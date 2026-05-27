/கெனிஷாவிற்கு தண்டனை வழங்கிய துபாய் நீதிமன்றம்? என்ன நடந்தது? முழு விவரம்!

Keneesha : ரவி மோகனின் தோழியாகவும் பாடகியாகவும் அறியப்பட்டவர், கெனிஷா. இவர், ரவி மோகனுடன் பிரேக் அப் செய்து சென்னையை விட்டு வெளியேறுவதாக பதிவிட்டிருந்த நிலையில், தற்போது இவர் குறித்த அதிர்ச்சிகர செய்தி ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Keneesha : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர் ரவி மோகன். இவருடன் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக நெருக்கமாக இருந்தவர், பாடகி கெனிஷா. இவர், சமீபத்தில் சமூக வலைதளங்களில் இருந்தும் சென்னையில் இருந்தும் வெளியேறுவதாக பதிவிட்டுவிட்டு சென்றார். கொஞ்ச நாளாக இவர் குறித்த செய்திகள் இதுவும் வராமல் இருந்த நிலையில், தற்போது இவருக்கு துபாய் நீதிமன்றத்தில் தண்டனை கிடைத்துள்ளதாக அதிர்ச்சி தகவல் ஒன்று வெளியாகியிருக்கிறது.
சமீபத்தில் சென்னை விட்டு வெளியேறிய கெனிஷாவிற்கு, அமீரக நீதிமன்றம் தண்டனையுடன் தீர்ப்பு வழங்கியிருப்பது அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது. அதாவது அமீரகத்தில் ஈவன்ட் மேனேஜ்மென்ட் நடத்தும் மேலாண்மையாளர் பெண்ணை பற்றி தகாத வார்த்தைகளை பேசி இழிவு படுத்தியதாக கெனிஷா மீது போடப்பட்ட வழக்கில் தான் அமிர்த நீதிமன்றம் தண்டனையுடன் தீர்ப்பு வழங்கி இருக்கிறது. இதற்காக கெனிஷாவிற்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், இதை அவர் செலுத்தவில்லை என்றால், அவர் துபாய்க்குள் வர தடை விதிக்கப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் என்ன தண்டனை, மேலான விவரங்கள் குறித்த எந்த தகவல்களும் வெளியாகவில்லை. கெனிஷாவும் சமூக வலைதளத்தில் ஆக்டிவாக இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நடிகர் ரவி மோகன், தனது மனைவி ஆர்த்தியை பிரிவதாக கூறி ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டார். அதிலிருந்து இவரது பிரச்சனை இணையதளத்தில் பூதாகரமாக வெடிக்க தொடங்கியது. இந்த பிரச்சனையில் அடிக்கடி அடிபட்ட பெயர், கோவாவை சேர்ந்த பாடகியான கெனிஷாவுடையது. இவர் ரவி மோகனுடன் நெருக்கம் காட்டுவதாகவும், இவர்கள் இருவரும் நட்பை மீறிய உறவில் இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின.
ஆரம்பத்தில், ரவி மோகனுடன் எந்த உறவும் இல்லை என்பதை மறுத்த கெனிஷா, பின்பு அவர் எங்கு சென்றாலும் அவர் கூடவே இருக்க ஆரம்பித்தார். உச்சகட்டமாக சமீபத்தில் கேரளாவில் நடந்த ஒரு இசை நிகழ்ச்சியில் ரவி மோகனும் கெனிஷாவும் கலந்து கொண்டனர். அங்கு மேடையில் பாடி கொண்டிருக்கும்போது இருவரும் கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டது வைரல் ஆனது. இதை பலரும் ட்ரோல் செய்த நிலையில், கெனிஷா 30 நிமிடத்திற்கு ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டார்.
அந்த வீடியோவில் தன் தரப்பு நியாயத்தை கூறுவதாக நினைத்து தான் யார், எங்கிருந்து வருகிறார், தனது முதல் திருமணம் என்ன ஆனது, வயிற்றில் கரு கலைந்தது, பெற்றோர்களை இழந்தது என்பது குறித்து பல விஷயங்களை பேசினார். இதற்கு அடுத்த நாளே, தான் சமூக வலைதளங்களில் இருந்தும் சென்னையிலிருந்தும் வெளியேறுவதாக தெரிவித்து பதிவு ஒன்றை வெளியிட்ட அவர், ரவி மோகனை ரிலீஸ் செய்வதாக தெரிவித்திருந்தார். இதையடுத்து இருவருக்கும் பிரேக் அப் ஆனது தெரிந்தது.
நடிகர் ரவி மோகன், கெனிஷாவை விட்டு பிரிந்த அடுத்த நாளே ஒரு பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பை வைத்தார். அதில் தனது பிள்ளைகளை ஆர்த்தி பார்க்க அனுமதிப்பதில்லை என்றும், 16 வருடங்களாக வாயை மூடிக்கொண்டு இருந்ததாகவும் இனி அமைதியாக இருக்கப் போவதில்லை என்றும் தெரிவித்தார். மேலும், தனக்கு விவாகரத்து கிடைக்கும் வரை நடிக்கப் போவதில்லை என்று கூறிய அவர், தன்னால் நடிக்க முடியவில்லை என்றும் தெரிவித்தார். அந்த அளவிற்கு பிரஷர் கொடுப்பதாக கூறினார். தன்னுடைய மகன்கள் குறித்து இவர் மிகவும் எமோஷனலாக பேசியதும் வைரலானது. இதையடுத்த 2 நாட்களில், இவர் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்கு மாலையணிந்து, சமீபத்தில் முருகன் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தது வைரலானது.
