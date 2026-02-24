ஜப்பானிய உணவு முதல் 'விஜய் - ராஷ்மிகா' கல்யாண ஏற்பாடு வரை.. 'ViRosh' வைரல் போட்டோஸ்!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding News : ராஷ்மிகா மந்தனாவும் விஜய் தேவரகொண்டாவும் வரும் பிப்ரவரி 26 ஆம் தேதி திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறார். இதற்கு முன்னதாக, இரு நடிகர்களும் தங்கள் திருமண இடம் மற்றும் அலங்காரம் முதல் உணவு மெனு வரை அனைத்தையும் எவ்வாறு நுணுக்கமாக தயாரித்துள்ளனர் என்பது குறித்த போட்டோ வெளியாகியுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 24, 2026, 10:18 AM IST
  • திருமணத்தில் ஜப்பானிய மெனு
  • விருந்தினர்களுக்கான இரவு விருந்து
  • ராஷ்மிகா, விஜய் திருமண செய்தி

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding News : ரஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டா திருமண நாளுக்காக பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்பட்ட உணவு மெனுவை கொடுக்க உள்ளனர். இருவரும் நேற்று முன்தினம் தங்கள் திருமண நிகழ்வை இன்ஸ்டா பதிவின் மூலம் உறுதிப்படுத்தி உள்ளனர். இந்த ஜோடிகள் வரும் பிப்ரவரி 26 ஆம் தேதி திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகின்றனர். இருவரும் தங்கள் பெரிய நாளுக்கு முன்னதாக உதய்பூருக்கு ஒன்றாகப் புறப்பட்டு சென்றனர். இதனிடையே இவர்களின் திருமணம் குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன. உண்மையில், 'Virosh' திருமணம் இந்த ஆண்டு நடைபெறவிருக்கும் முதல் பிரம்மாண்ட நிகழ்வாகவும்.

திருமணத்தில் ஜப்பானிய மெனு

ஐஏஎன்எஸ் செய்தி நிறுவனத்தின்படி, விருந்தினர்களுக்கு வழங்கப்படும் உணவு சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கும். உண்மையில், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட அச்சிடப்பட்ட மெனு கார்டின் புகைப்படம், இரண்டு நடிகர்களின் கொண்டாட்டங்கள் முழுக்க முழுக்க ஜப்பானிய உணவு வகைகளைக் கொண்டிருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

நேற்று பிப்ரவரி 23 அன்று ராஷ்மிகாவும் விஜய்யும் தங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தங்கள் திருமண ஏற்பாடுகள் குறித்த ஒரு முன்னோட்டத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டனர், இது அவர்களின் ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியது. மங்கலான புகைப்படத்தில் ராஷ்மிகா 'Virosh' என்று பெயரிடப்பட்ட உணவு மெவின் புகைப்படத்தை வெளியிட்டு இருந்தார். அந்தப் புகைப்படங்களில் அவர்களின் மேஜை அலங்காரம், மலர் அலங்காரங்கள், நீச்சல் குள அலங்காரங்கள் மற்றும் அவர்களின் மெனு கார்ட் இடம்பெற்று இருந்தது, மேலும் இதில் சிறப்பு ஜப்பானிய உணவுகள் இருப்பதை காணலாம்.

அதுமட்டுமின்றி இந்த திருமணம் தென்னிந்திய மரபுகளைப் பின்பற்றி நடைபெறும் என்றும், உணவுகள் வாழை இலையில் பரிமாறப்படும் மற்றும் விருந்தோம்பலின் ஒரு பகுதியாக விருந்தினர்களுக்கு இளநீர் பரிமாறப்படும் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

விருந்தினர்களுக்கான இரவு விருந்து

வது தனியார் செய்தி நிறுவனம் வெளியிட்டு இருந்த தகவலின் படி, ராஷ்மிகா மற்றும் விஜய் ஆகியோர் திங்கட்கிழமை தங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் விருந்தினர்களுக்கும் ஒரு ஆடம்பரமான இரவு விருந்தை ஏற்பாடு செய்ததாக தெரிவித்து இருந்தது. "விஜய் மற்றும் ராஷ்மிகா அவர்களின் திருமண நாளுக்குத் தயாராகி வரும் நிலையில், அவர்கள் ஒரு பிரம்மாண்ட விருந்தை நடத்த உள்ளனர். சிறந்த சமையல் கலைஞர்கள் ஒரு சிறப்பு தனிப்பயனாக்கப்பட்ட மெனுவைத் தயாரிக்க ஒன்றாக வருகை தர உள்ளனர்.

ராஷ்மிகா, விஜய் திருமண செய்தி

பல மாதங்களாகப் பரவி வந்த ரஷ்மிகா விஜய் திருமணம் தகவலை அவர்களே தற்போது உறுதிப்படுத்தினர். இதி தொடர்பாக இவர்கள் வெளியிட்ட இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில், நாங்கள் எந்த திட்டத்தையும் போடுவதற்கு முன்பே; எதையும் தேர்வு செய்வதற்கு முன்பே நீங்கள் ஏற்கனவே எங்களுடன் இருந்தீர்கள். 

அளவற்ற அன்புடன் எங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பெயரையும் கொடுத்தீர்கள். எங்களை VIROSH என்றும் அழைத்தீர்கள். அதனால் இன்று நிறைந்த மனதுடன் உங்கள் அன்புக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக; நாங்கள் இணைவதை ஒரு பெயரில் அழைக்க விரும்புகிறோம். அது 'VIROSH திருமணம்'. 

எங்கள் இரண்டு பேரையும் இவ்வளவு அன்புடன் தாங்கி நிற்கும் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி. நீங்கள் எப்போதும் எங்களின் ஒரு பகுதியாகவே இருப்பீர்கள்" என குறிப்பிட்டிந்தினர்.

இடம் விவரங்கள், விருந்தினர் பட்டியல் மற்றும் இறுதி வரவேற்பு

உதய்பூரில் உள்ள ஐடிசி ஹோட்டல்களால் நடத்தப்படும் மெமென்டோஸ் ஹோட்டலில் இந்த திருமணம் நடைபெறும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த இடம் நகரத்திற்கு வெளியே சுமார் 25 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அழகிய ஆரவல்லியில் அமைந்துள்ளது. உதய்பூர் திருமணத்திற்குப் பிறகு, மார்ச் 4 ஆம் தேதி ஹைதராபாத்தில் தாஜ் கிருஷ்ணாவில் இவர்களது பிரமாண்டமான வரவேற்பு நிகழ்ச்சியை நடக்க உள்ளது. அங்கு தெலுங்கு திரைப்பட பிரபலங்கள் உட்பட அவர்களது தொழில்துறை நண்பர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Rashmika MandannaVijay DeverakondaWedding MenuJapanese FoodVIROSH

