது பிப்ரவரி 26 ஆம் தேதி திருமணம் செய்து கொள்ள உள்ளனர், இது இந்த ஆண்டின் மிகவும் பிரபலமான பிரபலங்களின் திருமணங்களில் ஒன்றாகும். இந்த ஜோடி சமீபத்தில் தங்கள் கொண்டாட்டம் "Wedding of VIROSH" என்று அழைக்கப்படும் என்று தெரிவித்தனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

தற்போது இவர்களின் திருமண விழாவைச் சுற்றியுள்ள எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்து வரும் இந்த நேரத்தில், ​​அவர்களின் தனிப்பட்ட வெற்றி மற்றும் ஒருங்கிணைந்த நிதி வலிமை மீண்டும் விவாதத்திற்கு உள்ளாகின்றன. தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் இந்தி சினிமா முழுவதும் பெரிய வெற்றிகளை வழங்கியதற்காக அறியப்பட்ட இந்த இரு நடிகர்களும் கணிசமான தொழில் வாழ்க்கையையும், வலுவான பிராண்ட் அடையாளங்களையும், தனிப்பட்ட செல்வங்களையும் உருவாக்கியுள்ளனர்.

Rashmika Mandanna: Net Worth, Earnings, And Brand Influence

இன்ஸ்டாகிராமில் 48 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பின்தொடர்பவர்களுடன் ராஷ்மிகா மந்தனா தொடர்ந்து மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளத்தை வைத்துள்ளார். "National Crush" என்று அழைப்படும் இவயர், தென்னிந்தியாவில் அதிக சம்பளம் வாங்கும் நடிகைகளில் ஒருவர் ஆவார்.

டெக்கான் குரோனிக்கிள் வெளியிட்ட சில தகவலின் படி, அவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ.66 கோடி என கூறப்பட்டுள்ளது. அதே அறிக்கையின்படி, அவர் ஒரு படத்திற்கு சுமார் ரூ.4 கோடி சம்பளம் பெற்று வருகிறார். மேலும் பெங்களூரில் ரூ. 8 கோடி மதிப்புள்ள வீட்டில் வசித்து வருகிறார்.

இவருக்கு சொந்தமாக பெங்களூரில் ரூ.8 கோடி மதிப்புள்ள வீடும் இருக்கிறது. ஹைதராபாத், மும்பை, கோவா மற்றும் அவரது சொந்த ஊரான கூர்க்கிலும் அவருக்கு சொத்துக்கள் உள்ளன. கூர்க் வில்லாவின் விலை ரூ.8 கோடி என கூறப்படுகிறது. சொகுசு கார் பற்றி வேசுகையில், ரேஞ்ச் ரோவர் ஸ்போர்ட், Range Rover Sport, Audi Q3, Mercedes-Benz C-Class, Toyota Innova, Hyundai Creta ஆகியவை அடங்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

Vijay Deverakonda: Wealth, Businesses And Luxury Lifestyle

விஜய் தேவரகொண்டாவின் முழு சொத்து மதிப்பு ரூ.66 கோடி முதல் ரூ.70 கோடி வரை இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் விஜய் தேவரகொண்டா ஹைதராபாத்தின் ஜூபிலி ஹில்ஸில் ரூ. 15 கோடி மதிப்புள்ள ஒரு ஆடம்பரமான மாளிகையில் வசிக்கிறார். இவரின் சொத்து மதிப்பு நிகர மதிப்பு ரூ. 50 முதல் 60 கோடி வரை இருக்கும். இது தவிர, இவர் தனது ஆடை பிராண்ட் வணிகம் மற்றும் அவரது தயாரிப்பு நிறுவனமான கிங் ஆஃப் தி ஹில் என்டர்டெயின்மென்ட் மூலம் பல கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கிறார் என்று கூறப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி விஜய்யிடம் ஏராளமான ஆடம்பர கார்கள் இருப்பதாகக் கூறுகிறது. மிகவும் விலையுயர்ந்த கார் வால்வோ XC90 ஆகும், இதன் விலை சுமார் ரூ. 85 லட்சம். அதைத் தவிர, அவர் BMW 5 சீரிஸ், ரேஞ்ச் ரோவர் மற்றும் ஃபோர்டு மஸ்டாங் ஆகியவற்றையும் வைத்திருக்கிறார், இவை அனைத்தும் சுமார் ரூ. 65-75 லட்சம் விலை கொண்டவை. ஒரு தனியார் ஜெட் விமானத்தின் உரிமையாளர் ஆவார்.

மேலும் படிக்க | Vijay - Rashmika Wedding : விஜய் - ராஷ்மிகா திருமண தேதி, நேரம் மற்றும் இடம்.. லேட்டஸ்ட் அப்டேட் இதோ

மேலும் படிக்க | Vijay Devarakonda- Rashmika Mandanna: விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா திருமணம் குறித்து வெளியான Exclusive தகவல்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Rashmika MandannaVijay DeverakondaRashmika Mandanna net worthVijay Deverakonda Net Worth

Trending News