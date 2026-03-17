English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
ரவி மோகன் ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சி – “தாம் தூம்” ஏப்ரல் 10 ரீ-ரிலீஸ்!

நடிகர் ரவி மோகன் ஹீரோவாக நடித்த பிரபல திரைப்படமான “தாம் தூம்” மீண்டும் திரையரங்குகளில் ரீ-ரிலீஸ் ஆக உள்ளது. கடந்த காலத்தில் இளைஞர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற இந்த படம், தற்போது புதுப்பிக்கப்பட்ட தரத்தில் மீண்டும் ரசிகர்களை சந்திக்க தயாராகியுள்ளது.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 17, 2026, 11:48 AM IST
  • ரவி மோகனின் தாம் தூம் ரீ-ரிலீஸ்
  • கங்கனா ரணாவத் தமிழில் அறிமுகமான படம்

Trending Photos

camera icon7
Tirupati
camera icon11
8th Pay Commission
camera icon7
IRCTC
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
Dhaam Dhoom Re-Release Announcement News In Tamil : நடிகர் ரவி மோகன் (Ravi Mohan) ஹீரோவாக நடித்த பிரபல திரைப்படமான “தாம் தூம்” மீண்டும் திரையரங்குகளில் ரீ-ரிலீஸ் ஆகப் போகிறது. கடந்த காலத்தில் இளைஞர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற இந்த திரைப்படம், தற்போது புதுப்பிக்கப்பட்ட தரத்தில் மீண்டும் ரசிகர்களுக்காக வெளியாகி உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

Murugan Film Factory சார்பில் கந்தசாமி (Kandasamy) மற்றும் பாலசுப்ரமணி (Balasubramani) ஆகியோர் இந்த ரீ-ரிலீஸை பிரம்மாண்டமாக வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளனர். சேலம் பகுதியிலேயே பல வெற்றி திரைப்படங்களை விநியோகம் செய்த அனுபவம் கொண்ட இவர்கள் --- கந்தசாமி (Kandasamy) மற்றும் பாலசுப்ரமணி (Balasubramani) இருவரும், ஹோசூரில் கிராண்ட் சினிமாஸ் (Grand Cinemas) என்ற மல்டிப்ளெக்ஸ் திரையரங்கத்தையும் நடத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது நடிகர் ரவி மோகன் ஹீரோவாக நடித்த “தாம் தூம்” திரைப்படத்தை மீண்டும் திரைக்கு கொண்டு வருவதன் மூலம் ரசிகர்களுக்கு மலரும் நினைவுகளைத் தரும் அனுபவத்தை வழங்க உள்ளனர்.

இளம் தலைமுறையை கவர்ந்த படம்

கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 28 அன்று “தாம் தூம்” (Dhaam Dhoom) திரைப்படம் வெளியானது. அப்போது அந்த நேரத்தில் இந்த திரைப்படம் இளைஞர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. வெளிநாடுகளில் முழுமையாக படமாக்கப்பட்ட காட்சிகள், அதிரடியான சண்டை காட்சிகள், அழகான காதல் தருணங்கள் ஆகியவை அந்த காலத்து இளம் தலைமுறையை மிகவும் கவர்ந்த திரைபடமாக இந்த திரைப்படம் அமைந்தது. குறிப்பாக 2K தலைமுறைக்கும் இன்றளவும் நினைவில் இருக்கும் திரைப்படங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும்.

கங்கனா ரணாவத் தமிழில் அறிமுகமான படம் 

இந்த திரைப்படத்தின் மூலம் பாலிவுட் நடிகை கங்கனா ரணாவத் (Kangana Ranaut) தமிழில் முதன்முறையாக கதாநாயகியாக அறிமுகமானார். தற்போது ஹிந்தி திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக இருக்கும் கங்கனா ரணாவத், அரசியல் துறையிலும் முக்கிய பங்கு வகித்து வருகிறார். மேலும் இந்த திரைப்படத்தில் ராய் லக்ஷ்மி (Laxmi Rai), ஜெயராம் (Jayaram), போஸ் வெங்கட் (Bose Venkat), பிதாமகன் மகாதேவன் உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர்.

இசையமைப்பாளர் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் (Harris Jayaraj) இசையில் அமைந்த பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசை இந்த திரைப்படத்திற்கு பெரிய பலமாக அமைந்தது. அந்த காலத்தில் ஹிட் பட்டியலில் இடம் பெற்ற இந்த திரைப்படத்தின் பல பாடல்கள் இன்றும் ரசிகர்களால் ரசிக்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக இந்த திரைப்படத்திக் இடம்பெற்றிருந்த அம்பே என் அம்பே, யாரோ பாடல்கள் இன்று வரை அதிகம் ரசிக்கப்பட்டு கேட்டப்பட்டு வருகிறது.

மறைந்த ஒளிப்பதிவாளர் மற்றும் இயக்குநர் ஜீவா இயக்கத்தில் உருவான “தாம் தூம்” திரைப்படம், வணிக அம்சங்களுடன் கூடிய ஒரு முழுமையான கமெர்ஷியல் என்டர்டெய்னர் படமாக அமைந்தது. மீடியாஒன் குளோபல் என்டர்டெயின்மென்ட் லிமிடெட் (Mediaone Global Entertainment Limited) மற்றும் Ayngaran International / Metro Film (P) Ltd ஆகிய நிறுவனங்கள் அதிக பொருட்செலவில் இந்த திரைப்படத்தை தயாரித்திருந்தன.

ரவி மோகனின் தாம் தூம் ரீ-ரிலீஸ்

இந்நிலையில் தற்போது கடந்த 18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, “தாம் தூம்” திரைப்படம் டிஜிட்டல் முறையில் புதுப்பிக்கப்பட்டு 5.1 ஆடியோ சவுண்ட் தரத்துடன் மீண்டும் திரைக்கு வர உள்ளது. இந்த திரைப்படம் வருகிற ஏப்ரல் 10 ஆம் தேதி தமிழ்நாடு, கேரளா மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் ரீ-ரிலீஸ் (Dhaam Dhoom Re-Release) செய்யப்பட உள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து முருகன் ஃபிலிம் ஃபேக்டரி (Murugan Film Factory) சார்பில் கந்தசாமி (Kandasamy) மற்றும் பாலசுப்ரமணி (Balasubramani) ஆகியோர் மேலும் பல வெற்றி திரைப்படங்களையும் எதிர் வரும் காலத்தில், ரீ-ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

நடிகர் ரவி மோகன் ரசிகர்களுக்கும், 2000களின் நினைவுகளை மீண்டும் அனுபவிக்க விரும்பும் ரசிகர்களுக்கும் “தாம் தூம்” திரைப்படம் ரீ-ரிலீஸ் ஒரு சிறப்பு திரை அனுபவமாக அமையும் என்பது எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன்.

...Read More

Ravi mohanDhaam DhoomDhaam Dhoom Re-ReleaseApril 10

Trending News