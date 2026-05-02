மாரி செல்வராஜ் வீட்டில் பன்றியின் புகைப்படம்! காரணம் என்ன? ஹோம் டூரில் சொன்ன விஷயம்

Mari Selvaraj House Pig Photo : தமிழ் திரையுலகின் முக்கிய இயக்குநர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார் மாரி செல்வராஜ். மாரியின் படம் என்றாலே, அதில் சமூகத்தால் ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் அழுத்தமான கதை இருக்கும் என்பது அனைவருக்குமே தெரியும். இவருடைய முதல் படமான ‘பரியேறும் பெருமாள்’ கிராமங்களில் இருக்கும் ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயத்தின் ஒவ்வொரு மாணவனின் கதையையும் பேசும் படமாக இருந்தது. இதைத்தொடர்ந்து அவர் எடுத்த கர்ணன், மாமன்னன், வாழை உள்ளிட்ட அனைத்து படங்களும் இந்த கதைக்களத்தை கொண்டதாகவே இருந்தன.
மாரி செல்வராஜின் பூர்வீக வீடு:
இயக்குநர் மாரி செல்வராஜின் பூர்வீக வீடானது, தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள கருங்குளம் அருகே இருக்கும் புளியங்குளம் என்கிற சின்ன கிராமத்தில் உள்ளது. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ‘வாழை’ திரைப்படம் வெளியாகி வெற்றி பெற்றது. அப்போது அவர் தனது பூர்வீக வீட்டை பற்றிய நினைவுகளை ஒரு யூடியூப் சேனலின் பேட்டியில் பகிர்ந்துகொண்டார்.
தான் படிக்கும் காலத்தில் பெரிதாக சிமெண்ட் சுவர்கள் இல்லை என்று சொல்லும் அவர், வீட்டிற்கு ஓடு மட்டும்தான் போடப்பட்டிருந்ததாகவும், பரியேறும் பெருமாள் படம் வெளியான பிறகுதான் இந்த வீட்டிற்கு தளம் போட்டதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், த்னாது சிறு வயதில் ஓலை வீடுகள் அதிகமாக இருந்ததாக கூறும் அவர், அரசு தொகுப்பு வீடுகளை கட்டிக்கொடுக்கும் திட்டம் வந்த பிறகுதான், இந்த திட்டம் கொண்டுவந்த பிறகுதான் காலனியில் உள்ள வீடுகளில் மாற்றம் உண்டானதாக தெரிவித்திருந்தார்.
மாரி செல்வராஜ், சென்னையிலும் ஒரு வீடு கட்டியிருக்கிறார். இந்த வீட்டில் வைத்து அவரை கடந்த ஆண்டு நேர்காணல் எடுத்தனர். அப்போது, தன் வீட்டை சுற்றி காண்பித்தார்.
பன்றியின் புகைப்படம்:
மாரி செல்வராஜின் அனைத்து படங்களிலும், சாதியால் ஒடுக்கப்பட்ட ஒருவரின் குமுறலை ஒரு சின்ன புள்ளியில் ஆழமாக காண்பித்திருப்பார். அதன் ஒரு குறயீடுதான், பன்றி. அவருடைய படங்களை கவனித்திருந்தாலே, கண்டிப்பாக அவற்றை நம்மால் கவனித்திருக்க முடியும். அதற்கான ஒரு உதாரணம்தான் பன்றி. சாதியமைப்பிற்கும் பன்றி வளர்ப்பிற்கும் நம் ஊரில் ஆழமான பொருளாதார மற்றும் வரலாறு பின்னணி இருக்கிறது.
பன்றி வளர்ப்பு, பாரம்பரியமாக சமூகத்தில் விளிம்பு நிலையில் உள்ள ஒடுக்கப்பட்ட சாதியினரால் மேற்கொள்ளப்படும் தொழிலாக இருந்தது. முன்னர், பன்றி வளர்ப்போரை ‘தீண்டத்தகாதவர்கள்’ என சமுகத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்டார்கள். அதே சமயத்தில், பன்றிகள் அசுத்தமானதாக கருதப்படுவதால், அதனுடன் தொடர்ப்டைய சாதியனரையும அசுத்தமானவர்களாகவே மேல் தட்டு வர்க்கத்தை சேர்ந்த மக்கள் சித்தரிக்கிறார்கள் என்கிற குற்றச்சாட்டும் இருக்கிறது.
மாரி செல்வராஜை நேர்காணல் செய்த நபருக்கு, அவர் ஹோம் டூர் கொடுத்தார். அப்போது தனது நூலகத்தை காண்பிப்பதற்காக கூட்டி சென்றார். வழியில் அவரது குடும்ப புகைப்படம் உள்பட சில புகைப்படங்கள் மாட்டப்பட்டிருந்தன. இதைப்பார்த்த அந்த பத்திரிகையாளர் அவை குறித்து கேட்டுக்கொண்டே வந்தார்.
ஒரு இடத்தில் பன்றியின் ப்ளாக் அண்ட் வைட் புகைப்படமும், இரு பன்றிகளின் சின்ன உருவ பொம்மையும் இருந்தது. இதை பார்த்துவிட்டு பேட்டி எடுத்தவர் இதைப்பற்றி கேள்வி கேட்டார். மாமன்னன் கதையெல்லாம் தோன்ற முக்கிய காரணமே இந்த புகைப்படம்தான் என்று மாரி செல்வராஜ் கூறினார்.
”பிறர் எதை ரொம்பவும் இழிவாக யோசிக்கிறார்களோ அதில் உண்மையாகவே ரொம்ப அழகு இருக்கிறது. இது எனக்கு ரொம்ப பிடித்த போட்டோ. சிறு வயதில் பன்றிக்குட்டி வளர்த்தோம். நிறைய பேர் இதை வைத்து கலாய்த்திருக்கிறார்கள். இதை என்னோடு Pet என்று என்னால் சொல்ல முடியவில்லை. அப்படி சொன்னால், அதை உன்னுடன் வைத்துக்கொள், வெளியில் சொன்னால் இவங்கல்லாம் பன்றி வளர்ப்பார்களா என ஒரு கேள்வி வரும் என யாராவது கூறும் போது அப்செட் ஆகும்.
ஒரு சாதாரண உயிர், அதன் மீது எத்தனை சமூக கட்டமைப்பு வைக்கிறார்கள்! அது ஒரு காட்டில் இருக்கும், அதற்கு இந்த விஷயமெல்லாம் தெரியவே தெரியாது. ஒன்றுமரியாத ஒரு உயிரை ஒரு கட்டமைப்பிற்குள் காெண்டு வந்ததால் டென்ஷன் ஆனது” என்று மாரி செல்வராஜ் இது குறித்து பேசியிருந்தார்.
