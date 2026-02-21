English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  கல்யாணம் கன்பார்ம்! வருங்கால மாமியாருடன் ரஷ்மிகா வைரல் போட்டோ

கல்யாணம் கன்பார்ம்! வருங்கால மாமியாருடன் ரஷ்மிகா வைரல் போட்டோ

Rashmika Mandanna Mother In Law: விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனாவின் திருமணத்திற்கு இன்னும் ஐந்து நாட்களே உள்ளன. இந்த சூழலில், ராஷ்மிகா தனது வருங்கால மாமியாருடன் இருக்கும் புகைப்படங்கள் சமூக ஊடகங்களில் கசிந்துள்ளன. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 21, 2026, 11:08 AM IST
  • மார்ச் 4 ஆம் தேதி விஜய் மற்றும் ராஷ்மிகாவின் வரவேற்பு
  • தனது வருங்கால மாமியாருடன் ராஷ்மிகாவின் புகைப்படங்கள் கசிந்தன

கல்யாணம் கன்பார்ம்! வருங்கால மாமியாருடன் ரஷ்மிகா வைரல் போட்டோ

Rashmika Mandanna Mother In Law: ராஷ்மிகா மந்தனா விரைவில் விஜய் தேவரகொண்டாவை திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறார்.. இவர்களது திருமணம் அடுத்த ஐந்து நாட்களில் நடைபெறும். ராஜஸ்தானில் உள்ள உதய்பூர் அரண்மனையில் திருமணம் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகள் தற்போது விறுவிறுப்பாக தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாதம் 26 ஆம் தேதி திருமண தேதி நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ரஷ்மிகா மந்தனாவும் விஜய் தேவரகொண்டாவும் ஏற்கனவே உதய்பூரை அடைந்துவிட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

மார்ச் 4 ஆம் தேதி விஜய் மற்றும் ராஷ்மிகாவின் வரவேற்பு

வியாழக்கிழமை திருமணம் நடைபெறும் நிலையில், அவர்களின் திருமணத்தை ஐந்து நாள் திருமணமாக திட்டமிட்டுள்ளனர். திருமணத்திற்கு முந்தைய கொண்டாட்டம், ஹல்தி விழா மற்றும் அதை தொடர்ந்து பல சடங்குகள் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், விஜய் மற்றும் ராஷ்மிகா இந்த திருமணத்திற்கு சில உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களை மட்டுமே அழைத்துள்ளனர். குடும்ப உறுப்பினர்கள், நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மட்டுமே இந்த திருமண நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள உள்ளனர். தொழில்துறையைச் சேர்ந்த ஒன்று அல்லது இரண்டு பேர் மட்டுமே கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது. இருப்பினும், மார்ச் 4 ஆம் தேதி ஹைதராபாத்தில் வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தொழில்துறை பிரமுகர்கள், அரசியல் பிரமுகர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் இதில் கலந்து கொள்வார்கள். இந்த வரவேற்பு நிகழ்ச்சி தாஜ் கிருஷ்ணாவில் நடைபெறவிருக்கிறது.

கீதா கோவிந்தம் மற்றும் டியர் காம்ரேட் ஆகிய படங்களில் இணைந்து நடித்தவர்கள் ராஷ்மிகா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டா.

இதற்கிடையில், விஜய் தேவரகொண்டாவும் ராஷ்மிகா மந்தனாவும் நீண்ட காலமாக காதலித்து வருகின்றனர். ``கீத கோவிந்தம்'' படத்தின் போது இவர்கள் இருவரும் நண்பர்களானார்கள். ``டியர் காம்ரேட்'' படத்தின் போது இவர்கள் இருவர் இடையே காதல் ஏற்ப்பட்டது. கிட்டத்தட்ட ஏழு வருட காதலுக்குப் பிறகு, இப்போது அவர்கள் திருமணம் செய்துக் கொள்ள போகிறார்கள். இதற்கிடையில், இருவரும் தங்கள் காதலை ரகசியமாக வைத்திருந்தனர். ராஷ்மிகா விஜய் தேவரகொண்டாவின் வீட்டிற்கு வருவதையும், இருவரும் ஒன்றாக விடுமுறைக்குச் செல்வதையும் அவ்வபோது காணப்பட்டதால், இவர்கள் இடையே இருக்கும் காதல் உறவு உறுதியானது.

தனது வருங்கால மாமியாருடன் ராஷ்மிகாவின் புகைப்படங்கள் கசிந்தன

இந்நிலையில் தற்போது ​​ராஷ்மிகா மந்தனா தனது வருங்கால மாமியாருடன் இருக்கும் புகைப்படங்கள் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. ராஷ்மிகா விஜய் வீட்டிற்கு அடிக்கடி செல்வதாக பேச்சு எழுந்த நிஐயில், இந்த புகைப்படங்கள் மூலம் இது உறுதியானது. விஜய் தேவரகொண்டாவின் அம்மாவுடன் ராஷ்மிகா இருக்கும் புகைப்படங்கள் வெளிவந்ததை அடுத்து, ராஷ்மிகா திருமண செய்தி தற்போது உறுதியாகி உள்ளது. மேலும் இந்த புகைப்படங்களை பார்க்கும் போது விஜய் தேவரகொண்டாவின் அம்மா மாதவியும் ராஷ்மிகாவும் மிகவும் நெருக்கமாக பழகி வருவது தெரிகிறது. 

மேலும் படிக்க | ராஷ்மிகா - விஜய் தேவரகொண்டா கல்யாணம்! வைரலாகும் வீட்டின் அலங்கார புகைப்படங்கள்

மேலும் படிக்க | தாஷமக்கான் படத்தில் இருந்து வெளியான முதல் பாடல்! இணையத்தில் வைரல்!

